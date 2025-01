Les résultats de la nuit en NBA

Lakers @ Hornets : 112-107

Pistons @ Cavs : 91-110

Rockets @ Celtics : 114-112

Kings @ Nets : 110-96

Magic @ Heat : 119-125, après deux prolongations

Grizzlies @ Knicks : 106-143

Pelicans @ Raptors : 104-113

Nuggets @ Bulls : 121-129

Hawks @ Wolves : 92-100

Wizards @ Mavs : 108-130

Bucks @ Jazz : 125-110

Clippers @ Suns : 109-111

Ce qu'on a retenu des NBA Paris Games 2025

- On est en train d'assister à l'éclosion d'un joueur spécial à Houston. Amen Thompson a donné la victoire aux Rockets sur le parquet des Celtics, pour permettre à Ime Udoka de l'emporter chez son ancienne franchise. Déjà excellent pendant le match (33 pts, 9 rbds, 4 asts), le jeune intérieur a inscrit le panier de la gagne à 0.7 seconde de la fin sur un floater. Boston, qui a décidément des problèmes à domicile (9 défaites sur les 15 cette saison, n'a pas non plus sur limiter Dillon Brooks (36 pts), totalement incandescent à 3 points avec un violent 10/15. C'est la 9e victoire en 11 matches pour Houston.

- Les Rockets profitent de la défaite de Memphis à New York. Les Grizzlies restaient sur 6 victoire de suite mais ont été écartelés au Garden par Mikal Bridges (28 pts), KAT (24 pts, 11 rbds) et Jalen Brunson (20 pts), pour un deuxième match de suite avec 143 points marqués pour les Knicks. Ja Morant (-41 de +/-) aurait mieux fait de rester couché.

- Sale soirée pour les Hornets, qui ont pris la tornade Anthony Davis de plein fouet, mais ont aussi perdu LaMelo Ball, blessé à la cheville dans le 2e quart-temps. "AD" a claqué 42 points et 23 rebonds, faisant vivre un calvaire à Mark Williams, et était déjà en 21-11 à la fin du premier quart-temps. LeBron James a ajouté 22 points et les Lakers n'ont jamais été menés au score dans cette 4e victoire de suite qui les ramène à une victoire seulement de Denver, le 4e à l'Ouest.

- Les Cavs restaient sur trois défaites de suite, leur plus mauvaise série de la saison, et ont repris leur marche en avant cette nuit à la maison. Cleveland a nettement dominé Detroit, avec une bonne répartition des tâches entre Darius Garland (22 pts), Donovan Mitchell (21 pts) et leurs intérieurs, Evan Mobley et Jarrett Allen finissant tous les deux en double-double. C'est la deuxième fois en autant de matches que les Cavs dominent l'équipe de leur ancien coach, JB Bickerstaff.

- Le thriller de la nuit était à chercher du côté du derby floridien. Miami a eu besoin de deux prolongations pour venir à bout d'Orlando, quelques heures après l'annonce de la nouvelle suspension jusqu'à nouvel ordre de Jimmy Butler. Le Magic peut s'en vouloir, puisque les hommes de Jamahl Mosley menaient de 14 points dans le 4e quart-temps. La seule autre fois où Orlando avait perdu après avoir mené d'au moins 10 points dans le 4e quart-temps cette saison, c'était déjà face au Heat... Les trois hommes forts du soir pour Miami : Tyler Herro (30 pts), Bam Adebayo (26 pts) et, à nouveau, le rookie Kel'el Ware (19 pts, 10 rbds). Si Franz Wagner (29 pts) poursuit son retour vers sa meilleure forme, Paolo Banchero (17 pts à 7/21) a toujours des difficultés et a commis quelques pertes de balle fâcheuses qui ont permis aux locaux de rester dans le match.

