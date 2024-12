Chris Paul devient le deuxième meilleur passeur de l’Histoire : « Tout arrive pour une raison »

Sur une simple remise en jeu, comme il en a fait des milliers, Chris Paul sert Victor Wembanyama, qui rentre un tir à trois points. Mais cette passe n’est pas tout à fait comme les précédentes. Elle a quelque chose en plus, qui pousse les Spurs à prendre un temps mort et le public à lui offrir une longue ovation.

Et pour cause : il s’agit de sa 12 092e passe décisive en carrière. Un total qui lui permet de dépasser Jason Kidd et de s’installer à la deuxième place des meilleurs passeurs de l’histoire de la NBA.

« C’est ce que je retiens vraiment de ce match », affirme Mitch Johnson, le coach des Spurs, en conférence de presse. « Dépasser Magic Johnson, Jason Kidd… C’est l’un de ces records que beaucoup pensaient inaccessibles. […] Avoir l’opportunité de le voir de près est un privilège. Nous en sommes reconnaissants. Il mérite toutes les louanges et l’attention qui en découlent. »

C’est une ligne de plus sur l’impressionnant palmarès de Paul. Mais dépasser John Stockton, le passeur le plus prolifique de l’histoire avec ses 15 806 passes décisives, semble toutefois hors de portée. Avec sa moyenne actuelle de 8,5 passes par match, il lui faudrait encore 437 matchs — soit plus de cinq saisons complètes. À 39 ans, l’objectif paraît inaccessible.

De PJ Brown à Victor Wembanyama, la longévité hors norme de Chris Paul

Chris Paul n’aurait pas pu choisir un moment plus symbolique pour dépasser Kidd. C’est face à New Orleans, l’équipe qui l’avait sélectionné en quatrième position en 2005, qu’il a franchi ce cap. C’est aussi en présence de Willie Green, son ancien coéquipier aux Hornets et aux Clippers qu’il considère comme « un frère ». « Je pense que tout arrive pour une raison », a souligné CP3.

Tandis que Green a eu le temps de se frayer un chemin jusqu’au poste de coach en chef des Pelicans, Paul poursuit sa carrière de joueur, signe de son extraordinaire longévité.

« Son cerveau fonctionne toujours comme s’il avait 20 ans », a admiré Green avant le début de la rencontre. « Il assimile le jeu, aide les jeunes et travaille avec eux à l’entraînement. On peut voir la progression de l’équipe depuis son arrivée. »

Mais ce qui illustre le mieux sa longévité, c’est le contraste entre ce moment et sa première passe décisive, délivrée le 1er novembre 2005 à PJ Brown — un joueur qui a pris sa retraite en 2008. Ce soir-là, le meneur avait décroché la première victoire de sa carrière contre les Kings. Comme le suggère le score de 93 à 67, il s’agissait alors d’une NBA totalement différente.

19 ans plus tard, c’est par une passe à Victor Wembanyama, visage d’une nouvelle génération de basketteurs, qu’il a avancé d’une place sur le podium. Entre-temps, Paul a vu le basket se métamorphoser tout en restant l’un des meilleurs passeurs de la meilleure ligue du monde, et un titulaire à bientôt 40 ans.

« Vic est revenu juste à temps », a-t-il apprécié. « Je pense que c’est vraiment cool de faire partie de son histoire. J’ai eu l’occasion de croiser la route de beaucoup de grands joueurs au cours de ma carrière, et être ici avec Vic, être lié à lui de cette façon, c’est vraiment cool. »

Chris Paul partage le secret de sa longévité

Un « cadeau mémorable » pour immortaliser ce moment

Pour boucler la boucle, c’est encore une passe de Paul vers Wembanyama, à trois points, qui permet aux Spurs de reprendre l’avantage à moins de 40 secondes de la fin. Ce tir a offert à San Antonio une victoire 121 à 116, qui a été célébrée plus longuement et bruyamment que les précédentes.

« C’était pour Chris Paul, bien sûr », a confirmé Charles Bassey, interrogé sur les sifflements et les applaudissements qui s’échappaient du vestiaire. Pour fêter ce moment, ses coéquipiers lui ont bien sûr offert la balle du match, mais aussi un cadre très spécial.

« Ils m’ont offert un cadeau mémorable », a raconté Paul en conférence de presse. « Pas seulement une victoire, mais un ballon et une photo de toutes les équipes avec lesquelles j’ai joué, et surtout une liste de tous les joueurs à qui j’ai fait des passes décisives. Je ne m’attendais vraiment pas à ça. »

Congrats @CP3 on an incredible achievement 👏 pic.twitter.com/8On7ZcvGUp — San Antonio Spurs (@spurs) December 9, 2024

La question demeure : pendant combien de temps encore le « Point God » continuera-t-il de jouer en NBA ? À 39 ans, sa retraite semble proche, et il y réfléchit : « Je ne sais pas combien de temps je continuerai. J’en parle constamment. J’aime le basket plus que tout, mais j’aime aussi ma famille et j’ai manqué beaucoup de choses. Pour l’instant, je vais continuer de jouer, et la décision viendra plus tard. »

