Les résultats de la nuit en NBA

Nets @ Sixers : 98-113

Celtics @ Wizards : 108-96

Warriors @ Pelicans : 112-108

Pacers @ Bucks : 117-129

Hawks @ Bulls : 122-136

Blazers @ Rockets : 88-116

Mavs @ Nuggets : 123-120

Kings @ Clippers : 88-104

Toutes les rencontres de la nuit comptaient pour la NBA Cup

Label Patrice Evra du mec qui veut absolument trouver la taupe : Joel Embiid

- Même sans Joel Embiid et Paul George, en difficulté avec leurs genoux, les Sixers ont relevé la tête après cinq défaites de suite. La réception de Brooklyn s'est soldée par une victoire (113-98), grâce au tandem Jared McCain (30 pts) - Tyrese Maxey (26 pts), mais il a quand même fallu cravacher dans le 4e quart-temps pour gommer un retard de 9 points. McCain, qui a shooté à 11/20 avec 6 paniers à 3 points, est en train de s'imposer comme l'un des plus sérieux prétendants au titre de Rookie of the Year, ce qu'on n'avait pas vraiment vu venir en début de saison.

Les Sixers joueront normalement à nouveau sans Embiid et George dimanche, toujours à domicile, contre les Clippers, pour tenter de remporter leur 4e match de la saison.

When the Sixers found themselves trailing the Brooklyn Nets with six minutes left on Friday night, starting guards Jared McCain and Tyrese Maxey combined to take the team's next eight shot attempts -- and they all went in. Would you like to see every shot from that stretch? pic.twitter.com/lSbr5gFCau — Adam Aaronson (@SixersAdam) November 23, 2024

- Les Bucks vont vraiment mieux et Giannis Antetokounmpo s'active pour rattraper le retard accumulé au classement dans les premières semaines. Milwaukee a vaincu Indiana (129-117) pour une troisième victoire consécutive. Le Greek Freak a fini en triple-double avec 37 points, 11 passes et 10 rebonds, épaulé par Damian Lillard (24 pts, 12 asts) et Gary Trent Jr (18 pts) notamment. Voilà les Bucks sur cinq succès en six matches.

- Dallas a gâché le retour de Nikola Jokic, absent depuis trois matches. Malgré le triple-double du MVP en titre (33 pts, 17 rbds, 10 asts), qui est devenu père pour la deuxième fois cette semaine et un gros comeback après avoir compté 24 points de retard, les Nuggets ont chuté à domicile (123-120). Les deux game changers pour les Mavs ont été Naji Marshall (26 pts, son record en NBA) et PJ Washington (22 pts, 13 rbds), excellents lorsqu'il a fallu retrouver ses esprits après la dilapidation de cet énorme avance au tableau d'affichage.

Luka Doncic, qui va manquer au moins quatre matches en comptant celui-ci, était absent. On notera que Denver est déjà éliminé de la phase finale de la NBA Cup après cette nouvelle défaite dans un match comptant pour la compétition.

- Les Celtics ont dominé les Wizards (108-96) à Washington malgré la maladresse de Jayson Tatum (0/10 à 3 pts, 16 pts en tout) et une prestation collective plus poussive qu'à l'accoutumée. Jaylen Brown (31 pts) et ses camarades ont accéléré dans le 4e quart-temps, pour résister à Jordan Poole (23 pts) et Kyle Kuzma (21 pts), aka "Koole et Puzma", comme Antoine les avait involontairement surnommés en début de saison. On plaint un peu les spectateurs du Verizon Center qui ont vu 54 tentatives à 3 points manquées par les deux équipes en cumulé.

Bilal Coulibaly (6 pts, 7 rbds, 3 asts, 2 stls, 1 blk) et Alex Sarr (6 pts, 9 rbds, 1 blk) étaient tous les deux titulaires du côté des Wizards.

- Les Warriors sont à 3-0 en NBA Cup et Andrew Wiggins (30 pts) est dans une très belle forme. Voilà ce qu'il faut retenir de la victoire (112-108) de Golden State à New Orleans cette nuit. Les lancers francs de Buddy Hield et Draymond Green ont plié un match un peu trop serré au goût des Warriors. Trey Murphy a eu l'occasion de marquer un probable game winner à 5 secondes de la fin, mais il n'a pas fait mouche.

- Chicago a profité des largesses défensives d'Atlanta pour remporter (136-122) leur 7e victoire de la saison (en 17 matches) et tenter de se rapprocher d'un bilan à l'équilibre. Zach LaVine (26 pts), Ayo Dosunmu (20 pts), Coby White (20 pts) et Nikola Vucevic (16 pts, 11 rbds) ont fait le job.

Trae Young (25 pts, 13 asts) et Jalen Johnson (25 pts, 13 rbds) ont été à nouveau les moteurs des Hawks, mais en vain.

Zaccharie Risacher n'a joué que 16 minutes même s'il était titulaire, pour 4 points à 0/2 à 3 points.

- Houston n'a pas pris la réception de Portland à la légère et s'est assez facilement imposé (116-88) grâce notamment à Dillon Brooks (28 pts, son record cette saison) et au très sous-coté Tari Eason (22 pts). Personne n'a marqué plus de 13 points chez les Blazers, qui jouaient sans Scoot Henderson.

Rayan Rupert a joué 16 minutes en sortie de banc pour Portland, avec 5 points, 3 rebonds, mais aussi 3 pertes de balle au compteur.

- Sans faire de bruit, les Clippers gagnent des matches et sont à 10-7 après leur victoire convaincante face à Sacramento (104-88). Los Angeles a limité les Kings sous les 90 points, tout en s'appuyant sur le playmaking de James Harden (22 pts, 9 asts) et ce malgré l'absence de Norman Powell, son meilleur scoreur. Nicolas Batum a joué 18 minutes pour 9 points, (3/5 à 3 pts) et 3 rebonds.

Les 53 points cumulés de De'Aaron Fox et Domantas Sabonis n'ont rien changé