Les résultats de la nuit en NBA

Sixers @ Hornets : 110-104

Wizards @ Cavs : 87-118

Bucks @ Pistons : 128-107

Magic @ Knicks : 106-121

Pacers @ Raptors : 111-122

Jazz @ Thunder : 106-133

Grizzlies @ Mavs : 116-121

Spurs @ Suns : 93-104

Warriors @ Nuggets : 115-119

Rockets @ Kings : 111-120

Blazers @ Clippers : 105-127

Toutes les rencontres comptaient pour la NBA Cup.

On connaît les affiches qui se dérouleront à Las Vegas pour la phase finale de la NBA Cup, du 10 au 17 décembre :

Thunder vs Mavs

Rockets vs Warriors

Bucks vs Magic

Knicks vs Hawks

- Le craquage de la nuit est pour Golden State, qui menait de 11 points à 6 minutes de la fin face à Denver. Les Warriors ont été renversé par les Nuggets d'un grand Nikola Jokic (38 pts, 10 rbds, 6 asts, 5 stls) et ont maintenant battu GS pour la 8e fois de suite. Privés de Draymond Green, les joueurs de Steve Kerr n'arrivent pas à sortir de leur spirale négative et sont maintenant sur cinq défaites consécutives, malgré les 24 points de Stephen Curry, maladroit à 3 points (4/15). Steve Kerr était furieux après les arbitres, coupables selon lui de ne pas avoir vu Christian Braun demander un temps mort alors que les Nuggets n'en avaient plus en toute fin de match, ce qui aurait offert d'autres munitions à son équipe.

- Tidjane Salaün a signé le premier double-double de sa carrière en NBA (10 pts, 10 rbds) et Charlotte a créé une belle panique chez les Sixers. Philadelphie a dominé tout le match, mais s'est fait doubler à 1:30 de la fin. Il a fallu que Tyrese Maxey marque 8 points dans le money time pour offrir à son équipe une deuxième victoire (107-104) de suite. Moussa Diabaté a joué 10 minutes et s'est contenté d'un petit rebond.

- Les Cavs ont sans surprise infligé une quinzième défaite consécutive aux Wizards (118-87). Il n'y a pas eu besoin de forcer pour Donovan Mitchell (19 pts), Evan Mobley (19 pts, 10 rbds) et leurs coéquipiers, qui ont vu Darius Garland les quitter prématurément après un coup reçu à la tête. Du côté des Français de Washington, Alex Sarr a apporté 10 points, 9 rebonds, 2 contres, 2 passes et 1 interception en 27 minutes. C'est toujours assez froid offensivement pour Bilal Coulibaly en ce moment et l'ailier sophomore : 6 points à 1/7, avec 7 rebonds, 4 passes et 2 interceptions.

- Milwaukee a validé sa qualification pour la phase finale de la NBA Cup en enregistrant une 7e victoire consécutive à Detroit (128-107). Giannis Antetokounmpo (28 pts, 8 rbds, 7 asts) avait décidé de ne rien rater ou presque (10/11) avant d'être mis au repos pendant tout le 4e quart-temps et a été aidé comme il se doit par Damian Lillard (27 pts). En face, les efforts de Cade Cunningham (23 pts) ont été vains.

- Les Bucks affronteront le Magic en NBA Cup, malgré la défaite d'Orlando à New York (121-106). Les Floridiens ne devaient pas perdre par plus de 37 points d'écart, ce qu'ils ont réussi à faire malgré une prestation assez indigente face à des Knicks intraitables dans cette compétition (4-0). Karl-Anthony Towns (23 pts, 15 rbds), Jalen Brunson (21 pts) et Mikal Bridges (19 pts) ont fait le job pour répondre aux 30 points de Franz Wagner. Le Magic restait sur 6 victoires consécutives.

- Indiana n'y arrive pas. Les Pacers ont perdu pour la troisième fois de suite, cette fois à Toronto (122-111), sans jamais être devant au tableau d'affichage. Malgré les 30 points de Tyrese Haliburton, les joueurs de Rick Carlisle ont été dépassés. Scottie Barnes a signé sa meilleure performance en carrière au scoring (35 pts), Jakob Poeltl (17 pts, 10 rbds) ajoutant un nouveau double-double à sa collection cette saison.

- OKC sera aussi au rendez-vous de la phase finale de cette NBA Cup, après son tranquille succès à domicile contre le Jazz (133-106). Jalen Williams (28pts), Shai Gilgeous-Alexander (26 pts) et Isaiah Joe (19 pts) se sont occupés du boulot offensif, pour fêter le titre de meilleur joueur du mois à l'Ouest de "SGA".

- Le Thunder y sera opposé à Dallas, qui a réussi un superbe comeback à la maison contre Memphis. Menés de 8 points à un peu plus de 3 minutes de la fin, les Mavs ont passé un 16-3 à leurs visiteurs avec des paniers importants de Spencer Dinwiddie et PJ Washington dans les deux dernières minutes du match. Luka Doncic a lui aussi fait un gros match avec 37 points, 12 rebonds, 4 passes et 4 interceptions, même s'il a délégué dans le money time. Les Grizzlies semblaient tenir bon avec leurs 15 points d'avance dans le 4e quart-temps avec 31 points Ja Morant, son record cette saison, mais leur série de 6 victoires consécutives a pris fin.

- Victor Wembanyama et les Spurs ont été définitivement éliminés de la NBA Cup après leur défaite (104-93). La soirée a été contrastée pour le Français, qui n’a pas marqué le moindre point en première mi-temps, avant d’en inscrire 15 (6/11 aux tirs) en deuxième. Il termine avec 15 points (6/18 aux tirs, 1/9 à trois points), 13 rebonds et 7 passes décisives, mais 4 pertes de balle. Phoenix a perdu Kevin Durant sur une blessure à la cheville avant la mi-temps et attend des nouvelles, même s'il a quitté le parquet par lui-même. Devin Booker, avec ses 29 points, a dépassé la barre des 15 000 en carrière.

- Les Kings ont raté des tirs face aux Rockets... jusqu'à ce qu'ils décident de ne plus en rater. Menés de 8 points dans le 2e quart-temps, Domantas Sabonis (27 pts) et les siens ont rentré 12 tirs consécutifs pour renverser la situation et ne plus jamais courir après le score. Houston a manqué l'opportunité de prendre la tête de la Conférence Est, mais "recevra" les Warriors en quarts de finale de la NBA Cup. Ime Udoka et Alperen Sengun, un peu trop tendus au goût des officiels, ont été éjectés en deuxième mi-temps.

- Dans le dernier match de la nuit, les Clippers ont profité des largesses défensives des Blazers pour s'imposer à la maison (127-105) avec 30 points de l'excellent Norman Powell et 23 de James Harden. Nicolas Batum a joué 20 minutes, sans marquer de points, mais en apportant 4 rebonds, 3 passes et un différentiel de +/- de +14. Rayan Rupert a joué 14 minutes pour 3 points et 4 rebonds. Aucune des deux équipes ne goûtera aux quarts de finale de la NBA Cup.