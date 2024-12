Les résultats de la nuit en NBA

Hawks @ Knicks : 108-100

Warriors @ Rockets : 90-91

Les deux rencontres de la nuit étaient les deux derniers quarts de finale de la NBA Cup, avec un billet pour le dernier carré à Las Vegas en jeu.

- Les Knicks n'ont joué qu'une mi-temps et se sont endormis. Résultat : une défaite à domicile contre les Hawks (108-100), qui prolongent leur belle aventure en NBA Cup grâce à une victoire de prestige et un 3e quart-temps de feu (34-18). Menés de 12 points, les joueurs de Quin Snyder ont fait mal à New York par l'intermédiaire de Trae Young (22 pts, 11 asts), qui aime décidément bien venir contrarier les fans des Knicks, De'Andre Hunter (24 pts en 29 min) et Jalen Johnson (21 pts, 15 rbds, 7 asts) qui ont su prendre le dessus sur leurs vis à vis.

Zaccharie Risacher, titulaire, n'était pas dans un bon soir et n'a joué que 17 minutes, après avoir shooté à 1/8, dont 0/4 à 3 points. Le n°1 de la Draft 2024 découvrira tout de même les demi-finales de la NBA Cup et peut-être plus si les Hawks continuaient de surprendre au prochain tour face à Milwaukee, samedi soir à 22h30 heure française.

Du côté des Knicks, Jalen Brunson n'a pas surnagé (14 pts, 8 asts à 5/15) et KAT a fini en double-double (19 pts, 19 rbds, 5 asts).

- La fin de match entre les Rockets et les Warriors a été un peu folle et restera clairement en travers de la gorge de Steve Kerr et des siens. Alors qu'ils semblaient avoir la rencontre en main grâce à un gros 3e quart-temps, les Californiens ont perdu (91-90) à Houston en encaissant un 7-0 pour finir.

Les derniers points du match, ceux de la gagne, viennent de deux lancers transformés par Jalen Green à 3 secondes de la fin. Golden State menait d'un point avant sa dernière possession et, au terme d'une situation confuse que l'on pensait voir s'achever sur un temps mort pour les Rockets, une faute a été sifflée au sol contre Jonathan Kuminga. Sur la ligne, Green ne s'est pas fait prier et les Warriors n'ont pas été capables de déclencher un bon tir en sortie de temps mort avec les 3 secondes dont ils disposaient.

WARRIORS LOSE TO ROCKETS IN FINAL SECONDS AFTER A LOOSE BALL FOUL CALL 😱 pic.twitter.com/zCYuyiBXJD — Bleacher Report (@BleacherReport) December 12, 2024

Toutes compétitions confondues, les Rockets, qui ont compté jusqu'à 15 points d'avance avant d'être repris, n'avaient plus battu les Warriors depuis février 2020, soit 15 matches et près de 5 ans. Alperen Sengun a fait très mal à Golden State avec 26 points et 11 rebonds au compteur. Le Turc et Fred VanVleet ont ramené leur équipe à hauteur dans le money time.

En demi-finale, Houston sera opposé à Oklahoma City dans la nuit de samedi à dimanche (2h30).