- On a eu des flashs de l'âge d'or de Klay Thompson cette nuit, lors de la facile victoire des Mavs contre Washington. Klay a marqué 21 de ses 23 points du jour dans le 1er quart-temps... tous à 3 points ! Ses 7 paniers primés en un quart-temps sont un record pour Dallas. L'ancien joueur des Warriors n'a pas tout fait pour aller chercher son propre record, la domination des Mavs (+38 à la pause) permettant à Jason Kidd de faire tourner. Le duo français des Wizards était aux premières loges pour le show Thompson, mais Alex Sarr n'a joué que 11 minutes en raison de douleurs à la cheville, pendant que Bilal Coulibaly (16 pts, 5 asts, 4 rbds, 2 stls, 2 blks) faisait de son mieux.

KLAY THOMPSON HAS 7 THREES IN Q1 🚨 7-for-10 from deep to start the game 🤯 pic.twitter.com/wwBCanXzvy — NBA (@NBA) January 28, 2025

- Denver a gâché un gros début de match (11/11) et un nouveau triple-double (33 pts, 14 asts, 12 rbds) de Nikola Jokic, face à des Bulls qui restaient pourtant sur 7 défaites en 8 matches. Chicago a mitraillé à 3 points (24/53) pendant que les Nuggets calaient dans l'exercice (6/27). Les hommes de Billy Donovan ont réussi un gros 4e quart-temps pour inverser la tendance et s'offrir une victoire qui fera du bien, grâce notamment à Zach LaVine (21 pts), Nikola Vucevic (20 pts) et Lonzo Ball (18 pts à 4/7 à 3 pts).

- Le retour de Zaccharie Risacher (11 pts, 7 rbds, 3 asts, 2 stls à 4/13) n'a pas permis à Atlanta d'éviter une 5e défaite de suite. Les Hawks ont perdu sur le parquet des Timberwolves, non sans combattre en l'absence de Trae Young. De'Andre Hunter (35 pts, son record en NBA) a maintenu son équipe dans le coup, mais en vain. Rudy Gobert, qui a fini en double-double (18 pts, 10 rbds), a failli se prendre un morceau de l'écran géant de la salle, tombé à un mètre de lui.

Piece of the Jumbotron falls, almost hits Rudy Gobert pic.twitter.com/qL2KhZ7gwE — Timberwolves Clips (@WolvesClips) January 28, 2025

- Le duo Giannis Antetokounmpo - Damian Lillard s'est chargé du Jazz, avec 35 points pour les deux compères, auxquels le Greek Freak a ajouté 18 rebonds et 7 passes, pour guider les Bucks vers une 9e victoire en 11 matches. Khris Middleton a apporté 22 points en sortie de banc.

- Les Kings se sont fait peur une mi-temps avant de régler la mire et d'infliger une 7e défaite de suite aux Nets. Domantas Sabonis a signé son 7e triple-double de la saison (21 pts, 22 rbds, 10 asts) pour accompagner les 30 points de De'Aaron Fox et éviter une troisième défaite consécutive. C'est dans le 4e QT que Sacramento s'est détaché pour de bon.

- Les Raptors sont sur un run étonnant de 4 victoires, ce qui représente exactement l'écart qui les sépare de Philadephie, 11e, au classement de l'Est. En contrôle face aux Pelicans, les joueurs de Darko Rajakovic ont eu un trou d'air dans le 3e quart-temps, mais se sont repris ensuite pour décrocher un nouveau succès convaincant orchestré par Scottie Barnes (21 pts, 11 rbds, 8 asts) et Jakob Poeltl (21 pts, 14 rbds, 5 asts). Zion Williamson a marqué 31 points avec 7 rebonds et 3 contres en 27 minutes de jeu.

- Dans le dernier match de la nuit, les Suns se sont fait une frayeur en fin de partie contre les Clippers. Alors qu'ils menaient de 13 points à 5 minutes de la fin, les Arizoniens ont pris un 10-0, avant que Norman Powell, aspirant All-Star, ne ramène Los Angeles à un point à 40 secondes de la fin. Sur la ligne, Grayson Allen a finalement calmé les ardeurs californiennes, mais c'était plutôt tendu. Devin Booker (26 pts) et Kevin Durant (24 pts) sont les deux meilleurs marqueurs des Suns.