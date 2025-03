Kyrie Irving blessé au genou, quelle poisse pour Dallas

C’est le risque en misant sur deux superstars trentenaires souvent blessées comme Kyrie Irving et Anthony Davis : à un moment, plus aucune des deux ne sont disponibles. C’est exactement ce qui va se passer dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, pour les Dallas Mavericks. Parce qu’Irving vient de rejoindre Davis à l’infirmerie. Le meneur All-Star américain s’est fait une entorse du genou dans le premier quart-temps de la lourde défaite contre les Sacramento Kings la nuit dernière (98-122).

Il est retombé sur le pied de Jonas Valanciunas après avoir subi une faute de DeMar DeRozan en allant au cercle. Déséquilibré, il est alors mal retombé sur sa jambe gauche, ce qui a entraîné la blessure au genou. Il est d’abord resté plusieurs minutes au sol avant de finalement mettre ses deux lancers-francs puis de quitter le parquet pour rejoindre les vestiaires, accompagnés par quelques coéquipiers.

C’est évidemment un coup terrible pour la franchise texane, qui est privée d’Anthony Davis donc mais aussi de Dereck Lively, PJ Washington, Caleb Martin et Daniel Gafford. Jaden Hardy s’est lui fait mal à la cheville un peu plus tard dans le match. Sacré enchaînement de pépins physiques. Les Mavericks se sont en plus inclinés contre un concurrent direct dans la course au play-in et les voilà descendus à la dixième place de la Conférence Ouest.

Ils pourront toujours mettre en avant les différents forfaits mais leur Président Nico Harrison a répété que son équipe jouerait le titre cette saison après avoir tradé Luka Doncic. Le Slovène aurait été particulièrement bien qualifié pour porter l’escouade quels que soient les absents… Espérons pour Kyrie Irving qu’il puisse rapidement rejouer, surtout qu’il effectue une saison de haute qualité jusqu’ici.