CQFR : Les Lakers se font peur, Stephen Curry cartonne en vain

Les résultats de la nuit en NBA

Wizards @ Pacers : 108-89

Hornets @ Cavs : 119-111, après prolongation

Sixers @ Hawks : 117-120

Bucks @ Nets : 82-127

Kings @ Wolves : 103-117

Pelicans @ Bulls : 114-104

Lakers @ Suns : 116-114

Warriors @ Blazers : 131-136

- Les Lakers se sont fait très peur contre Phoenix en dilapidant 20 points d'avance et en se faisant remonter et doubler sur les 8 dernières minutes de cette partie un peu folle. Dillon Brooks et LeBron James ont été les acteurs majeurs de la fin de match. Brooks a d'abord donné l'avantage aux Suns sur un panier à 3 points à 12 secondes sur la truffe du King mais, frustré de ne pas avoir obtenu le and-one, est allé bousculer un peu LeBron et récolter sa deuxième faute technique du jour... Derrière, le "Chosen One" a rattrapé le coup en obtenant trois lancers sur une faute de Devin Booker et en a mis 2/3 pour donner la victoire aux siens. Sans Austin Reaves, Luka Doncic (29 pts) et LeBron James (26 pts) ont inscrit 54 des 116 points de leur équipe.

LeBron vs Dillon Brooks : l’embrouille qui a tout changé

- Stephen Curry est fantastique, mais n'a pas pu empêcher les Warriors de s'incliner devant les Blazers. Curry a claqué 48 points en inscrivant 12 paniers à 3 points (!) et a donné le change à Portland dans le 4e quart-temps. Jerami Grant et Shaedon Sharpe (35 pts) chacun ont posé de gros problèmes à Golden State, qui récupérait Draymond Green, dont les 8 pertes de balle n'ont pas aidé. C'est le sang froid sur la ligne de Grant dans les derniers instants qui a notamment été décisif pour Portland, qui restait sur 3 défaites de suite.

48 POINTS.

12 THREES. STEPH CURRY IS ON ANOTHER LEVEL RIGHT NOW 🎯 pic.twitter.com/SW8JOD5TqP — NBA (@NBA) December 15, 2025

- Comme souvent entre les Sixers et les Hawks, la partie a été serrée. C'est Atlanta qui s'en est le mieux sorti avec une courte victoire (120-117) qui laissera des regrets à Philadelphie. Les joueurs de Nick Nurse auraient par exemple bien aimé avoir plus de temps sur la dernière possession du match, ce qui se serait produit si les arbitres avaient sifflé ce retour en zone flagrant... Malgré ça, les Sixers n'ont pas démérité sans Tyrese Maxey. Paul George (35 pts à 11/21) a été excellent et ressemble au joueur pour lequel la franchise s'est saignée, et VJ Edgecombe (26 pts) a fait une grosse deuxième mi-temps, mais ça n'a pas empêché les Hawks de sortir vainqueurs. Jalen Johnson (12 pts, 12 asts, 10 rbds) a été maladroit mais a signé un nouveau triple-double, Dyson Daniels (27 pts, 10 rbds) a été le meilleur sur le parquet et Vit Krejci (19 pts) a été précieux. Zaccharie Risacher (15 pts) a été plutôt bon mais n'a pour autant pas été mis à contribution par Quin Snyder dans les moments chauds...

- Les Cavs sont toujours aussi déconcertants cette saison et n'arrivent pas à trouver de la régularité. Cleveland a été battu à domicile et en prolongation par les Hornets, après avoir raté leurs 10 tirs durant l'overtime et ne pas avoir marqué le moindre point sur cette période... Kon Knueppel (29 pts) a encore fait un gros match et a formé une paire redoutable avec Brandon Miller (25 pts, 13 rbds, 6 asts). Donovan Mitchell a complètement dévissé avec un 6/24 (1/11 à 3 pts).

Les cavs hués par leurs fans, Donovan Mitchell encaisse

Moussa Diabaté (5 pts, 6 rbds, 1 stl, 1 blk) et Tidjane Salaün (6 pts, 2 asts, 2 rbds) ont tous les deux participé à la fête en sortie de banc.

- Le match de début de soirée du dimanche n'a pas été une incroyable pub pour le basket : les Wizards ont mis fin à leur série de 4 défaites de rang - ce qui est loin d'être leur pire de la saison... - en allant s'imposer sur le parquet des Pacers. Ni Alex Sarr, ni Bilal Coulibaly, blessés, n'étaient en tenue. Marvin Bagley (23 pts, 14 rbds) termine meilleur marqueur de Washington face à des Pacers qui n'ont pas encore pu offrir à Rick Carlisle sa 1 000e victoire sur un banc NBA

- Jordi Fernandez devrait être malade un peu plus souvent. En l'absence de son coach, souffrant, Brooklyn a totalement annihilé Milwaukee avec la victoire la plus large de l'histoire de la franchise ! Les Nets l'ont emporté de 45 points (!) pour confirmer leur bonne dynamique (4 victoires en 6 matches). Egor Demin (17 pts) et Noah Clowney (16 pts) sont les deux meilleurs marqueurs des locaux, face à des Bucks totalement à côté de la plaque bien que toujours privés de Giannis Antetokounmpo, sans lequel ils ont perdu 3 de leurs 4 derniers matches.

- Minnesota a dominé Sacramento malgré l'absence d'Anthony Edwards. Rudy Gobert a aussi quitté le match en cours de route pour raisons personnelles, ce qui n'a pas empêché les Timberwolves de gagner pour la 7e fois en 8 matches. Julius Randle (24 pts), Jaden McDaniels (21 pts), Naz Reid (20 pts) et Bones Hyland (18 pts) ont été à leur avantage. Les Kings et leur rookie français Maxime Raynaud (8 pts, 6 rbds en 26 min) ont été trop justes dans le 4e quart-temps pour espérer l'emporter.

- On pensait les Bulls un peu guéris après avoir mis fin à leur série de 7 défaites consécutives, mais ils ont toujours la tête au fond du seau... Chicago s'est incliné à domicile devant New Orleans qui, sans surprise, est quand même bien plus tranchant avec Zion Williamson. De retour en sortie de banc, le All-Star a inscrit 7 de ses 18 points du soir dans le money time et a orchestré le gros 4e quart-temps des Pelicans. Trey Murphy et Jeremiah Fears ont tous les deux ajouté 20 points.