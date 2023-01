Les résultats de la nuit en NBA

Pelicans @ Wizards : 132-112

Bulls @ Celtics : 99-107

Bucks @ Knicks : 111-107

Spurs @ Grizzlies : 113-121

Lakers @ Nuggets : 109-122

Magic @ Kings : 111-136

Wembanyama Race : on en est où à mi-saison ?

- Denver et Memphis continuent de se tirer la bourre en tête de la Conférence Ouest. Les Nuggets et les Grizzlies ont tous les deux gagné cette nuit et restent co-leaders, avec cette impression que leur forme et leur dynamique sont amenées à durer.

Les Nuggets ont profité de l'absence de LeBron James pour dominer les Lakers et mettre un terme à leur série de 5 victoires de suite. Jamal Murray (34 pts) s'est régalé en attaque avec sa meilleure performance depuis son retour de blessure. Nikola Jokic, lui, a posé un triple-double propret (14 pts, 16 pds, 11 rbds), son 11e de la saison. Il est leader de ce classement en NBA, sans grande surprise, talonné par Luka Doncic.

Ah, et il est devenu le premier joueur en NBA à sortir un match avec au moins 10 points, 10 rebonds et 15 passes sans manquer le moindre panier (5/5)...

34 PTS (season-high)

7 REB

4 AST

5 Threes Big performance by Jamal Murray in the Nuggets win 🔥 pic.twitter.com/9DI0aK386R — NBA (@NBA) January 10, 2023

Les Grizzlies, de leur côté, ont conquis une 7e victoire de suite en s'imposant à domicile contre San Antonio. Malgré la deuxième absence consécutive de Ja Morant et le côté batailleurs des Spurs, Memphis a assuré l'essentiel. Tyus Jones a encore été parfait (24 pts, 6 pds à 11/19) pour prendre la relève de Morant. Le meneur a livré un duel à distance avec son frère, Tre, qui a lui été le joueur de San Antonio le plus tranchant (18 pts, 6 pds). Une bonne publicité pour la famille Jones.

- Derrière le tandem Denver-Memphis, New Orleans fait tout pour ne pas se laisser distancer. Les Pelicans sont allés gagner chez les Wizards, bien qu'ils aient encore une fois été sacrément déplumés. Le retour de CJ McCollum a quand même fait du bien, l'ancien Blazer claquant 34 points, pendant que Jonas Valanciunas posait un double-double (27 pts, 12 rbds) des familles. NOLA restait sur quatre défaites en cinq matches et attend quand même impatiemment le jour où Zion Williamson et Brandon Ingram pourront être à nouveau alignés.

C'est la troisième défaite de suite pour Washington, qui glisse au 12e rang à l'Est.

- Boston a officiellement joué la moitié de ses matches en NBA cette saison. Les Celtics ont bouclé ce premier morceau avec le meilleur bilan en NBA (29-12) et une victoire à la maison face à Chicago. Certes, Jayson Tatum a encore fait le gros du boulot en attaque (32 pts), mais c'est bien Al Horford qui a plié l'affaire à 24 secondes de la fin en mettant les Bulls hors de portée grâce à un panier à 3 points. Grant Williams (20 pts) et Jaylen Brown (19 pts) ont apporté leur écot, dans une partie où Joe Mazzulla sera ravi que ses protégés aient maintenu leurs adversaires sous les 100 points.

- Les Kings ont proposé un petit feu d'artifice à leurs fans cette nuit lors de la venue d'Orlando. La "Beam Team" a battu son record de franchise du nombre de paniers à 3 points dans un match NBA (23) pour dominer le Magic. Domantas Sabonis (12 pts, 10 rbds, 8 pds) a signé un 17e double-double consécutif et Harrison Barnes (30 pts) a réussi sa meilleure performance offensive de la saison.

Sacramento reste 5e et, au vu des difficultés de leurs poursuivants, auraient tort de ne pas croire à une place dans le top 6 et à un retour en playoffs en fin de saison.

- Le record en carrière (44 points) de Jalen Brunson n'a pas empêché les Knicks de s'incliner devant les Bucks au Garden. New York a pourtant compté jusqu'à 17 points d'avance, mais Milwaukee s'est réveillé en fin de 3e quart-temps, avec une adresse bien plus digne de son statut.

Les Bucks ont commencé à faire mouche dans le sillage de Giannis Antetokounmpo (22 pts, 10 rbds), Joe Ingles (17 pts, sa meilleure perf de la saison), Brook Lopez (17) et Jrue Holiday.

Les Knicks restaient sur quatre victoires de suite et, même s'ils n'ont pas à rougir face à cet adversaire, peuvent regretter de ne pas avoir enfoncé le clou.

Evan Fournier a joué 15 minutes en sortie de banc pour 3 points, 2 passes et 1 rebond.