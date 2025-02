Les résultats de la nuit en NBA, celle où Luka Doncic porte le maillot des Lakers...

Wolves @ Cavs : 107-128

Hawks @ Magic : 112-106

Spurs @ Wizards : 131-121

Hornets @ Nets : 89-97

Celtics @ Heat : 103-85

Warriors @ Bucks : 125-111

Pelicans @ Thunder : 101-137

Kings @ Mavs : 129-128, après prolongation

Blazers @ Nuggets : 117-146

Jazz @ Lakers : en cours

Trade de Doncic : Mark Cuban en plaisante avec Bill Gates

- Luka Doncic a fait ses débuts avec les Lakers, dans une salle où tous les fans avaient reçu un T-Shirt floqué #77 DONCIC, que même LeBron James a revêtu pendant son échauffement. Sous les yeux de son ancien coéquipier Dirk Nowitzki, Doncic a essayé de chasser la rouille après avoir dû manquer une petite vingtaine de matches. Lors du tranquille succès californien, l'ancien joueur des Mavs a compilé 14 points, 5 rebonds et 4 passes en étant un peu maladroit (5/14), mais avec déjà quelques séquences prometteuses, notamment dans sa relation avec LeBron (24 pts). Après 24 minutes et alors que le match était déjà joué, il a logiquement regagné e banc et observé le tranquille succès des siens, le 6e consécutif.

LUKA DONCIC FULL COURT PASS TO LEBRON JAMES pic.twitter.com/ILwA2p0cmp — Lakers Empire (@LakersEmpire) February 11, 2025

Luka Doncic hit the Dirk Nowitzki fadeaway with him in the building 😮‍💨 pic.twitter.com/gyeVc5QC6n — ESPN (@espn) February 11, 2025

- Victor Wembanyama a été dominateur face aux Wizards et a fini avec 31 points, 15 rebonds, 4 passes et 3 contres avec un démarrage canon à 4/4 à 3 points. De'Aaron Fox a lui signé son premier match à 30 points avec San Antonio. Bilal Coulibaly a fini avec 10 points, 4 passes et 3 rebonds, toujours orphelin d'Alex Sarr, pas encore remis de sa blessure à la cheville.

- Moussa Diabaté continue de régaler avec les Hornets. Malgré la défaite de Charlotte à Brooklyn, le pivot français a battu son record de points en NBA (21 pts) et a signé un double-double en captant 10 rebonds. LaMelo Ball n'a joué que 10 minutes avant de se blesser, encore une fois, à la cheville.

- Les Cavs n'ont pas eu trop de mal à dominer les Wolves, endormis au point de rater leurs 16 premiers tirs et d'être menés 16-0 d'emblée. Les 44 points d'Anthony Edwards n'ont pas suffi face à la prestation équilibrée des leaders de l'Est. Evan Mobley (28 pts) et Donovan Mitchell (23 pts) ont mené la danse. De'Andre Hunter a fêté ses débuts avec 12 points en 23 minutes. Rudy Gobert a compilé 12 points, 8 rebonds et 2 contres.

- Après un démarrage un peu poussif et malgré les absences de Jaylen Brown et Jrue Holiday, Boston a géré Miami, en limitant le Heat à 34% d'adresse. C'est la deuxième victoire de suite pour les Celtics, qui gardent trois longueurs d'avance sur New York, 3e. Andrew Wiggins (11 pts) a fait ses débuts avec Miami.

- 2/2 pour les Warriors version Jimmy Butler. Golden State a pris le dessus sur les Bucks (privés de Giannis) dans le 4e quart-temps, avec le record de saison de Stephen Curry (38 pts) et une copie active pour son nouveau camarade de jeu : 20 points, 9 rebonds et 6 passes, avec un 12/15 sur la ligne. Damian Lillard a tenu la baraque autant que possible côté Milwaukee avec 38 points, mais 10 pertes de balle.

- DeMar DeRozan est sans doute le MVP de cette nuit en NBA. En plus d'avoir inscrit 42 points contre Dallas, sa meilleure performance de la saison, le vétéran des Kings a inscrit le panier de la gagne, en roublard, à deux secondes de la fin de la prolongation. Les Mavs, déjà décimés par les absences d'Anthony Davis, PJ Washington, Dereck Lively et Dwight Powell, ont perdu un autre de leurs intérieurs. Daniel Gafford a fait un genou contre genou avec Malik Monk en début de 2e quart-temps et n'a pas pu revenir sur le terrain...

DEMAR DEROZAN WINS IT IN THE FINAL SECONDS FOR THE KINGS 🚨 pic.twitter.com/Fzw8pXtvtT — NBA (@NBA) February 11, 2025

- Le Thunder a désossé NOLA avec un record de franchise à 3 points (27), 31 points en trois QT pour Shai Gilgeous-Alexander et un deuxième match de reprise pour Chet Holmgren (12 pts, 6 rbds, 5 blks en 25 min).

- Denver a signé une 7e victoire consécutive et confirmé sa forme du moment en écrasant Portland (146-117) avec 40 points, 8 passes et 7 rebonds de Nikola Jokic en seulement 31 minutes. L'absence de Michael Porter Jr n'a de nouveau pas empêché les Nuggets de l'emporter sereinement. Rayan Rupert a joué 11 minutes en sortie de banc et a pris 3 rebonds, sans marquer.

- Zaccharie Risacher (11 pts, 4 asts, en 18 min) et les Hawks ont été l'emporter à Orlando. Alors que le score était serré et qu'il était lui-même en difficulté au niveau de l'adresse, Trae Young s'est rappelé qu'il serait finalement All-Star cette année et a marqué 11 de ses 19 points dans le 4e quart-temps.