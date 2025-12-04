Les résultats de la nuit en NBA

Blazers @ Cavs : 122-110

Nuggets @ Pacers : 135-120

Spurs @ Magic : 114-112

Clippers @ Hawks : 115-92

Hornets @ Knicks : 104-119

Nets @ Bulls : 113-103

Kings @ Rockets : 95-121

Pistons @ Bucks : 109-113

Heat @ Mavs : 108-118

- Jamal Murray était annoncé incertain pour le déplacement chez les Pacers. Disons qu'il a bien fait de serrer un peu les dents. Le Canadien des Nuggets a signé la perf' de la nuit et l'un des plus gros cartons du début de saison lors de la victoire de son équipe. Murray avait la petite flamme au-dessus de la tête : 52 points à 19/25, dont un énorme 10/11 à 3 points ! Après les perfs de Jokic (55 pts) et Gordon (50 pts) un peu plus tôt dans la saison, Denver devient la première équipe à avoir trois joueurs qui ont claqué au moins une fois 50 points dans un match d'une même saison.

⚒️ DENVER TRIO MAKES HISTORY ⚒️ Aaron Gordon - 50 PTS (10/23/25)

Nikola Jokić - 55 PTS (11/12/25)

Jamal Murray - 52 PTS (12/3/25) Tonight marks the first time in NBA history that three teammates have each recorded a 50-point game within a team’s first 21 games of a season ‼️ pic.twitter.com/werR5YLT3b — NBA (@NBA) December 4, 2025

- Et de 7 ! San Antonio a gagné pour la 7e fois en 9 matches depuis la blessure de Victor Wembanyama. Cette fois c'est à Orlando que les Spurs ont joué un vilain tour à leurs adversaires. Les Texans l'ont emporté de deux petits points en faisant la course en tête pendant quasiment tout le match. De'Aaron Fox (31 pts) a été clutch en marquant les 10 derniers points des Spurs, notamment deux lancers à 1.4 seconde du terme. L'autre homme-clé de ce succès, c'est Luke Kornet, dont le contre sur Franz Wagner à l'ultime second, a douché les espoirs de victoire d'Orlando.

LUKE KORNET GAME-SAVING SWAT. SPURS WIN IN ORLANDO! pic.twitter.com/8R6QtuR7Qc — NBA (@NBA) December 4, 2025

Noah Penda n'a joué que 3 petites minutes.

- Quelques heures après l'annonce de discussions à venir avec ses dirigeants pour une éventuelle demande de trade, Giannis Antetokounmpo est sorti blessé après trois minutes de jeu contre les Pistons... Presque galvanisés par la blessure de leur star au mollet, les Bucks ont effacé un démarrage cata (27-9) pour finalement créer la surprise et battre le leader de l'Est. Kevin Porter Jr (26 pts), Ryan Rollins (22 pts), AJ Green (19 pts) ou encore Jericho Sims (15 pts, 14 rbds) ont pris le relais du Greek Freak pour faire chuter Cade Cunningham et ses coéquipiers.

- Les Cavs continuent de ne pas rassurer. Cleveland a perdu pour la 4e fois en 5 matches et à domicile, lors de la venue de Portland, qui restait pourtant sur 3 défaites. Les Blazers ont à nouveau été portés par Deni Avdija (27 pts) qui a fait l'essentiel de ses dégâts sur la ligne des lancers (16/17). Caleb Love et Shaedon Sharpe (20 pts tous les deux) ont été précieux en sortie de banc. Sidy Cissoko, titulaire, a fini avec 11 points et 4 rebonds. Les 33 pts de Donovan Mitchell et le double-double d'Evan Mobley (23 pts, 10 rbds) n'ont pas suffi pour Cleveland.

Sidy Cissoko drives and dunks it, De'Andre Hunter with the business decision (with replays)#Ripcity pic.twitter.com/nv5o49ZINv — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) December 4, 2025

- En pleine crise et juste après avoir mis Chris Paul à l'écart du groupe, les Clippers sont allés chercher une victoire étonnante du côté d'Atlanta. Les Hawks, privés de Jalen Johnson notamment, sont passés à côté de leur match et ont laissé les Californiens stopper leur série de 5 défaites consécutives. James Harden (27 pts, 9 asts), Kawhi Leonard (21 pts, 6 rbds, 5 asts) et Ivica Zubac (14 pts, 17 rbds) ont permis à L.A. de remporter, seulement, son 6e match de la saison. Nicolas Batum a joué 20 minutes pour 6 points, 3 rebonds et 2 passes.

- Les Bulls aussi sont en crise de résultats. Comment décrire autrement cette série de défaites prolongée par l'étonnant revers à domicile contre les Nets ? Même avec leur grand nombre de blessés - dont fait partie Noa Essengue, qui manquera le reste de la saison après son opération de l'épaule - les joueurs de Billy Donovan semblaient en mesure de battre Brooklyn. Pourtant, portés par Michael Porter Jr (33 pts), les Nets ont gagné leur deuxième match de suite pour la première fois de la saison. Le triple-double de Josh Giddey (28 pts, 11 rbds, 11 asts) aura été vain. Le bon démarrage de Chicago est déjà un lointain souvenir.

- Les Knicks ont maîtrisé les Hornets avec un gros match de KAT (35 pts, 18 rbds, 5 asts) pour une 11e victoire en 12 matches dans leur forteresse du Madison Square Garden. Tidjane Salaün (13 pts, 4 rbds et +9 de +/-) s'est montré à son avantage en sortie de banc pour Charlotte, dans une partie où Moussa Diabaté était titulaire mais n'a fini qu'avec 2 points, 8 rebonds et 2 passes. Guerschon Yabusele, Mohamed Diawara et Pacôme Dadiet sont restés muets et ont très peu ou pas joué.

- Si les Kings ont été nettement battus à Houston, on retiendra la superbe performance de Maxime Raynaud, qui a sorti la meilleure performance de sa jeune carrière en NBA : 25 pts, 6 rbds, 3 asts à 10/15 en sortie de banc et en 32 minutes. Sacramento menait à la pause, ce qui n'a pas plu aux Rockets, beaucoup plus tranchants après le repos par l'intermédiaire d'Alperen Sengun (28 pts, 10 rbds), Kevin Durant (24 pts) et Amen Thompson (20 pts, 12 rbds, 7 asts).

- Dallas a confirmé son regain de forme avec une 3e victoire de suite, décrochée face à Miami. Si les Mavs se sont un peu fait peur en fin de match après avoir quasiment dilapidé leurs 17 points d'avance, Cooper Flagg (22 pts), Anthony Davis (17 pts, 17 rbds), Klay Thompson (17 pts) ou encore le rookie et "frère de", Ryan Nembhard (15 pts, 13 asts) ont été bons, Flagg et Davis marquant les 8 derniers points de leur équipe. Miami jouait sans Norman Powell, son meilleur marqueur, et a vu Tyler Herro ne pas entrer en deuxième mi-temps.