Les résultats de la nuit en NBA

Spurs @ Celtics : 103-116

Hornets @ Magic : 86-102

Pacers @ Wizards : 134-130, après prolongation

Sixers @ Nets : 96-100

Hawks @ Knicks : 148-149, après prolongation

Cavs @ Raptors : 131-108

Pistons @ Bulls : 128-110

Bucks @ Wolves : 103-101

Kings @ Pelicans : 119-111

Heat @ Thunder : 101-115

Suns @ Rockets : 111-119

Blazers @ Nuggets : 121-132

Lakers @ Jazz : 119-131

Warriors @ Mavs : 107-111

Grizzlies @ Clippers : 114-128

Luka Doncic, deux autres équipes ont eu l'opportunité de le récupérer

- La perf individuelle de la nuit en NBA est pour Jamal Murray. L'arrière des Nuggets a claqué... 55 points (!) face à Portland, volant la vedette à Nikola Jokic lors de la nuit consacrée à l'héritage serbe à Denver. Le Joker n'a toutefois pas été en reste puisqu'il a signé son 25e triple-double de la saison, en compilant 26 points, 15 rebonds et 10 passes. Dans l'histoire des Nuggets, qui sont sur 8 victoires de suite, la perf de Murray n'est devancée que par celles de David "Skywalker" Thompson (73 pts en 1978) et Nikola Jokic (56 pts en 2024).

Jamal Murray took his scoring mile high tonight! 🗻 55 PTS (career-high)

🗻 4 REB

🗻 5 AST

🗻 2 STL

🗻 7 3PM He becomes the FIRST player in Nuggets franchise history to record 55+ PTS, 5+ AST, & 5+ 3PM in a single game! pic.twitter.com/EmdhPlKGjA — NBA (@NBA) February 13, 2025

- La débandade continue pour les Sixers, battus à Brooklyn... Joel Embiid était absent pour cause de back-to-back et Philadelphie a du coup été rejoint au classement par les Nets, que l'on ne croyait plus capables de se mêler à la course au play-in. Guerschon Yabusele était titulaire et s'est contenté de 5 points en 21 minutes. Paul George touche lui le fond, avec 2 points à 1/7 en 37 minutes. Quentin Grimes et Kelly Oubre ont tous les deux inscrit 30 points, mais en vain. C'est la 5e défaite de suite pour les Sixers.

- Première défaite pour Jimmy Butler avec les Warriors. C'était à Dallas où Kyrie Irving a non seulement été étincelant en attaque avec 42 points, mais aussi décisif en défense avec une faute offensive provoquée sur Butler (21 pts, 9 rbds, 7 asts) dans les dernières secondes et alors que les Mavs n'avaient plus que deux points d'avance.

Kyrie Irving scored 42 PTS tonight... And took this CRUCIAL charge in the closing seconds to help seal the @dallasmavs 4-point win! pic.twitter.com/NDOixj5T00 — NBA (@NBA) February 13, 2025

- Boston n'a pas tremblé devant San Antonio, notamment grâce à Jayson Tatum (32 pts) et Kristaps Porzingis (29 pts). Juste avant le break du All-Star Game, les Celtics ont su limiter Victor Wembanyama à 17 points, 13 rebonds, 4 passes et 2 contres, et De'Aaron Fox à 23 points. La 10e place est toujours à trois longueurs pour les Spurs. Si près et si loin à la fois...

- Le thriller de la nuit s'est joué au Madison Square Garden, où les Knicks ont dû passer par la prolongation pour venir à bout d'Atlanta. C'est un panier de Jalen Brunson (36 pts) durant l'overtime qui a permis à New York de l'emporter, après avoir été rejoints en fin de 4e QT à cause des exploits de Trae Young (38 pts, 19 asts) notamment. L'autre grand bonhomme du match, c'est Karl-Anthony Towns, qui a signé un deuxième carton offensif de suite avec 44 points. Zaccharie Risacher a eu droit à 30 minutes de jeu et a fini avec 16 points à 6/11, avec une belle activité, notamment en 2e mi-temps.

