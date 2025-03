Les résultats de la nuit en NBA

Bulls @ Magic : 125-123

Pacers @ Hawks : 118-124

Sixers @ Celtics : 105-123

Warriors @ Nets : 121-119

Rockets @ Pelicans : 109-97

Knicks @ Lakers : 109-113, après prolongation

- Les Lakers et les Knicks nous ont offert un thriller qui s'est achevé en prolongation sur la 8e victoire consécutive de Los Angeles. Les Californiens ont réussi un comeback alors qu'ils étaient menés dans le 4e quart-temps et ont profité à la fois du génie de Luka Doncic (32 pts, 12 asts, 7 rbds), saignant en début d'overtime, d'une défense ragaillardie et de la blessure malheureuse de Jalen Brunson, incandescent (39 pts, 10 asts) jusqu'à sa vilaine entorse de la cheville pendant la prolongation.

LUKA MF DONCIC. 🔥🔥🔥 TRIPLE OVER TOWNS. pic.twitter.com/YIBTfOtvqY — Hoop Central (@TheHoopCentral) March 7, 2025

LeBron James avait aussi rameuté les troupes dans le 4e quart-temps avec quelques paniers importants, pour finir avec 31 points, 12 rebonds et 8 passes. Gabe Vincent, auteur de 4 paniers à 3 points, a aussi été précieux. Après une entame poussive, les hommes de JJ Redick ont encore montré un visage conquérant appliqué et extrêmement prometteur.

- Après un démarrage catastrophique (27-5) sur le parquet des Nets, Stephen Curry et les Warriors ont renversé la situation. Derrière les 40 points de leur superstar, avec 7 paniers à 3 points dont un shoot du milieu de terrain totalement dingue avant la mi-temps, les Californiens sont allés chercher une deuxième victoire de suite à Big Apple, après leur succès face aux Knicks la veille. Jimmy Butler, qui est à 10-2 sous ses nouvelles couleurs, a inscrit 25 points.

- Le Magic continue de glisser. Alors qu'Orlando menait de 9 points dans le 4e quart-temps à domicile contre Chicago, ils ont à nouveau raté leur fin de match. Ils ont aussi pris de plein fouet le record en NBA de Coby White (44 pts), intenable dans le money time et auteur des 9 derniers points de son équipe. C'est la cinquième défaite de suite pour les Floridiens, qui avaient 7 matches de suite à domicile et en ont perdu... 6.

COBY WHITE DROPS A CAREER-HIGH 44 PTS! 🔥 16-28 FGM | 7-15 3PM | W 🔥 pic.twitter.com/WM33lUvIsL — NBA (@NBA) March 7, 2025

- Les Hawks ont dominé des Pacers privés de Tyrese Haliburton, gêné par sa hanche. Trae Young (22 pts, 16 asts), Onyeka Okongwu (20 pts, 13 rbds) et Georges Niang (24 pts), excellent dans le 4e QT ont fait le job. Zaccharie Risacher a fini avec 11 points, 4 rebonds et 2 passes, mais aussi le meilleur +/- du match (+16).

- Avec une équipe bis au côté de Jayson Tatum et Derrick White, les Celtics n'ont pas eu trop de mal à gérer les Sixers. Tatum s'est fait plaisir avec 35 points en 31 minutes, aidé par Payton Pritchard, qui s'est contenté de 19 points après ses 43 de la veille. Titulaire, Guerschon Yabusele a été discret (4 pts, 4 rbds, 4 asts).

- Houston a attendu la mi-temps pour accélérer et s'imposer face à New Orleans. Amen Thompson a été déterminant (21 pts, 11 rbds) pour accompagner Alperen Sengun (22 pts, 8 asts, 3 stls).