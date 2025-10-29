Les résultats de la nuit en NBA

Sixers @ Wizards : 139-134, après prolongation

Hornets @ Heat : 117-144

Knicks @ Bucks : 111-121

Kings @ Thunder : 101-107

Clippers @ Warriors : 79-98

- Giannis Antetokounmpo s'est occupé des Knicks cette nuit, en posant 37 points, 8 rebonds et 7 passes sur leur tête après avoir gommé un retard de 12 points à la pause. Aidé par Ryan Rollins (25 pts, son record en NBA), le Greek Freak a des cannes en ce début de saison et s'est montré sans pitié, même lorsque Jalen Brunson s'est blessé à la jambe et qu'il a fallu intercepter le ballon et claquer un dunk en contre-attaque. Depuis le début de la saison, Giannis est sur une autre planète et ne montre aucun signe qui laisserait supposer qu'il veut partir. On a même cru le voir crier "This is my city, I ain't leaving you" après une action, mais on manque un peu d'expertise en matière de lecture labiale.

Giannis is inevitable. 37 PTS | 8 REB | 7 AST | 2 BLK | 73% FG pic.twitter.com/MmlVGOyaHm — Milwaukee Bucks (@Bucks) October 29, 2025

- Philadelphie est 4-0 ! Même lorsque les choses se compliquent et qu'il faut par exemple disputer une prolongation, comme cette nuit sur le parquet de Washington, les Sixers s'en sortent bien. Avec Joel Embiid limité à 23 minutes et non utilisé en fin de partie et malgré un retard de 16 points après trois quart-temps, Philly a trouvé les ressources pour l'emporter. Plusieurs facteurs expliquent ce nouveau succès. Parmi eux, le démarrage canon de Tyrese Maxey (39 points, 10 assists) cette saison, l'impact d'Adem Bona, auteur de cinq contres à cheval sur le quatrième quart-temps et la prolongation lorsqu'il a fallu suppléer Embiid, mais aussi l'apport de Quentin Grimes, auteur de 23 points en sortie de banc.

En face, Alex Sarr a été productif, compilant 31 points, 11 rebonds, 5 passes et 2 contres, pour confirmer son début de saison très intéressant.

- Les Warriors ont étouffé les Clippers dans le choc de la nuit à l'Ouest. Avec un troisième quart-temps signature (34-12), une défense oppressante et un collectif bien huilé, Golden State a signé sa 4e victoire en 5 matches de manière assez convaincante. Pas besoin de carton offensif, seuls quatre joueurs ont dépassé les 10 points : Butler, Curry (19 pts), Post (12 pts) et Podziemski (15 pts). En revanche, la défense était en mode impitoyable, puisque les Clippers ont été limités à 79 points et 36% d'adresse globale, James Harden (20 pts) et Kawhi Leonard (18 pts) peinant à entraîner leurs camarades dans leur sillage.

Jimmy Butler (21 pts) est devenu le premier joueur de l'histoire des Warriors à sortir deux matches de suite à au moins 20 points, 5 passes et 5 rebonds à 75% d'adresse. Tout roule pour les Dubs, qui ne souffrent pour le moment pas de l'âge de leur effectif.

Nicolas Batum a joué 20 minutes pour 3 points, 6 rebonds et 1 passe.

- Le Heat continue de régler ses problèmes par l'attaque ! Miami a torpillé Charlotte en passant 144 points aux Hornets, le tout sans son meilleur scoreur du début de saison, Norman Powell, forfait de dernière minute. Les Floridiens se sont répartis la tâche, Jaime Jaquez Jr finissant meilleur marqueur de la rencontre avec 28 points, 5 passes décisives et un +43 de différentiel en 28 minutes. En face, les Hornets ont pourtant shooté à 40% à 3 points, mais ont été beaucoup trop légers défensivement pour espérer l'emporter. Moussa Diabaté a joué 19 minutes en sortie de banc et se contente de 8 points,

- Sans Chet Holmgren, touché au dos, le Thunder a dû s'employer pour renverser Sacramento. OKC est resté invaincu malgré un démarrage compliqué, notamment grâce à son MVP Shai Gilgeous-Alexander (9 de ses 31 points dans le 4e QT) et aux excellents role players que sont Aaron Wiggins et Ajay Mitchell (18 pts chacun). Zach LaVine (23 pts), DeMar DeRozan (19 pts) et Domantas Sabonis (10 pts, 18 rbds) ont tenu les hommes de Mark Daigneault en joue, mais cette équipe continue d'être spéciale. La voilà à 5-0, avec un objectif non dissimulé de faire encore mieux que la saison dernière en saison régulière.

Du côté des Kings, Russell Westbrook (16 pts, 9 rbds) a fêté sa première titularisation de la saison contre son ancienne équipe.