Les résultats de la nuit en NBA

Nuggets @ Pistons : 119-100

Kings @ Nets : 101-96

Thunder @ Raptors : 111-128

Pacers @ Bucks : 139-123

Magic @ Suns : 113-116

- Après 4 défaites de suite, Denver a pris une petite bouffée d'air en allant gagner à Detroit. Les Nuggets ont patiemment construit leur succès, jusqu'à ce que Nikola Jokic monte en régime et décide de prendre le match à son compte. Le double MVP - dont les prétentions pour un Three-Peat sont de plus en plus menacées - a posé 30 points, 10 rebonds et 9 passes à 14/18 pout s'assurer que son équipe ne flanche pas. Les leaders de l'Ouest ont passé un 33-14 aux Pistons dans le 4e quart-temps.

Killian Hayes était titulaire et a fini avec 10 points, 7 passes et 2 contres.

- Pour la première fois depuis 17 ans, les Kings sont assurés de finir une saison NBA avec un bilan positif. Comme dirait Thierry Roland, après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, mais le plus tard possible quand même. Sacramento s'est rapproché d'un retour en playoffs en allant dominer les Nets à Brooklyn, en prouvant au passage qu'il était possible de gagner un match avec faible scoring (101-96) cette saison. Voir les joueurs de Mike Brown encaisser seulement 96 points contre une bonne équipe est plutôt rassurant.

Domantas Sabonis a encore fait un énorme chantier (24 points, 21 rebonds, 5 passes, 4 contres) et mériterait que l'on parle davantage de lui dans la course au MVP...

- Les Bucks ont réalisé l'une de leurs pires deuxièmes mi-temps depuis longtemps cette nuit, alors qu'ils recevaient Indiana. Milwaukee a pris 139 points dans les dents lors de cette défaite, dont 84 points après le repos. Giannis Antetokounmpo (25 pts) et ses camarades avaient plutôt bien commencé la partie, mais ont pris de plein fouet les efforts d'un groupe pourtant privé de Tyrese Haliburton, touché à la cheville.

Andrew Nembhard (24 pts) et Aaron Nesmith (22 pts) ont été les acteurs principaux du comeback des Pacers, qui ont réussi le petit exploit de choquer l'équipe avec le meilleur bilan de la ligue.

- Du jeu efficace en transition, un tandem Siakam-Poeltl efficace et un scoring équilibré (six joueurs à 15 points ou plus). Voilà les ingrédients de la victoire des Raptors, la 6e de suite à domicile, contre le Thunder.

Côté OKC, Ousmane Dieng (13 minutes, 3 points) et Olivier Sarr (10 minutes, 0 pt, 2 blks) n'ont pas laissé une grosse trace sur ce match.

- Les Suns ont repris leur marche en avant après trois défaites de suite en disposant du Magic. On attendait Devin Booker ou Chris Paul au rendez-vous, mais c'est finalement Josh Okogie qui a peut-être été le plus précieux cette nuit. L'ancien joueur des Wolves a non seulement marqué le panier à 3 points qui a permis à Phoenix de reprendre le contrôle du match dans le 4e quart-temps, mais il a aussi contré le tir à 3 points de Paolo Banchero dans les derniers instants du match pour éviter une prolongation.

Phoenix reprend du coup une victoire d'avance sur les Clippers à la 4e place, en attendant de voir si Los Angeles pourra continuer à mettre la pression dans les prochains jours.