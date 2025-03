Les résultats de la nuit en NBA

Warriors @ Hornets : 119-101

Blazers @ Sixers : 119-102

Wizards @ Heat : 90-106

Hawks @ Grizzlies : 132-130

Rockets @ Thunder : 128-137

Kings @ Mavs : 122-98

Pistons @ Jazz : 134-106

Kyrie Irving blessé au genou, quelle poisse pour Dallas

- Shai Gilgeous-Alexander n'a pas eu de pitié pour les Rockets, venus à OKC sans Sengun, Amen Thompson, Dillon Brooks, Fred VanVleet et Tari Eason. L'aspirant MVP a sorti une perf de... MVP, pour aider son équipe à venir à bout d'un adversaire déplumé mais vaillant. "SGA" a claqué 51 points - c'est la quatrième fois cette saison qu'il dépasse les 50 - à 18/30 et avec 7 passes décisives. Le Canadien consolide ainsi sa place de meilleur marqueur de la saison et de prétendant à la succession de Nikola Jokic. Chet Holmgren a fini en double-double avec 11 points, 11 rebonds et 3 contres.

- Les Mavs sont maudits... Battus par les Kings à domicile, les Texans ont perdu Kyrie Irving, blessé au genou (peut-être gravement) en cours de match, puis Jaden Hardy, touché à la cheville. Sacramento a tranquillement géré le match, avec une paire LaVine-DeRozan qui n'a même pas eu besoin de disputer le 4e quart-temps. On attend des nouvelles de Kyrie, qui a convoqué l'esprit de Kobe Bryant pour aller tirer ses lancers malgré sa blessure, quasiment en larmes, avant de quitter le terrain.

- Caris LeVert (25 pts) a donné la victoire aux Hawks à Memphis sur un panier au buzzer. Mais on retiendra évidemment aussi le superbe match de Zaccharie Risacher, auteur de 27 points à 11/14 (5/7 à 3 pts), avec 4 interceptions en 32 minutes. Atlanta s'est accroché et a renversé une situation compromise (-13) dans le 4e quart-temps.

- Les Warriors ont repris leur marche en avant en dominant Charlotte. Stephen Curry n'a pas manqué l'occasion de briller chez lui, lui qui a grandi et été à la fac en Caroline du Nord. Le quadruple champion NBA a compilé 21 points et 10 passes pour permettre à Gplden State de prendre le dessus en deuxième mi-temps. Jimmy Butler était de retour après s'être reposé contre Philadelphie et a apporté 13 points. Les 22 points de Buddy Hield en sortie de banc ont été précieux également.

Du côté des Hornets, Moussa Diabaté n'a quasiment pas joué, mais Tidjane Salaün s'est distingué avec 10 points à 3/3 à 3 points. Miles Bridges a claqué 35 points.

- Emmenés par Anfernee Simons (34 pts), les Blazers sont allés s'imposer à Philadelphie grâce à une bonne deuxième mi-temps (63-41). Tyrese Maxey est passé à côté de son match (2/13), alors que Guerschon Yabusele a apporté 9 points, 3 rebonds et 3 passes en 35 minutes.

- Miami a logiquement pris le dessus sur Washington, avec un double-double (19 pts, 15 rbds) de Bam Adebayo, son 222e en NBA, ce qui lui permet de dépasser désormais Rony Seikaly dans les livres d'histoire du Heat. Les Français des Wizards n'ont pas pu éviter la défaite de leur équipe. Alex Sarr a apporté 0 points, 4 rebonds et 3 passes en étant maladroit (3/12) et Bilal Coulibaly est passé à côté offensivement (3 pts à 1/6).

- Dans le match le plus tardif de la nuit, Detroit a conquis une 10e victoire en 11 matches, en dominant le Jazz à Salt Lake City. Les Pistons se sont baladés, portés par les 29 points de Cade Cunningham et le sans-faute d'Ausar Thompson (17 pts à 7/7) et Jalen Duren (16 à 5/5).