Les résultats de la nuit en NBA

Knicks @ Magic : 106-111

Cavs @ Nets : 116-114

Hornets @ Pelicans : 96-115

Thunder @ Clippers : 115-127

Le classement

- Le premier triple-double en NBA de Brandon Ingram (30 points, 11 rebonds, 10 passes) en 7 ans de carrière a aidé les Pelicans à s'imposer à domicile contre Charlotte et à virtuellement prendre la 10e place. L'accélération d'Ingram en fin de 3e quart-temps a été décisive contre des Hornets pas très fringants. Jonas Valanciunas et CJ McCollum (20 pts tous les deux) ont fait le reste du job en attaque.

- Si New Orleans est repassé 10e, juste derrière les Lakers, c'est parce que le Thunder a perdu sur le parquet des Clippers. Même sans Paul George, les Californiens ont sereinement dominé leurs visiteurs. Kawhi Leonard (32 points, 6 rebonds, 6 passes, 4 interceptions) était bien trop en jambes pour OKC, qui n'a pas su empêcher L.A. de shooter à 56% et de revenir à hauteur de Phoenix à la 4e place.

Nicolas Batum a joué 19 minutes en sortie de banc pour 12 points, 3 passes, 2 rebonds et 2 interceptions, à 4/6 à 3 points.

- A l'Est, les Cavs ont quasiment verrouillé la 4e place et auront l'avantage du terrain en playoffs, sauf cataclysme. Cleveland s'est rapproché de la qualification pour sa première post-saison depuis 2018 en disposant des Nets dans un match accroché. Le héros du jour se nomme Isaac Okoro. L'ailier de l'Ohio a fait mouche à 3 points dans le corner avec 0.7 seconde à jouer, alors que Brooklyn menait d'un point et s'apprêtait à stopper sa série de 4 défaites de rang. Donovan Mitchell a raté son deuxième lancer avant qu'un cafouillage ne débouche sur le shoot d'Okoro.

ISAAC OKORO FOR THE WIN 😱 WHAT A FINISH. pic.twitter.com/21XgHBFyRB — NBA (@NBA) March 24, 2023

Mitchell, Evan Mobley (26 pts, 16 rbds) et Jarrett Allen (12 pts, 10 rbds) ont fait en sorte que les Cavs l'emportent pour la 8e fois en 10 matches et comptent désormais 5 victoires d'avance sur les Knicks, 5e.

- Les Knicks, justement, ont manqué l'opportunité de creuser un peu plus l'écart avec leurs voisins de Brooklyn. New York a subi une troisième défaite consécutive à Orlando. La mise au repos de Jalen Brunson a été fatale, même si les joueurs de Tom Thibodeau ont recollé au score en fin de 3e quart-temps après avoir couru derrière jusque-là. Le Magic a pris le dessus dans le money time, par l'intermédiaire de Paolo Banchero (21 pts), dont le panier à 3 points et les deux lancers en fin de partie ont été décisifs.

New York est toujours 5e, mais n'a plus qu'une longueur et demie d'avance sur Miami.