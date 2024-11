CQFR : Franz Wagner tue les Lakers sur un énorme tir

Les résultats de la nuit en NBA

Pistons @ Hornets : 121-123, après prolongation

Wolves @ Raptors : 105-110

Jazz @ Spurs : 118-126

Magic @ Lakers : 119-118

Trophée Timéo du nom porté par la moitié des gamins de l'école : les Jalen

- Franz Wagner (37 pts, 11 asts) a climatisé la Crypto Arena cette nuit, en faisant tomber les Lakers pour la première fois de la saison à domicile. L'Allemand a rentré un énorme tir à 3 points sur un step-back de l'enfer pour la gagne à 2 secondes de la fin, pour permettre à Orlando de repartir de Los Angeles avec une superbe victoire.

37 PTS and the victory for the Magic in LA!

What a moment for @franzboogie! https://t.co/KBdtXhgD3K pic.twitter.com/0FikJ4Phr5

— NBA (@NBA) November 22, 2024