Les résultats de la nuit en NBA

Spurs @ Heat : 107-128

Nuggets @ Magic : 113-100

Sixers @ Bucks : 109-123

Nets @ Thunder : 101-127

Lakers @ Clippers : 102-116

Bulls @ Blazers : 102-113

Wizards @ Kings : 100-123

- C'était soir de fête pour les Clippers, avec le premier derby de Los Angeles de l'histoire à l'Intuit Dome. Les joueurs de Tyronn Lue n'ont pas manqué leur rendez-vous et ont été très solides pour dominer leurs voisins plus si encombrants des Lakers. Même avec la limitation de minutes, Kawhi Leonard a été séduisant (19 pts) et le collectif des "autres Angelenos" a semblé bien huilé, avec un apport conséquent du trio majeur de l'équipe depuis le début de la saison. James Harden (21 pts, 12 asts), Ivica Zubac (21 pts, 19 rbds) et Norman Powell (22 pts) ont été excellents et les Clippers ont construit patiemment leur victoire, rentrant au vestiaire à +15.

Le double-double de LeBron James '(25 pts, 11 asts) n'a pas été suffisant pour les Lakers, désormais à une victoire et demie des Clippers au classement de l'Ouest. Nicolas Batum a joué 16 minutes pour 6 points, 3 rebonds, 2 interceptions et 1 passe.

- Juste avant de prendre l'avion pour Paris, les Spurs ont été nettement battus à Miami. Malgré les 21 points, 10 rebonds et 3 passes (à 8/18) de Victor Wembanyama, San Antonio n'a joué qu'un quart-temps avant d'être grignoté puis concassé par le Heat. Kel'el Ware, le rookie floridien, est vraiment en train de trouver son rythme et a égalé son record de points (25 pts), épaulé par Duncan Robinson (21 pts), Terry Rozier (20 pts) et Tyler Herro (18 pts). Au retour des vestiaires, Miami a passé un 25-8 pour creuser l'écart et accélérer l'envie des Spurs de filer vers la France. Miami n'a pas eu besoin d'un grand Jimmy Butler, qui s'est contenté de 8 points et 7 passes, pour le deuxième match depuis son retour de suspension. C'est la troisième défaite de suite pour San Antonio.

- Bonne soirée pour Denver, qui l'a emporté à Orlando, sans avoir besoin de faire jouer le 4e quart-temps à Nikola Jokic, ni même qu'il prenne le moindre itr à 3 points. En triple-double (20 pts, 14 rbds, 10 asts) a aiguillé les Nuggets vers la victoire grâce à un gros 3e quart-temps collectif. Le Magic est dans le dur. Malgré le troisième match de Paolo Banchero (en difficulté avec 10 points à 4/17), les Floridiens ont perdu pour la 5e fois en 6 matches et continuent de glisser dans la hiérarchie à l'Est. Il manquait à nouveau Jalen Suggs, Goga Bitadze pour ne citer qu'eux.

- Philadelphie était encore trop diminué pour espérer surprendre Milwaukee. Avec les absences de Joel Embiid, Paul George, Kyle Lowry et Guerschon Yabusele, les Sixers se sont bien battus, notamment Tyrese Maxey (37 pts, 7 asts), mais n'ont pu éviter une 6e défaite de suite (la 9e en 11 matches). Les Bucks, emmenés par Giannis Antetokounmpo (34 pts, 15 rbds) et Damian Lillard (24 pts) ont bien redressé la barre depuis leur entame cataclysmique commune avec les Sixers. A mi-saison, les voilà à 7 matches au-dessus de l'équilibre (24-17).

- De retour après avoir été économisé pour soigner son poignet face à Dallas dans la nuit de vendredi à samedi, Shai Gilgeous-Alexander (27 pts, 10 asts en 3 QT) était de retour cette nuit pour aider OKC à repartir de l'avant. Affronter les Nets à la maison a bien aidé et le Thunder avait déjà plié et emballé l'affaire à la fin du 1er quart-temps (+20). Isaiah Joe a ajouté 24 points et Mark Daigneault a validé sa sélection au All-Star Game en tant que head coach de l'une des trois équipes du pool. Jalen Williams et Isaiah Hartenstein manquaient à l'appel, mais OKC a trouvé des solutions, notamment avec un banc très ouvert. Ousmane Dieng s'est fait remarquer avec 12 points, 3 rebonds, 2 passes et un contre en 21 minutes à 5/8.

Ousmane Dieng took flight and the OKC bench jumped with him 😤 pic.twitter.com/SZ1bUekYJx — NBA (@NBA) January 20, 2025

- Portland a mis fin à sa série de cinq défaites de suite, en en infligeant une cinquième consécutive aux Bulls. Après un bon démarrage (+12 dans le 1er QT), Chicago s'est endormi et les Blazers ont été plus mordants, à l'image de Scoot Henderson (25 pts), Deni Avdija (20 pts) et Shaedon Sharpe (23 pts), que Chauncey Billups a sorti du cinq en lui demandant davantage de progrès défensifs.

- Les Wizards ont marqué les six premiers points du match, mais n'ont plus jamais mené au score ensuite face à Sacramento. Les Kings ont affiché leur supériorité grâce à Domantas Sabonis (29 pts, 18 rbds), DeMar DeRozan (24 pts) ou encore Malik Monk (23 pts). C'est la 9e victoire en 10 matches pour les hommes de Doug Christie. Côté français, Bilal Coulibaly a fini avec 11 points et 4 rebonds à 3/9. Son compère Alex Sarr a été moins prolifique que lors de ses dernières sorties, avec 6 points et 7 rebonds avec un vilain 1/8.