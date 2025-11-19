Les résultats de la nuit en NBA

Warriors @ Magic : 113-121

Celtics @ Nets : 113-99

Pistons @ Hawks : 120-112

Grizzlies @ Spurs : 101-111

Suns @ Blazers : en cours

Jazz @ Lakers : 125-140

- Le choc de la nuit à l'Est a tenu ses promesses. Detroit est allé chercher une 11e victoire consécutive sur le parquet d'Atlanta ! Les Pistons ont récupéré Cade Cunningham et Ausar Thompson pour l'occasion, ce qui a été une belle plus-value pour poursuivre cette magnifique série. Les joueurs de JB Bickerstaff ont fait la course en tête, emmenés par leur tandem fort du début de saison, Cunningham-Duren, et n'ont pas abandonné le lead jusqu'à la fin.

Cunningham (25 pts, 10 asts) a signé un cinquième match de suite à au moins 25 points et 10 passes et Duren a ajouté 24 points. Detroit a survécu au retour tardif des Hawks, qui ont joué sans Zaccharie Risacher, touché à la hanche lors du match précédent. Jalen Johnson (25 pts, 9 asts, 8 rbds) et Onyeka Okongwu (21 pts) ont été à la hauteur du rendez-vous mais Atlanta n'est jamais repassé devant malgré deux petits points de retard à l'entame du money time.

Ausar Thompson, qui est sorti du banc, Bickerstaff préférant laisser Daniss Jenkins (14 pts, 7 asts) dans le cinq, a apporté 6 points et 3 contres.

- LeBron James a disputé son premier match cette nuit, marquant l'histoire avec une 23e saison NBA consécutive, record all-time. Pour son comeback, le "King" a fini en double-double avec 11 points, 12 passes en 30 minutes en ne prenant que 7 tirs. Il a laissé ce soin à ses camarades, en particulier Luka Doncic, qui a fait un récital sur trois quart-temps avec 37 points, 10 passes et 5 rebonds à 12/22. Les Lakers se sont détachés en fin de 3e quart-temps, alors que Utah livrait une prestation sérieuse, grâce à la paire Keyonte George (33 pts, 7 asts) - Lauri Markkanen (31 pts).

- Pour leur premier match depuis l'annonce de l'absence pour plusieurs semaines de Victor Wembanyama, les Spurs s'en sont plutôt bien sortis. Il faut dire que les Grizzlies jouaient eux sans Ja Morant et sont de toute manière loin d'être redoutables dans ce début de saison. Le chemin vers la victoire a été poussif pour San Antonio, qui s'est réveillé de manière spectaculaire dans le 4e quart-temps. De'Aaron Fox (26 pts), Harrison Barnes (23 pts) et Keldon Johnson (18 pts) ont été précieux, Barnes marquant 7 points de suite dans le money time et Fox claquant un gros pour permettre aux Texans de passer un 11-0 et d'imprimer un écart qui s'avérera définitif.

Il faut rappeler que les Spurs jouent aussi sans Stephon Castle et Dylan Harper, ce qui a conduit Mitch Johnson à lancer un cinq Fox-Vassell-Champagnie-Barnes-Kornet. En face, le rookie Cedric Coward (19 pts, 11 rbds) a encore été le joueur le plus fiable pour Memphis.

- Le Magic a livré l'un de ses matches les plus aboutis de la saison cette nuit lors de la réception de Golden State. Orlando a verrouillé tout ce qui ne s'appelait pas Stephen Curry (33 pts) ou Jimmy Butler (31 pts), a déployé une fluidité offensive assez impressionnante compte tenu des difficultés du début de saison et a su sortir devant des moments-clés pour l'emporter. Six joueurs floridiens ont marqué au moins 13 points, Desmond Bane (23 pts, 5 stls) et Anthony Black (21 pts), en sortie de banc, étant les plus prolifiques. Le Magic repasse dans le positif avec un bilan de 8-7 qu'il va falloir réussir à confirmer pendant quelque temps sans Paolo Banchero.

- Les Celtics ont profité de la réception des Nets pour passer dans le positif pour la première fois depuis le début de la saison. Boston a mis du temps à se détacher et ce n'est que dans le 4e quart-temps que Jaylen Brown (29 pts), Payton Pritchard (22 pts, 10 rbds) et leurs camarades ont fait la différence. Brooklyn, qui a fait un match courageux derrière les 25 points de Michael Porter Jr, n'a mis qu'un panier dans le jeu sur les 10 premières minutes du 4e quart-temps...

Plus d'informations à venir...