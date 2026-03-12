Les résultats de la nuit en NBA

Cavs @ Magic : 122-128

Raptors @ Pelicans : 111-122

Knicks @ Jazz : 134-117

Rockets @ Nuggets : 93-129

Hornets @ Kings : 117-109

Wolves @ Clippers : 128-153

- Orlando a tenu bon face aux Cavs pour décrocher une cinquième victoire de suite malgré le comeback adverse en fin de match. Donovan Mitchell (25 pts) a ramené Cleveland à deux points dans la dernière minute, mais Desmond Bane a enfilé son costume de clutch player pour rentrer un gros tir à 3 pts et deux lancers pour l’emporter (128-122). Noah Penda a joué 11 minutes (4 pts) et a malheureusement pris le cross le plus violent de la semaine sur un move de Mitchell.

ANKLE-BREAKER OF THE YEAR?! DONOVAN MITCHELL DROPPED NOAH PENDA WITH THIS NASTY STEPBACK & HIT THE THREE! 😳🍿 A CLEAN ANKLE SNATCH! pic.twitter.com/wakBJwViKq — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) March 12, 2026

- Kawhi Leonard a passé un savon aux Timberwolves. L’ailier des Clippers a claqué 45 pts lors de la large victoire (153-129) de son équipe contre Minnesota, qui est sur une série de 3 défaites et glisse à nouveau au classement. Kawhi, extraordinaire de facilité et d’efficacité, a été aidé par Bennedict Mathurin (22 pts) et Darius Garland (21 pts) face à une équipe incapable de montrer son meilleur visage défensif. Rudy Gobert n’a pas surnagé (9 pts, 5 rbds, 4 asts) face à son ancien capitaine chez les Bleus, Nicolas Batum (6 pts en 12 min).

- Les Pelicans sont plutôt en forme et ont décroché une 7e victoire en 10 matches face à Toronto à domicile. Dejounte Murray a fait son match le plus prolifique depuis son retour avec 27 pts, 6 asts et 5 rbds. Murphy (28 pts) et Zion Williamson (19 pts) ont aussi contribué à ce succès (122-111).

- Les Knicks ont mis un peu de temps à entrer dans leur match mais ils ont tout de même pris le dessus sur Utah, qui a en plus perdu Keyonte George en cours de route. Jalen Brunson (28 pts) et Jordan Clarkson (27 pts) ont fait le gros du boulot pour passer en tête en deuxième mi-temps et permettre à New York de regagner après deux défaites. Mohamed Diawara a inscrit 10 pts en 15 min à 4/12.

- Denver a écrasé (129-93) Houston, qui ne s’est pas pointé en deuxième mi-temps. Les Texans ont été apocalyptiques à 3 pts (4/33) et ont pris un 40-22 dans le 3e QT, face à la paire Murray (30 pts) - Jokic (16 pts, 13 asts, 12 rbds). Adelman a pu mettre ses cadres au repos assez rapidement, lui qui peut enfin compter sur un effectif quasi au complet.

- Charlotte a pris le dessus sur Sacramento en 2e mi-temps et tout le monde a pu croquer un peu dans le gâteau. LaMelo Ball (30 pts), Miles Bridges (26 pts), Kon Knueppel (24 pts) et Brandon Miller (21 pts) se sont répartis la tâche en attaque. Le duel de pivots français n’a pas fait d’étincelles. Moussa Diabaté s’est contenté de 2 pts et 10 rbds (6 offensifs), alors que Maxime Raynaud, orphelin de Westbrook, a compilé 4 pts, 6 rbds et 3 blks.