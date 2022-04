Les résultats de la nuit en NBA

Bulls @ Bucks : 100-116

Nuggets @ Warriors 98-102

Il n'y a toujours que Philadelphie qui a gâché une balle de but à domicile pour plier sa série. Les Warriors ont envoyé les Nuggets en vacances après leur victoire dans le game 5 au Chase Center. Avec leurs limites de personnel, les joueurs de Mike Malone ont opposé une vaillante résistance et posé quelques jalons pour la saison prochaine.

Nikola Jokic (30 points, 19 rebonds, 8 passes) a encore mis Draymond Green et les siens à contribution jusque dans les derniers instants du match et ont même démarré le 4e quart-temps en menant de 8 points. Golden State était tout simplement mieux en place et a pu varier un peu les plaisirs derrière le match de Stephen Curry (30 points), de retour dans le cinq et décisif sur un drive payant à 30 secondes de la fin pour donner 5 points d'avance aux Californiens.

🚨 Warriors by 5 with 30 seconds left 🚨 @nuggets 94 @warriors 99 29.9 remaining remaining in Game 5 #NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/84BFJzNjLS

Parmi les facteurs X, Gary Payton II a été excellent sous les yeux de son paternel, avec 15 points dont deux paniers à 3 points importants dans le 4e quart-temps.

Triste fait statistique qui en dit malheureusement long sur le peu d'opportunités que DeMarcus Cousins a eu pour briller en playoffs dans sa carrière : ses 19 points en 15 minutes en sortie de banc constituent son record de points en post-saison.

- Draymond Green n'a jamais vraiment digéré sa suspension lors du game 5 des Finales NBA 2016 de triste mémoire pour les Warriors. Le stress post-traumatique a ressurgi lorsqu'il a vu son coéquipier Otto Porter Jr recevoir un coup de pied de Bones Hyland dans l'entrejambe...

Draymond: “I got suspended from the Finals game for that.”

Le problème avec l'élimination des Nuggets, c'est que l'on va devoir attendre 6 mois avant de revoir Nikola Jokic nous filer des frissons avec ses passes dont ses coéquipiers de cette année ne savent pas toujours quoi faire...

Nikola Jokic made such an amazing pass it broke Aaron Gordon pic.twitter.com/hH3eLNaTUq

What a no-look dime from Jokic 😳

Même sans Khris Middleton, l'écart de niveau et d'expérience collective entre les Bucks et les Bulls était trop important pour qu'un quelconque suspense ne vienne prolonger cette série. Milwaukee a validé son billet pour les demi-finales de Conférence et retrouvera Boston, après sa victoire dans le game 5 contre Chicago à domicile.

On a jamais senti les champions NBA en titre en danger. Les Bulls n'ont eu aucune solution pour freiner Giannis Antetokounmpo, qui monte tranquillement en régime. Le MVP des Finales 2021 a sereinement posé 33 points, 9 rebonds et 3 passes en une demi-heure de jeu, avec une aide intéressante du banc, notamment le tandem Pat Connaughton (20 pts) - Grayson Allen (13 pts).

💪 @Giannis_An34 powered the @Bucks to the Game 5 victory scoring 33 points while shooting 73% from the field!

With their win tonight the Bucks advance to the Eastern Conference Semifinals! #FearTheDeer

BUCKS vs. CELTICS GAME 1: Sun. 1pm/et on ABC pic.twitter.com/M7PCU3Wkpl

