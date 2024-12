Les résultats de la nuit en NBA

Nuggets @ Cavs : 114-126

Mavs @ Wizards : 137-101

Hornets @ Knicks : 101-125

Thunder @ Raptors : 129-92

Kings @ Grizzlies : 110-115

Suns @ Pelicans : 124-126

Bulls @ Spurs : 139-124

Rockets @ Warriors : 93-99

Le classement

- Malgré le 139e triple-double en carrière de Nikola Jokic (27 points, 20 rebonds et 11 passes), qui lui permet de dépasser Magic Johnson à la troisième place du classement all-time, les Nuggets se sont inclinés (126-114) à Cleveland. Les Cavs ont allumé à 3 points (22 paniers primés) et ont fait la différence dans ce secteur (66-18), grâce notamment à Donovan Mitchell (28 pts) et Darius Garland (24 pts) et Caris LeVert (21 pts), qui ont inscrit 14 des 22 paniers à 3 points de leur équipe. Cleveland continue de faire la course en tête à l'Est avec cette 13e victoire en 14 matches à domicile.

- Et de 16 ! Les Wizards ont encore mordu la poussière (137-101), cette fois à domicile lors de la venue des Mavs. La messe était quasiment déjà dite à la pause, Kyrie Irving (25 pts) et Luka Doncic, en triple-double (21 pts, 10 asts, 10 rbds), faisant le gros du job. C'est la deuxième saison consécutive que Washington enregistre une série de 16 défaites consécutives...

Alex Sarr a plutôt fait bonne figure avec 10 points, 8 rebonds et 2 contres à 5/10. En revanche, c'est toujours le froid polaire en attaque pour Bilal Coulibaly (4 pts), qui a shooté à 0/10 et n'a pas mis le moindre panier dans le jeu.

- Les Knicks sont restés au contact du podium avec une quatrième victoire de suite, cette fois décrochée à la maison face à Charlotte (125-101). New York a fait la différence dans le 3e quart-temps (38-16), un moment qu'a choisi OG Anunoby pour briller en attaque (15 de ses 25 pts du soir) et en défense (deux contres superbes consécutivement).

THE WARDEN GETS A STANDING OVATION! 🔒 OG ANUNOBY WITH BACK TO BACK BLOCKS ON THREE POINTERS! pic.twitter.com/Ft69kDq1xJ — Let’s Talk Knicks (LTK) (@LetsTalkKnicks_) December 6, 2024

Mauvaise nouvelle du côté de Tidjane Salaün, qui a quitté ses partenaires après deux minutes de jeu après s'être tordu la cheville gauche. Le rookie français sortait du premier double-double de sa carrière en NBA et n'a pas eu l'occasion de confirmer.

- Le Thunder n'a laissé aucune chance à Toronto (129-92) et menait déjà de 25 points à la mi-temps. Shai Gilgeous-Alexander (30 pts) et Jalen Williams (20 pts) ont bien collaboré, Isaiah Hartenstein s'occupant du rebond (16) et de la passe (6). Les Raptors ont eu toutes les peines du monde à trois points (24%) et il s'agit de leur pire performance de la saison dans ce secteur.

- Memphis n'a de nouveau pas eu besoin d'un grand Ja Morant pour l'emporter face à Sacramento (115-110). Dans ce match très serré où le meneur des Grizzlies a shooté à 2/13 (8 pts), ses camarades ont fait bloc, sept d'entre eux marquant au moins 10 points. Marcus Smart (18 pts) a montré tout son sang froid en pliant l'affaire sur la ligne des lancers à un peu moins de 3 secondes de la fin. Il s'agit de la 7e victoire consécutive à domicile pour Memphis, qui est l'une des trois équipes avec un bilan de 15-8 à la deuxième place de la Conférence Ouest. Les Kings continuent eux d'être irréguliers et 12e de la Conf', malgré les 26 points de DeMar DeRozan.

- Les Pelicans ont gagné un match ! A la maison, NOLA a profité du retour de Brandon Ingram pour se payer Phoenix, déplumé sans Kevin Durant, ni Jusuf Nurkic. Après cinq matches sans jouer, Ingram a inscrit 29 points. Néanmoins, le héros du jour est un autre revenant et se nomme Herb Jones. L'ailier des Pelicans, qui faisait lui aussi son comeback après avoir manqué les 18 derniers matches, a contré le tir de Devin Booker à la dernière seconde pour assurer la fin de la série de 9 défaites consécutives de son équipe.

DEFENSE HERB JONES. pic.twitter.com/6C6FmTyH1J — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) December 6, 2024

- En l'absence de Victor Wembanyama, gêné par son dos, les Spurs se sont inclinés à domicile contre Chicago, qui a profité des espaces présents sans l'aspirant DPoY français. Les Bulls ont marqué 139 points en n'étant pas une seule fois derrière au tableau d'affichage. Nikola Vucevic a signé sa plus grosse perf offensive de la saison (39 pts), aidé par le premier triple-double en NBA d'Ayo Dosunmu (27 pts, 11 asts, 10 rbds). Les 28 points de Keldon Johnson n'ont pas empêché San Antonio de perdre pour la 3e fois en 4 matches.

- C'était le soir de Jonathan Kuminga à Golden State. Sans Stephen Curry, ni Draymond Green, les Warriors ont réussi à s'imposer (99-93) à domicile face à Houston, l'une des meilleures équipes de ce début de saison à l'Ouest. Les Rockets n'ont pas profité de l'aubaine et ont laissé Kuminga (33 pts) signer son record de points en carrière, ainsi que deux paniers autour de la dernière minute de jeu pour permettre aux Dubs de mettre fin à leur série de 5 défaites consécutives. Andrew Wiggins (23 pts) est le seul autre Warrior à avoir atteint la barre des 10 points.