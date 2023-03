Les résultats de la nuit en NBA

Wizards @ Hawks : 119-116

Bucks @ Nets : 118-104

Bulls @ Raptors : 98-104

Lakers @ Grizzlies : 109-121

Nuggets @ Rockets : 133-112

Kings @ Thunder : 123-117

Pacers @ Mavs : 124-122

Spurs @ Jazz : 102-94

Blazers @ Warriors : 105-123

Wolves @ Clippers : 108-101

Le classement

- Gregg Popovich et les Spurs ont l'air de s'être souvenu qu'ils n'avaient pas besoin de perdre autant pour être certains de finir la saison dans le "bottom three" de la ligue. Après 16 défaites de suite, San Antonio a retrouvé la lumière en allant gagner sur le parquet du Jazz. Menés en début de 4e quart-temps, les Texans se sont appuyés sur Keldon Johnson (23 pts) pour stopper l'hémorragie. Utah fait une mauvaise opération dans la course au play-in, même si toutes les équipes classées entre la 7e et la 12e place n'ont pas gagné leur dernier match non plus.

- A contrario, la série des Bucks est toujours vivante. Milwaukee a glané une 15e victoire de suite pour conforter son nouveau statut de n°1 du général. Après un premier quart-temps difficile à Brooklyn, les champions 2021 ont redressé la barre derrière les coups de gouvernail de Giannis Antetokounmpo, bien trop fort pour les Nets. Le Greek Freak a compilé 33 points et 15 rebonds, pendant que son lieutenant Khris Middleton a apporté 18 points et 6 passes en sortie de banc. Côté BK, Mikal Bridges (31 pts) et Spencer Dinwiddie (26 pts) ont fait de leur mieux, mais ça n'a pas suffi à éviter une troisième défaite consécutive.

- Nikola Jokic a enregistré le 100e triple-double de sa carrière en NBA cette nuit, lors de la facile victoire des Nuggets à Houston. En trois quart-temps, le Serbe a posé 14 points, 11 rebonds et 10 passes, pour accompagner la belle nuit de Jamal Murray (32 pts). Il est le sixième joueur de l'histoire à atteindre la barre des 100 TD. Le ballon du match lui a été remis après la rencontre avec une petite séance photo qui l'a autant réjoui qu'un contrôle de maths surprise au collège.

14 PTS, 11 REB, 10 AST Nikola Jokic became only the 6th player in NBA history to record 100 career triple-doubles as the Nuggets won in Houston 🃏 pic.twitter.com/oqKZS8W5d8 — NBA (@NBA) March 1, 2023

- Dans la famille des triple-doubles, on demande Ja Morant. Le meneur des Grizzlies a fait un carton (39 pts, 10 pds, 10 rbds) contre les Lakers, avec un troisième quart-temps assez fou. Alors que Memphis était mené à domicile, Morant a inscrit 28 de ses 39 points en shootant à 10/12 pour renverser et décourager Los Angeles, privé de LeBron James pour 2 à 3 semaines.

Jamais un joueur des Grizzlies n'avait marqué autant de points sur un quart-temps. Ce n'est sans doute pas la dernière fois que Ja Morant place son nom dans le livre local des records.

What a night for Ja Morant 👀 - 39 points

- 10 rebounds

- 10 assists

- Grizzlies franchise record 28 PTS in Q3 Memphis gets the W, 121-109 pic.twitter.com/6jDepZ0gEI — NBA (@NBA) March 1, 2023

- Les Clippers ont encore perdu et l'arrivée de Russell Westbrook (14 pts, 10 pds, 7 rbds) ne porte pas ses fruits pour le moment. Los Angeles s'est incliné à domicile devant Minnesota, qui a notamment bénéficié d'un très bon match de Jalen McDaniels (20 pts) et des 25 (!) pertes de balle des Californiens pour repartir de l'avant après trois défaites.

Rudy Gobert a fini avec 16 points, 7 rebonds et 2 contres.

Trae Young loupe son money time

- Quin Snyder a coaché son premier match sur le banc des Hawks et il a vu le chantier qu'il avait devant lui. Atlanta a craqué en fin de match face à Washington et Trae Young s'est retrouvé en première ligne de la déconvenue. Dans les dernières 2:30 du match, Young s'est fait contrer trois fois par Delon Wright, Daniel Gafford et Kyle Kuzma, avant de rendre la balle aux Wizards de Bradley Beal (37 pts) sur une passe mal négociée. Il a tout de même eu une balle de prolongation à 3 points, mais le ballon a fui le cercle...

- Les Raptors continuent de voir leur décision de rester inactifs à la deadline être récompensée. Tout le contraire de leur victime du jour, Chicago, qui restait cela dit sur deux victoires de rang. Toronto a gagné pour la 8e fois en 10 matches grâce à un bon 4e quart-temps et une défense solide. Pascal Siakam (20 pts) et Gary Trent (19 pts) ont été les plus prolifiques.

- Les Kings ne se sont pas promenés à OKC sans De'Aaron Fox, mais ils sont quand même repartis avec une 4e victoire consécutive. Emmenés par Domantas Sabonis (22 pts, 13 rbds, 9 pds) et Kevin Huerter (20 pts), les joueurs de Mike Brown ont fait le job pour conforter leur troisième place à l'Ouest.

Kyrie et Luka sont à 1-4...

- Dallas n'y arrive toujours pas. Les Mavs ont perdu à domicile contre Indiana, le jour de l'anniversaire commun de Luka Doncic et Tyrese Haliburton. Les deux birthday boys se sont livrés un joli duel au scoring (32 pts pour Haliburton, 39 pour Doncic), mais ce sont bien les Pacers qui sont sortis vainqueurs de l'opposition. Revenus à un point à 2:30 de la fin, les Texans ont perdu leur adresse dans le money time en manquant cinq tirs à 3 points de suite. Kyrie Irving (16 pts) a eu la dernière munition au buzzer mais a lui aussi raté le coche.

Ensemble, Kyrie et Luka ont perdu 4 de leurs 5 matches joués ensemble, avec comme seule victoire celle face à... San Antonio.

32 PTS

7 REB

6 AST Tyrese Haliburton showed out in the Pacers win 👀 pic.twitter.com/qUPAaJ4pgz — NBA (@NBA) March 1, 2023

- Les Warriors ont réussi leur plus gros comeback de la saison en effaçant 23 points de retard face à Portland dans le 3e quart-temps. Jordan Poole (29 pts), Klay Thompson (23 pts) et leurs camarades ont sorti le feu d'artifice après le repos.

Au rayon des points positifs pour Portland, Matisse Thybulle a shooté à 5/6 à 3 points, ce qui a dû interloquer la majorité des fans des Sixers.