CQFR : KAT et les Knicks se rapprochent du podium

Le résultat de la nuit en NBA

Knicks @ Raptors : 113-108

Il n'y avait qu'un seul match cette nuit en NBA. La phase finale de la NBA Cup se prépare et seuls les Knicks et les Raptors étaient en action. New York a bien préparé son quart de finale face à Atlanta, en s'imposant à Toronto (113-108). Petit événement pour Karl-Anthony Towns, qui n'avait jamais remporté de match sur le parquet des Raptors depuis le début de sa carrière en NBA. KAT a été déterminant et décisif dans cette partie, où il a fini avec 24 points et 15 rebonds après avoir manqué le match précédent. C'est lui qui, dans les 40 dernières secondes, a marqué les deux paniers les plus importants de la partie : sur un lay-up, puis à 3 points. Mikal Bridges (23 pts) et Jalen Brunson (20 pts, 11 asts) ont aussi été à leur avantage.

Les Raptors se sont bien défendus mais ont dû composer avec la vilaine blessure à la cheville de Scottie Barnes au milieu du 3e quart-temps. L'ancien Rookie of the Year, qui est mal retombé dans un duel avec KAT, ne pouvait pas poser le pied au sol quittant le parquet, ce qui n'est pas très bon signe pour un joueur pas verni cette saison. Barnes avait déjà manqué 11 matches un peu plus tôt pour une blessure au visage.

Face à son ancienne équipe, RJ Barrett a inscrit 30 points, sans pouvoir éviter une troisième défaite consécutive.

Avec deux matches de moins qu'Orlando, les Knicks ne sont qu'à une longueur au classement, à la 4e place de la Conférence Est.