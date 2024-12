CQFR : Jokic est flippant, Embiid réussit son retour

Les résultats de la nuit en NBA

Sixers @ Bulls : 108-100

Bucks @ Nets : 118-113

Hornets @ Pacers : 113-109

Nuggets @ Hawks : 141-111

Cavs @ Heat : 113-122

Suns @ Magic : 110-115

Grizzlies @ Wizards : 140-112

Pelicans @ Spurs : 116-121

Wolves @ Warriors : 106-114

Rockets @ Clippers : 117-106

Jazz @ Kings : 97-141

Blazers @ Lakers : 98-107

- Nikola Jokic est terrifiant et les Nuggets n'ont pas d'autre choix que de le laisser sortir des matches herculéens s'ils veulent avoir une chance de gagner. Le Serbe, qui restait sur un match à 56 points contre Washington et sur une défaite, a ressorti une énorme perf individuelle (48 pts, 14 rbds, 6 asts en 35 min) pour cette fois guider Denver vers la victoire (141-111) sur le parquet d'Atlanta. Avec 43 passes décisives, les Nuggets ont réussi leur meilleure performance de la saison dans ce domaine.

Zaccharie Risacher a joué 29 minutes pour 10 points, 4 rebonds, 3 passes et 2 interceptions à 3/11.

- Joel Embiid a fait un retour plus que solide sur les parquets après 7 matches d'absence. Le pivot des Sixers a mené son équipe vers la victoire à Chicago (108-100), en posant 31 points et 12 rebonds, afin d'accompagner le premier triple-double en carrière de Tyrese Maxey (25 pts, 14 asts, 11 rbds). Ce succès, le quatrième en cinq matches, s'est dessiné après le premier quart-temps et un démarrage poussif (+10 pour les Bulls). Paul George était aussi de la partie et a inscrit 12 points, alors que Guerschon Yabusele, titulaire, n'a pas brillé (4 pts à 2/5 et -11 de différentiel en 14 minutes).

- Miami a infligé sa quatrième défaite (122-113) de la saison, seulement, à Cleveland. Tyler Herro (34 pts) a encore été le Floridien le plus en vue, mais Duncan Robinson (23 pts), Jimmy Butler (18 pts), qui s'est fait des mèches bleues, et Bam Adebayo (16 pts, 13 rbds) ont participé à ce succès important pour le Heat. Miam a bien muselé Donovan Mitchell, qui n'a inscrit que 12 points à 5/16.

Evan Mobley a dû quitter le terrain en première mi-temps après s'être blessé à la cheville, lui qui sortait de son record en carrière.

- Lors de la victoire (121-116) des Spurs contre New Orleans, Chris Paul est devenu le deuxième meilleur passeur de l'histoire de la NBA, face à sa première équipe, en délivrant une passe à un joueur, Victor Wembanyama, qui n’avait qu’un an lorsqu'il a débuté sa carrière... Wembanyama (25 pts, 10 rbds, 3 blks) a permis à San Antonio de virer en tête à 37 secondes de la fin sur un panier à 3 points, dans la lignée d'une bonne deuxième mi-temps de sa part.

Victor Wembanyama rentre un trois points pour reprendre l'avantage à 00:37 de la fin de la rencontre : pic.twitter.com/8eSNJTwOZ9 — Benjamin Moubèche (@BenjaminMoubech) December 9, 2024

Chris Paul devient le deuxième meilleur passeur de l'Histoire : « Tout arrive pour une raison »- Privé de Paolo Banchero, mais maintenant aussi de Franz Wagner jusqu'à la fin de l'année, le Magic est une équipe résiliente. Orlando a dominé Phoenix (115-110), grâce à une bonne deuxième mi-temps et à un finish du tonnerre orchestré par Jalen Suggs (14 de ses 26 pts dans le 4e quart-temps) et Goga Bitadze, qui a fini avec 21 points et 16 rebonds. Le Géorgien a fait basculer la rencontre en faveur de son équipe à 13 secondes de la fin avec un rebond offensif et un panier de près à 13 secondes de la fin.

