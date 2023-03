Les résultats de la nuit en NBA

Wizards @ Magic : 112-122

Pistons @ Hawks : 107-129

Cavs @ Nets : 115-109

Spurs @ Pelicans : 84-119

Celtics @ Kings : 132-109

Thunder @ Clippers : 101-100

Le classement

- Avant de se pencher sur le sportif, commençons par envoyer des ondes positives à Paul George. L'ailier des Clippers s'est blessé au genou contre OKC et les images ne sont pas rassurantes. Mal retombé après avoir disputé un ballon avec Lu Dort dans les airs, PG13 a subi une torsion et a dû être évacué du terrain. On attend des nouvelles dans l'espoir que cette hyperextension n'ait pas provoqué de gros dégâts, mais l'optimisme n'est pas forcément de rigueur.

Sur le terrain, les Clippers ont en plus perdu le match sur le fil, avec notamment une énorme séquence défensive de Dort sur Kawhi Leonard, impuissant au moment de tenter de déclencher un tir pour la gagne.

Lu Dort brought the clamps out on Kawhi Leonard to secure the win on the road for OKC 🔒

The Thunder are now the seventh seed in the Western Conference.

🎥 @NBApic.twitter.com/6GkEDcoSvM

— The Athletic (@TheAthletic) March 22, 2023