Les résultats de la nuit en NBA

Sixers @ Celtics : 89-139

Grizzlies @ Bulls : 124-121

Jazz @ Spurs : 120-126

🎙️ Saison à haut risque pour Victor Wembanyama ?

- L'équipe bis des Sixers a pris une dérouillée à Boston (139-89) avec une défaite de 50 points dont il ne faut pas tirer trop d'enseignements, si ce n'est que les Celtics ne blaguent pas non plus en pré-saison. Les cadres de Joe Mazzulla se sont dégourdis les jambes une vingtaine de minutes, le temps de rentrer au vestiaire à +23 et de laisser le second unit finir le boulot.

Jaylen Brown (18 pts) et Jayson Tatum (16 pts, 10 rbds, 6 asts) ont montré leur bel état de forme à 10 jours de la reprise. Du côté des Sixers, Guerschon Yabusele était titulaire et a compilé 8 points, 3 rebonds et 2 passes en 20 minutes. Le rookie Jared McCain a apporté 20 points à 9/21.

- Zach LaVine était en chaleur cette nuit (28 pts, 4 asts en 22 min et +17 de +/-) contre Memphis, mais une fois les titulaires de Chicago rentrés au vestiaire, ce sont les Grizzlies, en version light dès le début sans Ja Morant, Desmond Bane ou Santi Aldama, qui ont pris le dessus (124-121). Jaylen Wells (24 pts), Jake LaRavia (20 pts) et Jay Huff (18 pts) ont été les Grizzlies les plus tranchants.

- Pas de Victor Wembanyama contre Utah, mais une victoire quand même (126-120) pour les Spurs à domicile. Chris Paul, qui était lui bien présent, a délivré 8 passes décisives, pour alimenter notamment Keldon Johnson (20 pts), "Mamu" (15 pts) ou la paire Champagnie-Sochan (15 pts chacun).

Stephon Castle est sorti du banc et s'est à nouveau montré à son avantage : 11 points, 3 passes, 1 interception et 1 rebond à 4/7 et +10 de +/-, le meilleur du match. Les 24 points et 7 passes de Collin Sexton n'ont pas suffi pour Utah, qui jouait sans Lauri Markkanen notamment.