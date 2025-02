Les résultats de la nuit en NBA

Warriors @ Magic : 121-115

Nuggets @ Bucks : 112-121

Hornets @ Mavs : 96-103

Pelicans @ Suns : 124-116

Wolves @ Lakers : 102-111

Gregg Popovich annonce vouloir « revenir coacher à l'avenir »

- L'attraction du soir à Orlando n'était pas à trouver du côté de Disneyworld, mais bien au Kia Center. Il s'agissait de Stephen Curry, auteur de 56 points, avec 12 paniers primés pour permettre aux Warriors de dominer le Magic, qui avait pourtant très bien commencé le match et menait de 17 points juste avant la pause et un panier du milieu de terrain signé Curry...

C'est dans le 3e quart-temps, lors duquel Curry a marqué plus de points (22) à lui seul qu'Orlando (21) que Golden State a fait la différence pour aller chercher une cinquième victoire consécutive et se rapprocher du top 6 à l'Ouest. Les Warriors et leur superstar, rassérénée par la présence de Jimmy Butler, passé à côté de son match en attaque (5 pts à 1/7, mais 7 passes).

🤩 STEPH LEADS IN SPECTACULAR FASHION 🤩 🍳 56 PTS

🍳 12 3PM 5 straight wins for Golden State in a HISTORIC outing for Chef Curry! pic.twitter.com/l2fEXVFpxx — NBA (@NBA) February 28, 2025

- Les matches se suivent et se ressemblent pour les Lakers : LeBron James est fantastique, Luka Doncic est maladroit mais prolifique et les Californiens enchainent les victoires. Cette nuit, ils sont parvenus à se défaire des Timberwolves, grâce notamment aux 33 points et 17 rebonds de LeBron et à un panier à 3 points splendide (bien que trop rare depuis son arrivée) de Doncic, venu calmer le comeback de Minnesota à l'approche du money time. Le Slovène a fini avec 21 points, 13 rebonds et 5 passes à 6/20.

Anthony Edwards a vrillé dans le 3e quart-temps après son expulsion pour une deuxième faute technique et a balancé le ballon en direction des tribunes. Si les deux fautes techniques sont confirmées après coup, il sera suspendu pour un match puisqu'il a atteint la limite de 16. Ce serait un coup dur pour les Wolves, qui ont à nouveau joué sans Rudy Gobert cette nuit.

- Zion Williamson a signé le premier triple-double de sa carrière en NBA cette nuit, sur le parquet des Suns, avec 27 points, 11 passes et 10 rebonds. Phoenix, qui était parvenu à refaire son retard de 18 points en première mi-temps, n'a pas tenu le choc en fin de match, malgré les 36 points de Devin Booker et les 28 points de Kevin Durant. NOLA est sur trois victoires de suite et a de moins en moins de chances de finir dans le bottom-3 de la ligue en vue de la loterie.

- Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic ne s'étaient pas encore affrontés cette saison. Ils n'ont pas manqué de briller individuellement, mais ce sont les Bucks et leur Greek Freak qui se sont imposés à domicile. Avec 28 points, 19 rebonds et 7 passes, Giannis a signé l'une de ses prestations les plus propres et complètes de la saison contre un adversaire de cette envergure. Il fallait au moins ça pour répondre au triple-double du Joker : 32 points, 14 rebonds et 10 passes à 13/16. Lopez (22 pts), Lillard (19 pts) et Kuzma (16 pts) ont épaulé Giannis comme il fallait pour consolider la 5e place à l'Est malgré le pressing des Pistons.

- Les Hornets ont encore perdu, mais cette fois sans prendre un raz-de-marée. Les Mavs l'ont emporté face à Charlotte sans quatre de leurs joueurs capables d'évoluer sur les postes intérieurs (Davis, Gafford, Lively et Washington), mais avec Moses Brown, qui a justifié son contrat de 10 jours avec un double-double (20 pts, 11 rbds), pour aider Kyrie Irving, auteur de 25 points dont 18 en deuxième mi-temps. On notera que pour un type inapte à jouer au basket, Mark Williams n'est plutôt pas mauvais, puisque l'intérieur des Hornets a fini avec 26 points et 16 rebonds, sans pouvoir éviter une cinquième défaite consécutive à son équipe. Moussa Diabaté a joué 13 minutes pour 8 points, 6 rebonds et 1 interception.