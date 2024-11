Label Patrice Evra du mec qui veut absolument trouver la taupe : Joel Embiid

Lorsque le sage pointe la lune, l'imbécile regarde le doigt. Non pas que cette citation, dont on ne sait plus bien si elle est de Confucius ou de Michel Gomez, soit totalement adaptée à la situation de Joel Embiid et des Sixers, mais il y a quand même un peu de ça. Mercredi, peu après la réunion entre joueurs organisée par les Sixers, Shams Charania en balançait le contenu, avec notamment un Embiid mis devant ses responsabilités par Tyrese Maxey pour ses retards constants. Depuis, plutôt que de se pencher sur les problèmes qu'il peut y avoir dans l'équipe et au sein du vestiaire, le MVP 2023 est obsédé par une quête vieille comme le monde et généralement vaine : trouver la taupe.

En voyant Joel Embiid dire que la personne qui avait fait fuiter les infos (Paul George a confirmé que c'était parfois au mot près) était une "pauvre merde" et en lisant l'insider d'ESPN dire que le Camerounais allait "traquer la taupe", on a eu des flashes de Knysna 2010. Si ça ne vous dit rien, c'est que vous avez viviez dans une grotte à ce moment-là, puisque même Théo, hermétique à toute information footballistique, sait de quoi on parle.

L'Equipe qui titre "Va te faire enculer, sale fils de pute" pour reprendre les supposées paroles de Nicolas Anelka pour Raymond Domenech, les Bleus qui refusent de sortir du bus en pleine Coupe du monde en Afrique du Sud et Patrice Evra, capitaine de l'époque, qui prévient qu'il va "trouver la taupe" qui a tuyauté le journal... Toute une époque !

On n'en est pas encore là pour les Sixers, mais avec la méfiance de Joel Embiid envers les médias et le fait que Philadelphie a perdu 12 de ses 14 premiers matches, rien ne nous dit que la situation ne va pas encore plus partir en cacahuète. Surtout si après chaque petit couac Paul George se rue sur son pocast pour le commenter... Avant de se demander qui a un peu trop copiné avec Shams Charania, les Sixers doivent trouver une formule pour sortir de la mouise et des bas-fonds de la Conférence Est. C'est ce qu'auraient dû faire les joueurs de l'équipe de France en 2014.

Patrice Evra pourra confirmer à Joel Embiid que chercher la taupe ne sert à rien. Quatorze ans après, il ne l'a pas trouvée et se dit aujourd'hui que ses coéquipiers et lui auraient mieux fait de se concentrer sur le terrain pour éviter l'humiliation publique qu'a été cette scène du bus et cette Coupe du monde en Afrique du Sud dans sa globalité. On conseille au champion olympique 2024 de commencer par chercher le moyen de ne pas arriver à la bourre aux rendez-vous de l'équipe. Pourquoi pas avec des post-it ou des alarmes sur son smartphone ? C'est ce que je fais et... merde, j'ai oublié d'aller chercher la gamine à l'école !

