Les résultats de la nuit en NBA

Pacers @ Cavs : 129-117

Jazz @ Mavs : 107-102

Hornets @ Grizzlies : 119-94

Lakers @ Bucks : 107-102

Breakers @ Thunder : 89-117

- Klay Thompson a fait ses débuts sous le maillot des Mavs et il a raconté n'avoir plus été aussi nerveux depuis très longtemps. L'ancienne star des Warriors a inscrit 10 points en 18 minutes lors de la défaite (107-102) des siens face au Jazz et s'est plutôt rassuré physiquement. Visuellement, ça fait toujours drôle, mais on s'y fera. Luka Doncic n'a pas participé à la rencontre et Utah en a profité, en s'appuyant notamment sur les 26 points en 29 minutes de Lauri Markkanen.

- Les Pacers ont facilement dominé une équipe bis des Cavs avec notamment un carton de Bennedict Mathurin en sortie de banc : 25 points en 19 minutes à 8/12. Donovan Mitchell et Evan Mobley n'ont pas participé à ce match.

- En l'absence de LaMelo Ball, Brandon Miller a mené la danse pour Charlotte, lors de la victoire des Hornets à Memphis (119-94). Le sophomore a inscrit 22 points en 24 minutes, aidé par quelques camarades, notamment Tidjane Salaün, qui a apporté 13 points, 5 rebonds, 1 passe et 1 interception en 24 minutes, avec un petit peu moins d'adresse extérieure (3/10) que sur ses premiers matches, mais toujours une confiance claire en ses capacités.

Tidjane Salaun attempted 10 threes (3/10) in only 24 minutes.

Salaun has showcased supreme confidence and excellent mechanics, which is a great sign for his long-term development as a plus shooter.

The Hornets continue to rave about Salaun’s tireless work ethic to get better. pic.twitter.com/p8YDjgdRuJ

— Evan Sidery (@esidery) October 11, 2024