Depuis le 30 mars dernier et la série de playoffs contre Cleveland, Orlando est sur un 17-0 à domicile. C'est la troisième défaite de suite pour Phoenix, qui ne sait pas gagner sans Kevin Durant.

- Les Bucks ont cravaché pour battre les Nets (118-113) à Brooklyn. Si Giannis Antetokounmpo (34 pts, 11 rbds, 4 asts) a été le plus prolifique, Milwaukee ne s'en serait sans doute pas sorti sans l'impact de Bobby Portis (23 pts). C'est la 10e victoire en 13 matches pour les hommes de Doc Rivers, qui ne sont plus qu'à deux longueurs du top 4 à l'Est.

- Les Pacers, quasiment au complet, ont perdu à domicile (113-109) contre les Hornets, qui restaient sur 8 défaites de suite, ont commis 24 pertes de balle et étaient encore fortement diminués. C'est ce qui nous fait dire qu'Indiana n'arrivera à rien cette saison. Brandon Miller (26 pts) a inscrit les deux lancers de la gagne et est venu gâcher le record en carrière de TJ McConnell (30 pts). Tidjane Salaün et Moussa Diabaté étaient absents.

- Memphis a conservé la deuxième place de la Conférence Ouest cette nuit grâce à sa victoire très large (140-112) à Washington, sans Ja Morant, mais avec 7 joueurs entre 12 et 21 points. Alex Sarr, touché au dos, n'a pas joué, mais Bilal Coulibaly a retrouvé un peu de confiance en attaque : 17 points à 6/13 pour le sophomore français.

- Derrière les Grizzlies, Houston est en embuscade, après son succès (117-106) sur le parquet des Clippers. Jalen Green (31 pts) et Amen Thompson (22 pts) ont été à leur avantage en Californie pour permettre à leur équipe de repartir de l'avant après deux défaites. Il manquait pourtant Fred VanVleet, touché au genou. Nicolas Batum (4 rebonds, 1 passe) a joué 26 minutes pour Los Angeles en sortie de banc, sans marquer de panier.

- Les Warriors ont pu compter sur Stephen Curry (30 pts, 8 asts) pour se défaire des Wolves et prendre leur revanche après leur défaite contre cette même équipe trois jours plus tôt. Curry a rentré un buzzer beater à la fin du 3e quart-temps pour démoraliser l'opposition, qui s'est quand même battue jusqu'au bout. Buddy Hield (27 pts) et Jonathan Kuminga (20 pts) ont aussi contribué activement à ce succès.

Minnesota, qui restait sur 4 victoires consécutives, a plié malgré les 27 points d'Anthony Edwards. Rudy Gobert n'a pas passé une très bonne soirée : 4 pts, 9 rbds, 3 blks à 1/3 pour le pivot des Bleus.

- LeBron James a été mis au repos pour la première fois de la saison cette nuit et les Lakers l'ont emporté (107-98) à domicile contre Portland. Anthony Davis (30 pts), D'Angelo Russell (28 pts, 14 asts) et Rui Hachimura (23 pts) ont fait le gros du boulot. Bronny James a lui joué 3 minutes, ce qui lui a laissé le temps de réussir un contre sur Kris Murray.

Armel Traoré a joué 7 minutes en sortie de banc et a inscrit 2 points. Du côté de Portland, Rayan Rupert a eu droit à 3 minutes (2 pts, 1 rbd, 1 ast).

- Les Kings sont en mode full attaque ces derniers jours et ont remporté trois de leurs quatre derniers matches. Le dernier en date : une victoire à la maison contre Utah (141-97), qui n'a pas opposé une résistance digne de ce nom et n'a jamais été devant au score. Kevin Huerter (26 pts) a fini meilleur marqueur de la rencontre.