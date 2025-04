Dominique Malonga, A’ja Wilson et le basket français

Dominique Malonga est devenue la joueuse française draftée en WNBA à la plus haute position dans une Draft classique, la nuit dernière. L'intérieure de l'ASVEL a été choisie en 2e position par le Seattle Storm, où elle évoluera avec sa partenaire en sélection Gabby Williams.

Malonga, 19 ans, a voulu mettre en avant la fierté qui était la sienne de représenter la France et son basket.

"Je suis si fière d'être arrivée là, parce que ça montre que le basket français a évolué. On l'a vu ces dernières années en NBA, avec Victor Wembanyama ou Zaccharie Risacher, qui ont montré au gens que le basket français se portait bien. Maintenant, avec les filles, et moi en l'occurrence, on voit que ce ne sont pas seulement les garçons. C'est le basket français en général. Je suis fière de montrer qu'il est à un niveau qu'on avait jamais vu auparavant".

Dominique Malonga a aussi nommé la joueuse dont elle entend s'inspirer le plus. Elle a tout simplement choisi une triple MVP et championne WNBA.

"Quand je vois jouer A'ja Wilson aujourd'hui, c'est le type d'impact que je veux avoir. On la voit sur le terrain, mais aussi en dehors. Je veux cet impact en WNBA, en Europe et partout où je jouerai. Je suis excitée à l'idée de jouer contre tout le monde dans cette ligue, parce que la plupart des meilleures du monde s'y trouvent. Je ne peux pas citer quelqu'un en particulier. Je veux jouer et prendre du plaisir contre toutes ces grandes joueuses".

Dominique Malonga va rejoindre sa nouvelle équipe prochainement, avec l'intention de participer au début de saison en WNBA, à compter du mois de mai.

Dominique Malonga à Seattle avec Gabby Williams