Les résultats de la nuit en NBA

Hawks @ Pistons : 86-100

Lakers @ Magic : 114-103

Thunder @ Sixers : 90-121

Spurs @ Wizards : 146-143

Suns @ Knicks : 118-110

Cavs @ Raptors : 96-112

Bulls @ Heat : 110-102

Jazz @ Wolves : 104-105

Clippers @ Pelicans : 103-120

Grizzlies @ Nuggets : 96-120

CP3 a calmé l'ardeur des Knicks

- La série de victoires consécutives des Knicks s'arrête donc à 9. New York est tombé à domicile face à Phoenix, après avoir pourtant démarré le match en fanfare sur un 44-29. Devin Booker (33 pts) et Chris Paul (23 pts, 6 pds) se sont occupés de renverser la situation, avec un CP3 particulièrement remonté et clutch dans le 4e quart-temps.

Ses 7 points, dont deux sur celui ci-dessous franchement compliqué, ont empêché les Knicks de revenir dans le match. Encore une fois, sur le côté "valuable", Chris Paul mérite d'être dans la conversation pour une place d'honneur au classement du MVP.

After scoring the final 7 points in the win at MSG... look back at the best of @CP3 in the clutch for the @Suns! pic.twitter.com/MKgNhb732r — NBA (@NBA) April 27, 2021

Fin de série aussi pour Washington, après un match fou

- C'était décidément la nuit des fins de série pour les équipes les plus en forme en NBA. Les Wizards, qui restaient eux sur 8 succès de rang, se sont inclinés devant les Spurs dans un match débridé et achevé en prolongation.

En d'autres temps, Gregg Popovich aurait fait une attaque en voyant son équipe disputer un match aussi ouvert, mais le coach de San Antonio peut se frotter les mains. Dejounte Murray et DeMar DeRozan ont été énormes pour aider les Texans à survivre aux Wizards.

Les 25 points, 17 rebonds et 5 passes de Murray, couplés aux 37 pts et 10 pds de DeRozan, qui a activé le beast mode en fin de match (9 pts dans le 4e QT et la prolongation) ont fait la différence.

Bradley Beal, joueur de la semaine à l'Est a beau avoir planté 45 points et Russell Westbrook signer un énième triple-double (22-14-13 à 9/26), Washington est tombé à son tour.

- Chicago, vainqueur à Miami, a profité de l'aubaine pour revenir à une victoire des Wizards, 10e. Les Bulls ont surpris le Heat grâce aux double-doubles de Nikola Vucevic (24&11) et Daniel Theis (23&12) pour lesquels les Floridiens n'ont pas trouvé de solution.

Du mieux pour Anthony Davis, Drummond postérisé

- Les Lakers ont gagné face à Orlando, dans un match que l'on pensait tout cuit, mais où les Californiens ne se sont pas forcément rassurés. Il a fallu un gros 4e quart-temps de Dennis Schröder (13 de ses 21 pts dans le 4e) et de l'équipe en générale pour passer l'obstacle.

Anthony Davis a joué 31 minutes pour 18 pts à 8/15, ce qui est un progrès au vu de ses dernières sorties. Andre Drummond, lui, risque de voir Chuma Okeke dans son sommeil après ce poster...

CHUMA OKEKE DUNKED ON ANDRE DRUMMOND 😳 pic.twitter.com/JcSVqSJbUA — SportsCenter (@SportsCenter) April 26, 2021

Les Mavs doivent faire mieux

- Dallas semblait pouvoir poursuivre sa remontée sur les Lakers, mais les Mavs ont raté le coche en abandonnant la victoire à Sacramento. En l'absence de De'Aaron Fox, les Kings ont créé la surprise.

Tyrese Haliburton, titulaire en lieu et place de Fox, a bien récupéré de son bizutage dans les toilettes du bus de l'équipe et a fini en double-double (14&10), aidé par le gros match de Richaun Holmes et le panier à 3 points clutch de Buddy "Bizuteur" Hield dans le money time.

Luka Doncic, fraîchement élu joueur de la semaine, a marqué 24 points à 8/20, sans briller contre l'une des équipes qui ne l'ont pas sciemment pas drafté à l'époque.

Hield piège Haliburton dans les toilettes... les fans ne le loupent pas

Utah a sa bête noire... et c'est Minnesota

- Le Jazz est déjà qualifié pour les playoffs et on n'est pas censés s'inquiéter outre-mesure de ce qui peut se passer désormais. Mais quand même... Utah a perdu pour la deuxième fois de suite et la troisième fois de la saison contre... les Wolves.

Les hommes de Quin Snyder se sont encore loupés et ont laissé Minnesota revenir dans le dernier quart. D'Angelo Russell a planté 27 pts et le panier de la gagne dans les dernières secondes, sur un invraisemblable oubli défensif du Jazz, pourtant réputé pour sa défense de fer...

Karl-Anthony Towns a fini en double-double (21&11) et les Wolves ont réussi un nouvel upset contre le n°1 de l'Ouest.

Kevin, un petit effort ?

- Quelqu'un peut dire à Kevin Love qu'à ce prix-là le minimum c'est de faire au moins un peu semblant d'être concerné ?

What is Kevin Love doing 😅 pic.twitter.com/WpZP4UZJHL — Bleacher Report (@BleacherReport) April 27, 2021

Dans ce match contre les Cavs, les Raptors ont conquis une 5e victoire en 6 matches, avec un très bon Pascal Siakam (25 pts).

Spicy P & OG lead the way for the @Raptors! Siakam: 25 PTS

Anunoby: 20 PTS pic.twitter.com/LberMozAAv — NBA (@NBA) April 27, 2021

MPJ a la patate

- Les Nuggets ont eux conquis leur 40e victoire de la saison en dominant largement Memphis. Michael Porter Jr a poursuivi sur sa très belle lancée avec 31 points à 12/19, en complément des 24 points et 15 passes de Nikola Jokic. Dire que Denver gère bien l'absence de Jamal Murray est un euphémisme puisque les joueurs de Mike Malone restent sur 7 victoires en 10 matches.

MPJ & Joker guide @nuggets to 40th win of the season! #MileHighBasketball Michael Porter Jr.: 31 PTS, 3 3PM

Nikola Jokic: 24 PTS, 15 REB, 5 AST pic.twitter.com/mXCVFuJMWL — NBA (@NBA) April 27, 2021

NOLA gère les Clippers sans Kawhi, 14 de chute pour OKC

- Paul George arrive fréquemment à porter les Clippers sur ses épaules lorsque Kawhi Leonard est absent. Pas ce coup-ci. Zion Williamson (23 pts à 8/11) et les 5 autres joueurs de New Orleans à au moins 10 points ont été trop compliqués à gérer pour les Californiens. "PG13" n'avait pas le feu sacré cette nuit et a fini avec 9 points dans la besace, loin de ses 24 pts de moyenne.

- Le Thunder a battu un record de franchise cette nuit, mais malheureusement pas au rayon des exploits positifs. OKC a perdu pour la 14e fois de suite, cette fois sur le parquet des Sixers. Les cadres de Philly ont à peine joué plus de 20 minutes avant d'aller dormir.

On retiendra les 10 points, 2 passes et 2 interceptions de Théo Maledon en 22 minutes et à 4/8. Jaylen Hoard, sorti du banc, a fini avec 3 points, 4 rebonds, 1 passe et 1 interception.