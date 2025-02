Gregg Popovich annonce vouloir « revenir coacher à l’avenir »

Absent du banc des Spurs depuis le 2 novembre à la suite d’un AVC, Gregg Popovich a officiellement annoncé ce jeudi qu’il ne reviendrait pas cette saison. Dans un communiqué, l’entraîneur de 76 ans a néanmoins exprimé son envie de reprendre ses fonctions à l’avenir.

« J’ai décidé de ne pas revenir sur le banc cette saison », a déclaré Popovich dans sa deuxième prise de parole depuis son accident. « Mitch Johnson et son staff ont fait un travail formidable. La détermination et le professionnalisme dont les joueurs ont fait preuve, en se serrant les coudes au cours d’une saison difficile, ont été remarquables. Je vais continuer à me concentrer sur ma santé dans l’espoir de pouvoir revenir coacher à l’avenir. »

Cette annonce n’est pas une surprise, dans la mesure où l’information avait déjà été rapportée par Shams Charania d’ESPN et il ne reste que 25 matches cette saison. Selon Charania, le quintuple champion NBA a tenu aujourd’hui une réunion en personne avec ses joueurs. Ce serait la première fois que l’équipe peut le voir depuis son accident en novembre, même si la communication avec le coach a repris depuis un certain temps.

En l’absence de Gregg Popovich, Mitch Johnson a mené les Spurs à un bilan de 22 victoires pour 30 défaites. Actuellement 13e de la Conférence Ouest, les playoffs semblent désormais hors de portée pour eux, notamment avec la fin de saison de Victor Wembanyama, depuis laquelle ils affichent un bilan de 1-4.

Plus vieux coach de l’histoire de la NBA et entraîneur le plus longtemps en activité dans n’importe quelle ligue majeure américaine, Popovich est une véritable institution à San Antonio. Il avait signé en juillet 2023 une extension de contrat de cinq ans pour 80 millions de dollars, en tant qu’entraîneur et directeur des opérations, qui court jusqu’à la fin de la saison 2027-28.

