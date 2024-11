Les résultats de la nuit en NBA

Jazz @ Spurs : 111-110

Bulls @ Hawks : 125-113

Nets @ Cavs : 100-105

Raptors @ Clippers : 103-105

- Même menés 82 à 68 en fin de 3e quart-temps et poussés dans leurs retranchements, les Cleveland Cavaliers ont des ressources mentales incroyables dans ce début de saison. Les Cavs ont maintenant un bilan de 11-0, après leur succès à domicile contre Brooklyn. Cleveland est seulement la 12e équipe dans l'histoire de la NBA à démarrer sa saison de cette manière.

Darius Garland a marqué 8 de ses 20 points dans un 4e quart-temps que les hommes de Kenny Atkinson ont remporté 38-15, avec l'aide d'Evan Mobley (23 pts, 16 rbds) et de Donovan Mitchell (22 pts). La franchise de l'Ohio était en mode montagnes russes, puisqu'elle menait de 15 points dans le 2e quart-temps, avant de connaître un gros trou d'air. C'est la première fois depuis le début de la saison que les Cavs ne marquent pas 110 points, ce qui ne les a pas empêchés de finalement battre les Nets de Dennis Schröder (23 pts) et Cam Thomas (22 pts).

- Malgré le bon retour de Devin Vassell (18 pts) après 7 mois d'absence, le gros match de Victor Wembanyama (24 pts, 16 rbds, 7 blks à 6/9 à 3 points, son record en carrière) et le record de points en (jeune) carrière de Stephon Castle (23 pts), les Spurs se sont inclinés d'une courte tête (111-110) à domicile contre le Jazz. Revenu à égalité en fin de 3e quart-temps, San Antonio n'a pas trouvé la formule pour prendre le dessus sur Utah, alors que Lauri Markkanen était diminué par des douleurs à la hanche. Collin Sexton (23 pts), Jordan Clarkson (16 pts) et John Collins (15 pts) ont fait le job pour offrir une deuxième victoire cette saison à leur équipe.

Victor Wembanyama this afternoon...

👽 24 PTS

👽 16 REB

👽 7 BLK

👽 6 3PM (career high)

He is the first player in NBA history to record multiple games with 20+ PTS, 15+ REB, 5+ BLK, and 5+ 3PM! pic.twitter.com/j3wDFloOOk

— NBA (@NBA) November 10, 2024