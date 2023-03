Les résultats de la nuit en NBA

Raptors @ Wizards : 116-109, après prolongation

Pistons @ Cavs : 90-114

Hawks @ Heat : 109-117

Rockets @ Spurs : 122-110

Sixers @ Bucks : 133-130

Wolves @ Kings : 138-134

Le classement

- Après 16 victoires de suite, les Bucks sont finalement tombés à domicile et contre un rival pour la couronne de l'Est. Philadelphie et son tandem Joel Embiid (31 pts, 10 pds, 6 rbds) - James Harden (38 pts, 10 pds) ont renversé 18 points de retard et une situation compromise pour réussir ce petit exploit. C'est dans le money time que les Sixers ont pris le dessus. Le shoot à 3 points d'Embiid à 41 secondes de la fin a permis à Philly de virer en tête, avant que l'adresse sur la ligne de Maxey (26 pts), Harden et, à nouveau, Embiid, ne permettent aux hommes de Doc Rivers de l'emporter.

On a vu la meilleure version de Philadelphie dans le dernier quart-temps (48-31) et il faudra s'en inspirer en cas de retrouvailles en playoffs dans quelques semaines. Lorsque Joel Embiid et James Harden arrivent à être aussi connectés et efficaces, le ciel est la limite.

Milwaukee a réussi, une fois n'est pas coutume, à avoir quatre joueur à 20 points ou plus, entre Giannis Antetokounmpo (34 pts), Jrue Holiday (26 pts), Brook Lopez (26 pts) et Grayson Allen (20 pts).

La plus longue série de victoires d'une équipe depuis les 18 succès de rang des Suns en 2022 a donc pris fin !

- Autre fin de série, celle des Kings. Après cinq victoires consécutives, Sacramento a mordu la poussière à domicile face à Minnesota, dans un match encore très prolifique. Anthony Edwards a été le joueur des Wolves le plus tranchant avec 27 points et 8 passes, Mike Conley apportant lui son expérience, son sang froid (ses deux lancers à 15 secondes du terme ont plié la partie) et son scoring (24 pts). Rudy Gobert a fini en double-double (13 pts, 14 rbds) pour maintenir Minnesota dans la course à la 5e place, détenue pour le moment par les Warriors qui n'ont qu'une victoire de plus.

- Dans le premier match de la nuit, les Raptors ont pris leur revanche sur les Wizards, 48 heures après avoir perdu contre cette même équipe. Il a tout de même fallu aller en prolongation pour Toronto, qui a fait la différence notamment grâce à deux paniers à 3 points de Fred VanVleet (25 pts, 10 pds) durant l'overtime.

- Cleveland s'est baladé à la maison contre les Pistons et a compté jusqu'à 35 points d'avance avant de gérer sereinement. Donovan Mitchell (20 pts), Darius Garland (21 pts, 7 pds) et Evan Mobley (16 pts, 11 rbds, 6 pds) ont fait le gros du job pour permettre aux Cavs de conforter leur 4e place malgré la pression mise par les Knicks.

- Miami a bien rebondi après la défaite contre les Knicks au buzzer la nuit précédente et les critiques de Jimmy Butler. Le Heat a dominé Atlanta au bon moment, pour reprendre une longueur et demie au classement de l'Est. C'est seulement la 2e victoire des Floridiens sur les 8 derniers matches et celle-ci s'est construite autour du match maladroit de Trae Young (8 pts à 2/13) et de l'adresse globale du Heat (50%). Bam Adebayo s'est fâché offensivement (30 pts, 11 rbds, 5 pds) pour réveiller tout le monde.

- Après 11 défaites de suite, les Rockets ont regoûté à la victoire sur le parquet des Spurs, leurs camarades de la Wemby Race. On notera que dans ce match entre cancres, le très intéressant rookie Tari Eason s'est distingué avec 20 points, au milieu de 8 joueurs à au moins 10 points côté Houston, où l'équipe a shooté à 56%.

