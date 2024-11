Les résultats de la nuit en NBA

Suns @ Wolves : 117-120

Heat @ Pacers : 110-119

Hornets @ Cavs : 114-128

Pistons @ Wizards : 124-104

Nuggets @ Grizzlies : 90-105

Hawks @ Blazers : 110-114

Nets @ Knicks : 104-114

Rockets @ Bulls : 143-107

Mavs @ Thunder : 121-119

Jazz @ Clippers : 105-116

- Les Cavs sont à 15-0 ! Seules trois autres équipes ont fait aussi bien dans l'histoire de la NBA. Cleveland a dominé Charlotte sans trop souffrir et sans Donovan Mitchell. Le propre des équipes en confiance c'est d'être capable de gagner malgré les absences. Ty Jerome (24 pts, 8 asts) a parfaitement remplacé l'arrière All-Star pour accompagner Darius Garland (25 pts), Evan Mobley (23 pts, 11 rbds) et leurs camarades.

Côté Charlotte, Tidjane Salaün a joué 15 minutes sans gros impact (0 pt, 1 rbd, 1 ast, 1 stl, 1 blk). Moussa Diabaté a lui eu droit à 12 minutes et a fini avec 2 points, 4 rebonds, 1 contre et 1 interception.

Le test suprême arrive pour les Cavs, qui seront à Boston mardi pour tenter de préserver leur invincibilité.

- Julius Randle a fait exploser le Target Center en offrant la victoire à Minnesota au buzzer face à Phoenix. A trois points et après s'être débarrassé de Josh Okogie, l'ancien joueur des Knicks a frappé au buzzer pour s'offrir son premier grand moment sous le maillot des Timberwolves.

JULIUS RANDLE FOR THE WIN!!!! 🤯😱 pic.twitter.com/g9HBdXoT1N — Bleacher Report (@BleacherReport) November 17, 2024

Randle (35 pts) a gâché la soirée de Devin Booker, qui avait inscrit 44 points pour tenir la baraque en l'absence de Kevin Durant. Rudy Gobert a fini avec 11 points, 10 rebonds et 4 contres.

- James Harden (20 pts, 11 asts) est désormais le deuxième marqueur all-time de paniers à 3 points en NBA . Il a dépassé Ray Allen cette nuit, lors de la victoire (116-105) des Clippers face à Utah, au moment d'inscrire son 2 874e panier primé.

- Luka Doncic avait besoin de repos et il a eu la bonne idée de s'y astreindre sur un soir où ses partenaires étaient inspirés. Dallas a décroché une victoire précieuse (121-119) sur le parquet d'OKC malgré l'absence du Slovène. PJ Washington (27 pts, 17 rbds) a fait un match tonitruant pour aider Kyrie Irving (23 pts) et les Mavs à signer cette petite surprise. Les 36 points de Shai Gilgeous-Alexander et le retour à -3 du Thunder à 6 secondes de la fin n'ont pas suffi et OKC cède sa place de leader de l'Ouest à Golden State.

Ousmane Dieng n'a joué que deux minutes dans cette partie en sortie de banc.

- Rick Carlisle avait parlé de sentiment de honte après la défaite des Pacers contre le Heat vendredi. Indiana a repris des couleurs et s'est vengé (119-110) grâce à Myles Turner (34 pts), Bennedict Mathurin (21 pts, 12 rbds), Pascal Siakam (23 pts) et Tyrese Haliburton (16 pts, 13 asts). Jimmy Butler manquait de nouveau à l'appel pour Miami.

- Cade Cunningham a signé son quatrième triple-double (21 pts, 10 asts, 10 rbds) de la saison (seul Jokic a fait mieux) pour guider les Pistons vers la victoire (124-104) à Washington, avec l'aide de Jaden Ivey (28 pts) et Malik Beasley (26 pts) notamment.

Soirée difficile pour Alex Sarr, qui n'a marqué que 4 points à 1/7, pendant que Bilal Coulibaly faisait de son mieux et atteignait la barre des 15 points, avec 4 rebonds et 3 interceptions à son actif.

- Le derby de New York a de nouveau tourné en faveur des Knicks, qui ont battu (114-104) les Nets au Madison Square Garden. De retour après un match d'absence, Karl-Anthony Towns a dominé son sujet (26 pts, 15 rbds, 6 asts) en compagnie d'OG Anunoby (24 pts, 7 rbds).

Pacôme Dadiet a joué 10 minutes en sortie de banc, avec un +/- positif (+9), une passe, un rebond et un contre, mais pas de panier marqué.

- Privés de Nikola Jokic pour raisons personnelles pour la deuxième fois de suite et d'Aaron Gordon, les Nuggets ont été nettement battus (105-90) à Memphis. Seul Julian Strawther (19 pts) a marqué plus de 13 points pour Denver, qui n'a pas su contenir une équipe pourtant toujours orpheline de Ja Morant. Emmenés par Jaren Jackson Jr (20 pts), les Grizzlies ont compté jusqu'à 24 points d'avance.

- Shaedon Sharpe (32 pts) est en jambes et il l'a montré aux Hawks cette nuit. Le bondissant Canadien a été prolifique et décisif pour donner la victoire à Portland. Les Blazers, qui ont d'abord compté 16 points de retard en première mi-temps avant de renverser nettement la tendance, ont résisté à une charge tardive de la part d'Atlanta,grâce notamment à un panier à 3 points de Sharpe dans le money time.

Zaccharie Risacher a joué 21 minutes pour 11 points, 4 rebonds et 2 passes.

- Les Rockets ont ouvert les Bulls en deux après le repos, pour finir avec 143 points au compteur. Fred VanVleet (28 pts) et Alperen Sengun (20 pts, 11 rbds, 11 asts) ont sonné la charge pour conquérir une cinquième victoire consécutive.