Quelle entrée en matière ! Le game 1 des Finales WNBA entre le New York Liberty et les Minnesota Lynx a donné lieu à un classique, tout simplement. New York a craqué et s'est fait surprendre à domicile (95-93), au terme d'une fin de match et d'une prolongation absolument irrespirables. Les Lynx ont frappé fort et ont marqué les esprits en réussissant le plus gros comeback de l'histoire des Finales WNBA. Napheesa Collier et ses camarades ont effacé 18 points de retard et passé un run légendaire qui a laissé le public du Barclays Center et les téléspectateurs groggy.

Courtney Williams (23 pts), totalement transfigurée dans le money time, a d'abord cru arracher la victoire sur une action à 4 points à 5.5 secondes de la fin.

WHAT A SHOT BY COURTNEY WILLIAMS 😱 pic.twitter.com/HDuQAy9B9I — ESPN (@espn) October 11, 2024

Puis c'est Breanna Stewart qui a eu la balle de match sur la ligne des lancers à l'ultime seconde, mais la star de New York a manqué sa deuxième tentative. Derrière, les deux équipes se sont rendues coup pour coup, mais le panier le plus marquant aura été ce splendide turnaround jump shot de Napheesa Collier, encore magnifique cette nuit (21 points, 8 rebonds, 6 contres), pour décourager le Liberty.

The game deciding shot by Napheesa Collier is NASTY 😈 THE @minnesotalynx TAKE GAME 1 OF THE #WNBAFinals presented by @YouTubeTV WITH A FINAL SCORE OF 95-93 pic.twitter.com/4DO4NXLoG5 — WNBA (@WNBA) October 11, 2024

New York a totalement craqué après avoir eu le match en main, notamment grâce à la domination intérieure de Jonquel Jones (24 pts, 10 rbds) et à l'apport offensif de Leonie Fiebich (17 pts). Sabrina Ionescu (8/26) et Breanna Stewart (6/21) sont passées à côté sur le plan de l'adresse, gênées par la défense phénoménale des Lynx en fin de partie. Du côté de Minnesota, Kayla McBride avait maintenu l'équipe à flot avec 22 points au compteur, avant de se montrer plus discrète dans le money time en laissant Courtney Williams et Napheesa Collier faire le show.

Ces Finales WNBA, qui se jouent au meilleur des cinq matches pour la dernière fois (la Commissionner Cathy Engelbert a annoncé en marge de la rencontre que le format allait changer l'année prochaine), tiennent déjà toutes leurs promesses et New York va devoir réagir dans 48 heures, toujours à la maison, pour ne pas que le doute s'installe.