JALEN BRUNSON GO-AHEAD JUMPER WINS IT FOR NEW YORK 🗽 WHAT A FINISH IN OVERTIME! pic.twitter.com/iNxChjuGGA — NBA (@NBA) February 13, 2025

- Le Jazz n'a pas eu envie de servir de paillasson aux Lakers et se sont permis de stopper la série californienne. Après 6 victoires de suite et pour le deuxième match de Luka Doncic (16 pts en 23 min et 5 fautes), qui n'a pas joué du 4e quart-temps, Los Angeles a plié face à une équipe d'Utah appliquée et portée par un excellent Lauri Markkanen (32 pts) et une attaque équilibrée. Les Lakers sont passés à côté défensivement.

- Les Rockets ont fini fort pour renverser les Suns. Le triple-double d'Amen Thompson (18 pts, 11 asts, 10 rbds), son 4e en NBA, et le 35-19 infligé dans le 4e QT ont effacé les efforts de Kevin Durant (37 pts). KD a été trop seul en l'absence de Devin Booker, touché au dos. C'est la 6e défaite en 7 matches pour Phoenix.

- Les Pistons ont à nouveau battu les Bulls, cette fois sans que ce soit aussi humiliant que la nuit précédente. Cade Cunningham (29 pts) a encore mené la danse pour la 4e victoire consécutive de Detroit, juste avant de disputer son premier All-Star Game.

- Les Kings ont infligé une 10e défaite de suite aux Pelicans malgré les 33 points de Zion Williamson. Keon Ellis (27 pts), Zach LaVine (23 pts) et DeMar DeRozan (24 pts) s'en sont donné à coeur-joie pour une troisième victoire de suite.

- Le petit exploit de la nuit est à mettre à l'actif des Bucks, qui sont allés s'imposer sur le parquet des Wolves, sans Giannis Antetokounmpo, ni Damian Lillard. Minnesota était pourtant un peu mieux garni, mais les efforts de Kyle Kuzma (19 pts, 13 rbds) et Gary Trent Jr (21 pts) notamment, ainsi que la maladresse d'Anthony Edwards (28 pts à 10/33), auteur d'un dernier tir raté au buzzer, ont été déterminants. Rudy Gobert a fini avec 20 points et 14 rebonds.

Kevin Porter Jr, arrivé avant la deadline, a égalisé à 101-101 à 38 secondes de la fin, avant que deux lancers de Brook Lopez ne donnent la victoire à Milwaukee.

- Miami a cru pouvoir signer la perf de la nuit sur le parquet d'OKC. Le Heat menait de 21 points et tenait le Thunder en joue, jusqu'à un 4e quart-temps apocalyptique (32-8) pour les Floridiens, démarré sur un... 24-0 pour le leader de l'Ouest. Shai Gilgeous-Alexander (32 pts, dont 14 dans le 4e QT) et les siens sont sur une série de 7 victoires consécutives.

- Les Cavs se sont tranquillement imposés à Toronto avec 21 points de Donovan Mitchell pour une 8e victoire en 9 matches. Le ton est monté en fin de partie entre Tristan Thompson et la paire Barnes-Shead, après un dunk du Canadien à 4 secondes de la fin.

- Moussa Diabaté n'a pas joué le match entre les Hornets et le Magic en raison d'une blessure à l'oeil. Charlotte, décimé par les blessures, s'est incliné à Orlando. Tidjane Salaün a joué 20 minutes pour 3 points, 3 rebonds et 1 passe.

- Les Pacers ont dû passer par la prolongation pour se défaire des Wizards. Mené de 19 points, Indiana a cravaché puis a pris le dessus durant l'overtime, avec 31 points d'Obi Toppin et 28 de Bennedict Mathurin, pour répondre au show Jordan Poole (42 pts). Bilal Coulibaly (3 pts, 8 asts, 5 rbds) et Alex Sarr (9 pts, 6 rbds, 4 asts, 2 blks), de retour de blessure, étaient tous les deux de la partie.