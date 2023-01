Les résultats de la nuit en NBA

Kings @ Grizzlies : 108-118

Wizards @ Bucks : 118-95

Celtics @ Nuggets : 111-123

- Les deux leaders de Conférence, Denver et Boston, et les deux favoris du moment pour le titre de MVP, Nikola Jokic et Jayson Tatum s'affrontaient cette nuit. Ce qu'on a retenu du choc ? Qu'un dunk un peu puissant ne peut plus casser le plexi comme à l'époque, mais est capable de suffisamment abîmer le cercle pour que le match soit arrêté pendant... 35 minutes !

Robert Williams hangs on the rim after a dunk and tilts the rim pic.twitter.com/TWxxUfIpIt — hoops bot (@hoops_bot) January 2, 2023

Outre ce retard causé par un tomar de Robert Williams, ce sont les Nuggets et leur superstar qui sortent victorieux de l'affrontement. Denver l'a emporté à la maison avec des ingrédients affirmés : la présence de Nikola Jokic, à nouveau en triple-double avec 30 points, 12 rebonds et 12 passes à 10/13, mais aussi une adresse diabolique (57% en global, 56% à 3 points !) face à l'une des défenses les plus redoutées de NBA.

30 PTS, 12 REB, 12 AST... Nikola Jokic wasted no time recording his first triple-double of 2023 👀@nuggets roll to the win at home! pic.twitter.com/PLsDSSaStD — NBA (@NBA) January 2, 2023

Les hommes de Michael Malone n'ont pas tremblé et ont compté jusqu'à 18 points d'avance avant de gérer. C'est la 10e victoire en 12 matches pour Denver, qui compte une victoire de plus que les Pelicans et les Grizzlies, leurs premiers poursuivants, en tête de la Conférence Ouest.

Boston a été un peu fade par rapport à ses standards, même si le tandem Tatum-Brown (55 pts à eux deux) a encore fait des dégâts.

- Memphis, justement, continue de mettre la pression derrière. Les Grizzlies se sont imposés à domicile face aux Kings, en se défaisant d'une situation serrée dans le 4e quart-temps. Sur une belle dynamique, Ja Morant (35 pts) a encore été le chef de file du groupe de Taylor Jenkins, assisté par Tyus Jones (18 pts, 8 pds), clairement l'un des meilleurs meneurs back-up de NBA. Dans cette troisième victoire de suite, il faut encore noter le chantier de Steven Adams, qui a égalé son record en carrière avec 23 rebonds contre Sacramento. Le Néo-Zélandais a fait très mal sur les secondes chances avec 13 (!) rebonds offensifs cette nuit.

Dishing, dunking, doing it all 🐻 Ja Morant opened 2023 with 35 PTS, 8 REB, 5 AST and a @memgrizz win! pic.twitter.com/ziZwayX1jw — NBA (@NBA) January 2, 2023

- Les Bucks sont un peu déprimants en ce moment. On les pensait repartis au combat après avoir stoppé leur série de défaites contre Minnesota, mais les voilà qui ont rechuté à domicile contre Washington. Il y a de bonnes excuses, bien sûr. Giannis Antetokounmpo, Jrue Holiday et Khris Middleton n'étaient pas disponibles cette nuit, pour mise au repos ou maladie. Mais ça n'en reste pas moins problématique au classement, où Milwaukee est désormais troisième à l'Est derrière Brooklyn.

Les Wizards n'ont pas demandé leur reste et ont vite imposé leur loi dans ce match. Rui Hachimura (26 pts) et Kristaps Porzingis (22 pts) ont fiat le gros du boulot en attaque, pour prolonger cette série avec une 5e victoire de rang, pendant que Kyle Kuzma signait un triple-double, le deuxième de sa carrière, avec 10 points, 13 rebonds et 11 passes.