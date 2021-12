Les résultats de la nuit en NBA

Nets @ Mavs : 102-99

Knicks @ Spurs : 121-109

Celtics @ Lakers : 102-117

- Les Lakers ont réussi l'un de leurs matches les plus accomplis ces dernières semaines, cette nuit, lors de la réception des Celtics. Un LA vs Boston n'est jamais anodin et les stars des Purple and Gold l'ont bien saisi. LeBron James (30 pts), Russell Westbrook (24 pts, 11 pds) et Anthony Davis (17 pts, 16 rbds) se sont assurés que la partie tourne en faveur de leur équipe sur le plan offensif.

Mais c'est sans doute en défense, en prenant le parti de laisser Jayson Tatum (34 pts) s'exprimer mais de verrouiller tous ses coéquipiers (Jaylen Brown est toujours blessé), que les Lakers ont fait la différence.

C'est la quatrième victoire des Lakers en 6 matches. En jouant avec ce sérieux et cette application défensive tous les soirs de match, les joueurs de Frank Vogel peuvent avoir bon espoir de finir bien plus haut au classement de l'Ouest.

- Dallas n'a pas réussi à finir le job contre Brooklyn et est en train de voir le top 4 s'éloigner. Les Mavs menaient encore de 11 points en début de 4e quart-temps contre les Nets, avant que James Harden (23 pts, 12 pds, 9 rbds) et Kevin Durant (24 pts) ne se fâchent.

Les Texans se sont effondrés et ont manqué énormément de bonnes positions dans le 4e quart-temps. Luka Doncic (28 pts), que l'on dit loin de sa meilleure forme physique, n'a pas réussi à être le patron du money time dont il sait endosser les responsabilités en général.

Brooklyn continue d'être une équipe de durs à cuire puisque les hommes de Steve Nash n'ont toujours pas perdu deux fois de suite cette saison en NBA. Dallas, en revanche, ne sait plus gagner à domicile : c'est la cinquième défaite consécutive des Texans devant leur public.

🔥 23 PTS, 9 REB, 12 AST 🔥@JHarden13 fills up the stats sheet in the @BrooklynNets comeback win! pic.twitter.com/LDPldf2gu6 — NBA (@NBA) December 8, 2021

- Les Knicks ont renoué avec la victoire sur le parquet de San Antonio. Tom Thibodeau a revu ses plans avec la titularisation de Nerlens Noel à la place de Mitchell Robinson. Ce dernier a semblé plus à l'aise en sortie de banc (11 pts, 14 rbds, 3 ctres) et il n'est pas impossible que l'on retrouve ce schéma par la suite.

L'homme fort de la nuit pour les Knicks a été RJ Barrett. Le Canadien a inscrit 32 points avec un record en carrière NBA de 7 paniers à 3 points pour mettre New York sur les bons rails, avec l'aide d'Alec Burks (18 pts), Immanuel Quickley (16 pts) et Julius Randle (15 pts).

☔ @RjBarrett6 drops 32 PTS with a career-high 7 3PM to lift the @nyknicks to the W! pic.twitter.com/P67s5rgSak — NBA (@NBA) December 8, 2021

Evan Fournier était toujours dans le cinq. Le Français a inscrit 7 points à 3/8 en 21 minutes. Chez les Spurs, Derrick White a fini avec 26 points, son meilleur total de la saison.