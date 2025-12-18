Les résultats de la nuit en NBA

Cavs @ Bulls : 111-127

Grizzlies @ Wolves : 116-110

- Une preuve que les Cavs ne vont pas bien ? La saison dernière, il avait fallu attendre le mois de mars pour qu'ils subissent leur 12e défaite de la saison. Nous sommes en décembre et Cleveland a déjà atteint ce total, après sa 7e défaite en 10 matches cette nuit du côté de Chicago. Les Bulls n'étaient pourtant clairement pas l'équipe la plus en confiance de la ligue en ce moment, avec 8 défaites sur leurs 9 derniers matches. Mais les joueurs de Billy Donovan ont profité de la venue des Cavs pour retrouver leur allant et leur adresse.

Chicago l'a emporté (127-111) avec le 6e triple-double de Josh Giddey cette saison (23 pts, 11 asts, 11 rbds, dont 5 paniers à 3 points, son record personnel), 26 points de Coby White et 56% d'adresse globale. Les Bulls n'ont rien volé et menaient de 15 points dans le 3e quart-temps, un retard que la franchise de l'Ohio n'a jamais pu combler, malgré les 32 points de Donovan Mitchell. L'absence d'Evan Mobley n'explique pas tout, d'autant que les difficultés avaient commencé en sa présence. Kenny Atkinson a une vraie période de turbulences à passer, lui qui avait vécu une première saison idyllique à Cleveland...

🔴 @chicagobulls W He is the first player in Bulls franchise history to record a triple-double with 5+ 3PM! pic.twitter.com/KIXJFp6zE9 — NBA (@NBA) December 18, 2025

- Avec les absences de Ja Morant et Anthony Edwards, il manquait un peu de facteur "wow" sur le parquet, mais les Grizzlies ont moins souffert de l'absence de leur star que les Timberwolves. Emmené par Jaren Jackson Jr (28 pts, 12 rbds), Memphis a confirmé sa forme intéressante (7 victoires en 10 matches) en terrain hostile et face à une équipe qui avait remporté 8 de ses 9 derniers matches. Jock Landale a donné 6 points d'avance aux Grizzlies sur un panier à 3 points déterminant dans le money time. Le gros double-double de Rudy Gobert (16 pts, 16 rbds) et les 21 points de Julius Randle n'ont pas suffi et il s'agit d'un coup d'arrêt pour Minnesota. Du côté de Memphis, il faut saluer le travail de Tuomas Iisalo, qui commence à vraiment imprimer sa patte et à se défaire des doutes et critiques des premiers mois.