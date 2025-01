Les résultats de la nuit en NBA

Wolves @ Wizards : 120-106

Pistons @ Knicks : 124-119

Warriors @ Raptors : 101-104

Grizzlies @ Rockets : 118-120

Heat @ Clippers : 98-109

Spurs @ Lakers : 126-102

- Les Spurs ont produit l'effort qu'il fallait dans le 3e quart-temps pour renverser des Lakers devenus apathiques et brouillons. San Antonio a passé un 10-0 sur cette période avant de poursuivre son entreprise de démolition et finir la deuxième mi-temps sur un violent 73-40. C'est collectivement que les Texans ont changé la donné dans ce match à L.A. Victor Wembanyama (23 pts, 8 rbds, 5 asts, 3 stls, 2 blks à 10/17) n'a pas eu besoin de forcer et a reçu le soutien de Devin Vassell et Stephon Castle, tous les deux auteurs de 23 points aussi. En face, les Lakers se sont petit à petit éteints, avec énormément de pertes de balle (7 pour le seul LeBron) et un Anthony Davis efficace mais bien trop seul (30 pts, 13 rbds à 13/18). Cette victoire fait du bien à San Antonio, qui restait sur trois victoires de suite. En revanche, il s'agit de la

- Les Rockets ont un avantage psychologique sur les Grizzlies, leurs principaux rivaux des derniers mois. Menés de 12 points dans le 4e quart-temps, les Texans ont renversé la situation pour l'emporter, notamment grâce au gros match de Jalen Green (42 pts, record personnel en NBA égalé, à 72%) et à une fin de partie mal maîtrisée par Memphis. Ja Morant (29 pts), qui était sur une bonne dynamique, a commis une perte de balle et manqué deux lancers dans le money time, précipitant la défaite des siens et la quatrième victoire de suite de Houston. A une minute de la fin, les Grizzlies menaient encore, grâce à un panier à 3 points de Jaylen Wells et un lay-up de Brandon Clarke.

Jalen Green scores 42 points on 72.2 FG% in the @HoustonRockets W! He joins Hakeem Olajuwon as the only players in Rockets history to total 40+ PTS on at least 70 FG% in a game before turning 23 🤯 pic.twitter.com/F8PwLys5Sg — NBA (@NBA) January 14, 2025

- Les Wolves n'ont pas été brillants et ont dû attendre le 4e quart-temps pour se défaire des Wizards. Anthony Edwards a inscrit 20 de ses 41 points du jour sur cette période, avec l'aide de Julius Randle (20 pts, 10 rbds) et Rudy Gobert ( 11 pts, 11 rbds).

Alex Sarr a compilé 13 points, 5 passes, 3 rebonds, 2 interceptions et 2 contres. Bilal Coulibaly a lui fini avec 15 points et 3 passes. Washington a montré des aptitudes à 3 points avec un intéressant 17/40 pour poser des problèmes à Minnesota.

- On parlait des Pistons comme bonne surprise du début de saison dans le podcast de lundi après-midi. Ils ont confirmé ce statut cette nuit avec une belle victoire décrochée sur le parquet des Knicks (124-119). C'est la deuxième fois de suite que Detroit bat New York, après avoir pourtant perdu les 16 affrontements précédents. Cade Cunningham a encore été excellent (36 pts à 14/27), même si c'est Malik Beasley (22 pts) qui a fait la différence avec deux paniers à 3 points dans les 40 dernières secondes du match pour faire définitivement basculer les Pistons en tête. C'est la 10e victoire en 12 matches pour Detroit, qui n'est qu'à une victoire du top 5 !

- Les Warriors se sont loupés à Toronto. Ils menaient de 9 points à 9 minutes de la fin, contre une équipe en roue libre et se sont totalement endormis. Les Raptors ont bien fait de s'accrocher dans le sillage de Scottie Barnes (23 pts) et c'est Ochai Agbaji qui inscrit le panier pour prendre les devants à l'approche de la dernière minute. Derrière, ni Stephen Curry (26 pts), ni Buddy Hield, qui a eu le dernier tir pour l'égalisation, n'ont pu changer l'issue de ce match. C'est la quatrième défaite en cinq matches pour les Warriors, à nouveau privés de Draymond Green.

- Les choses avaient bien démarré pour le Heat sur le parquet des Clippers. Dominateurs en première mi-temps, avec un bon Tyler Herro (32 pts au final), les Floridiens ont ensuite laissé leur adresse et leur combativité au vestiaire. Le trio Powell (29 pts) - Harden (26 pts, 11 asts) - Zubac (21 pts, 20 rbds) a fait de gros dégâts. Après la défaite des Lakers face à San Antonio, les deux équipes de Los Angeles présentent un bilan quasi similaire sur les places 6 et 7 à l'Ouest, mais avec une meilleure forme pour les Clippers.