LeBron vs Dillon Brooks : l’embrouille qui a tout changé

LeBron James et Dillon Brooks se sont encore pris la tête... et ça a impacté la fin de match entre les Lakers et les Suns.

Décidément, Dillon Brooks a toujours du mal à garder son calme lorsqu'il affronte LeBron James... On se souvient de ses tentatives de déstabiliser le King lors de rencontres de playoffs par le passé. Cette nuit, c'est une nouvelle prise de bec entre les deux qui a en partie décidé de la fin de match entre les Lakers et les Suns.

Brooks a un temps pensé être le héros du soir avec un énorme panier à 3 points pour faire virer Phoenix en tête après avoir gommé 20 points d'avance. Sauf que dans la foulée, l'ancien joueur des Grizzlies et des Rockets, outré de ne pas voir les arbitres lui offrir un lancer en plus sur une faute de LeBron, a eu la mauvaise idée d'aller bousculer un peu la star des Lakers.

Résultat : une deuxième faute technique et une expulsion pour le Canadien.

Derrière, s'il n'a pas marqué le lancer de pénalité, LeBron James a été lui-même clutch en obtenant trois lancers sur une faute de Devin Booker, et en a inscrit deux, ce qui s'est avéré suffisant.

SUNS-LAKERS ENDING WAS WILD 😳 Dillon Brooks EJECTED after clutch 3, LeBron FOULED on three point attempt, hits free throws to win it for the Lakers pic.twitter.com/ptWQpHyzNL — Bleacher Report (@BleacherReport) December 15, 2025

