Draymond Green est fan de Victor Wembanyama

En comparant Victor Wembanyama à Bol Bol la saison dernière, Shaquille O'Neal a pris un risque qu'il paye aujourd'hui. Certains, comme Draymond Green, n'hésitent pas à lui rappeler cette analyse pas très pertinente. Draymond Green, dans le dernier épisode de son podcast, a dit tout le bien qu'il pensait de l'intérieur français qu'il a récemment affronté.

"Je salue Victor Wembanyama. Ce mec va être tellement fort et il l'est déjà. Ce sera un vrai problème. La saisn dernière, il m'a envoyé son maillot pour mon fils, DJ, donc je lui en suis reconnaissant et j'ai beaucoup d'amour pour lui. Ce gamin sera un joueur spécial. Shaq, même si vous savez que je l'adore et que c'est mon joueur préféré, l'a comparé à Bol Bol (rires). Shaq l'a comparé à Bol Bol !"

Cette saison, Victor Wembanyama tourne à 23.4 points, 10 rebonds et 3.6 contres de moyenne.

L'an dernier, Draymond Green avait expliqué comment il pensait pouvoir gêner le Français.

"Tu ne vas certainement pas me dribbler et me traverser comme si c'était les Harlem Globetrotters. Désolé. Ne vous méprenez pas sur ce que je dis, c'est un phénomène et l'une des meilleures choses qui lui soient arrivées c'est d'aller à San Antonio avec Coach Pop. Leur infrastructure va lui apprendre à devenir un pro et leur cellule de développement des joueurs n'a pas d'équivalent. Mais sur ce que j'ai vu pour le moment au niveau défense sur lui, il y a des fois, franchement...

Contre un talent comme celui-là, capable de faire des choses particulières pour sa taille, il faut le presser. Tu ne peux pas le laisser prendre ses aises. Si tu le fais, tu as perdu parce que tu ne peux pas contrer son tir. Peut-être même qu'il ne verra même pas ta tentative. Avec un gars comme ça, il faut défendre tôt.

Je l'encerclerais dès qu'il commence à remonter le terrain. Quand son équipe prend le rebond, je l'encercle parce qu'il ne faut pas le laisser aller dans un espace qu'il affectionne.. Si tu fais ça contre des gars comme ça, il n'y a rien que tu puisses faire pour les stopper. De mon point de vue, il faut le presser haut d'entrée."