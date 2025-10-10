CQFR : Cunningham épate dans la défaite, SGA de retour

Voici ce qu'il fallait retenir des matches de pré-saison de la nuit en NBA.

Les résultats de la nuit en NBA

Wolves @ Knicks : 95-100, après prolongation

Cavs @ Bulls : 112-119

Pistons @ Bucks : 111-117

Hornets @ Thunder : 116-122

Loong Liongs @ Clippers : en cours

- Le MVP en titre, Shai Gilgeous-Alexander, a fait ses débuts en pré-saison NBA cette nuit, lors de la victoire d'OKC contre Carlotte. Le Canadien a joué 18 minutes pour 8 points, 4 passes et 3 rebonds. Toujours côté Thunder, Ousmane Dieng n'a pas brillé en sortie de banc : 0 point, 4 rebonds et 2 passes pour le jeune Français.

Moussa Diabaté, à nouveau titulaire avec les Hornets, a compilé 14 points, 7 rebonds, 2 passes et 2 interceptions en 26 minutes.

- Johnny Juzang avait arraché la prolongation à 9 secondes de la fin pour Minnesota, mais ce sont finalement les Knicks qui se sont imposés (100-95). Rudy Gobert a compilé 5 points et 11 rebonds, avec 5 pertes de balle, alors que Joan Beringer a joué 19 minutes pour 2 points, 3 rebonds et 1 contre. Les trois Français des Knicks ont été mis à contribution :

Guerschon Yabusele : 4 points, 2 rebonds et 1 interception en 14 minutes

Mohamed Diawara : 2 rebonds en 6 minutes

Pacôme Dadiet : 5 points, 2 rebonds, 1 passe en 15 minutes

- Les Bulls ont disposé de Cleveland, grâce notamment à Josh Giddey (14 pts), mais aussi aux 30 points cumulés en sortie de banc par Jevon Carter et Ayo Dosunmu. Donovan Mitchell (22 pts), Evan Mobley (21 pt)et

Killian Hayes n'a joué que 6 petites minutes anecdotiques pour les Cavs.

- Toujours pas de Giannis Antetokounmpo, mais victoire quand même pour Milwaukee contre Detroit (117-111). Les Bucks ont profité du bon match d'AJ Green (22 pts à 5/5 à 3 pts) pour passer à 2-0 dans cette pré-saison NBA. Du côté des Pistons, Cade Cunningham a encore été dans tous les bons coups : 26 points, 6 rebonds et 6 passes en seulement... 19 minutes !