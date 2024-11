Les résultats de la nuit en NBA

Heat @ Hornets : 98-94

Hawks @ Cavs : 135-124

Blazers @ Pacers : 114-121

Bulls @ Magic : 119-131

Rockets @ Sixers : 122-115, après prolongation

Clippers @ Wizards : 121-96

Knicks @ Mavs : 114-129

Pistons @ Grizzlies : 111-131

Kings @ Wolves : 115-104

Raptors @ Pelicans : 119-93

Lakers @ Spurs : 119-101

Nets @ Suns : 127-117

Nuggets @ Jazz : 122-103

Thunder @ Warriors : 105-101

- Cleveland est tombé pour la deuxième fois cette saison et cette fois c'est à domicile. Ce sont les Hawks qui ont créé la surprise (135-124) en réussissant un match offensif de haute facture. Trae Young (20 pts) a réussi le record de passes (22) sur un match cette saison et son record personnel en carrière. De'Andre Hunter (26 pts), Jalen Johnson (22 pts) et Zaccharie Risacher (13 de ses 17 pts dans les trois premières minutes de la deuxième mi-temps) ont été déterminants pour Atlanta, mais c'est bien Young qui a été le plus impressionnant cette nuit, avec un panier à 3 points pour donner 7 points d'avance aux Hawks dans le money time.

Les Cavs auraient pu devenir la première équipe à débuter une saison à 18-1, mais a lourdement chuté malgré Donovan Mitchell (30 pts) et Evan Mobley (22 pts, 13 rbds).

- Tyrese Maxey (39 pts) a donné de l'espoir aux Sixers en égalisant pour arracher la prolongation contre Houston à 11 secondes de la fin. Mais l'arrière All-Star n'a pas marqué le moindre panier durant l'overtime et Philadelphie a perdu pour la 14e fois en 17 matches cette saison. Jalen Green était bouillant (41 pts à 12/20) et Amen Thompson a de nouveau eu un bel apport (19 pts, 12 rbds) en sortie de banc.

Titulaire, Guerschon Yabusele a apporté 22 points et 7 rebonds aux Sixers, toujours privés de Paul George et Joel Embiid.

- Fin de série pour les Spurs, largement battus par les Lakers (101-119). Victor Wembanyama termine avec 20 points (9/20 aux tirs, 2/9 à trois points) et 10 rebonds. Los Angeles a dominé dans la raquette (23/31), grâce à Anthony Davis mis au centre du jeu (19 pts, 14 rbds). LeBron James a signé un nouveau triple-double (16 pts, 11 asts, 10 rbds) et Dalton Knecht a ajouté 20 points. Les Lakers restaient sur trois défaites de rang et repartent de l'avant.

Excellent en G-League, Armel Traoré a signé ses premiers points en NBA avec les Lakers en sortie de banc (2 points à 1/1).

- Tidjane Salaün (17 pts) a cru être le héros du match lorsqu'il a marqué à 3 points dans le corner pour faire virer Charlotte en tête à 42 secondes de la fin, pour compléter un comeback de 20 points. Malheureusement pour les Hornets, le Heat a repris le dessus grâce à Tyler Herro (27 pts). LaMelo Ball (32 pts, 7 asts), a pris 35 tirs, dont 20 à 3 points...

Moussa Diabaté a joué 33 minutes en sortie de banc pour aucun point mais 11 rebonds, 2 passes et 1 interception.

- OKC est allé l'emporter sur le parquet des Warriors, qui jouaient sans Stephen Curry. La fin de match a été serrée et a tourné à l'avantage du Thunder, porté par Shai Gilgeous-Alexander (35 pts), surtout après la sortie de Jalen Williams pour une blessure à l'oeil en première mi-temps. Andrew Wiggins a ramené Golden State à un point sur un panier primé à 11 secondes de la fin, mais s'est fait contrer par Luguentz Dort sur une tentative de lay up pour égaliser dans la foulée.

- L'une des surprises de la soirée est venue de Phoenix, où les Suns ont été balayés par des Nets pourtant sacrément déplumés, avec par exemple l'absence pour plusieurs semaines du pétard ambulant Cam Thomas. Malgré la présence de Kevin Durant et Bradley Beal, Phoenix a été en grosse difficulté défensive, notamment pur tenir l'inattendu Tyrese Martin, auteur de son record en carrière avec 30 points, et Dennis Schröder (29 pts).

- Orlando, 3e à l'Est, s'est appuyé sur un Jalen Suggs de gala (31 pts, 7 asts à 10/18) pour dominer les Bulls à domicile et signer une quatrième victoire de suite.

- Les Clippers ont infligé (121-96) aux Wizards leur 13e défaite de suite, la faute notamment à un James Harden très heureux de montrer qu'il était encore capable de claquer 43 points en 32 minutes en NBA en 2024. Harden a inscrit 7 paniers à 3 points et est parti se reposer à la fin du 3e quart-temps, validant sa meilleure perf au scoring depuis mars 2021.

Nicolas Batum a joué 25 minutes en sortie de banc pour 3 points, 3 rebonds et 2 passes, avec un +/- de +18. Ses jeunes compatriotes des Wizards ont été moins à la fête, même si Alex Sarr a fini avec 13 points, 5 rebonds, 1 interception et 1 contre à 5/12. Bilal Coulibaly est passé à côté avec 3 points, 4 rebonds et le plus mauvais différentiel du match (-43).

- Dallas a remporté une victoire convaincante et assez sereine à domicile (129-114) face aux Knicks. Toujours privés de Luka Doncic et cette fois sans Klay Thompson et Daniel Garfford, les Mavs ont pu compter sur Kyrie Irving (23 pts), mais aussi Naji Marshall (24 pts), Spencer Dinwiddie (21 pts) et PJ Washington (19 pts, 10 rbds), qui sont tous montés au créneau. Jalen Brunson (37 pts), a égalé son record de points cette saison, mais en vain.

- Les Nuggets ont attendu le deuxième quart-temps pour se débarrasser progressivement du Jazz, qui jouait pourtant sans Lauri Markkanen et John Collins. Nikola Jokic (30 pts, 10 rbds, 7 asts) a aidé Denver à se sortir d'un petit trou creusé initialement par Utah, qui menait de 12 points après quelques minutes de jeu.

- Cade Cunningham, absent depuis trois matches, et Ja Morant n'ont pas participé à la rencontre de leurs équipes cette nuit. Du coup, il a fallu que d'autres se mettent en avant, notamment à Memphis, où Marcus Smart a sorti sa meilleure perf offensive de la saison avec 25 points, pour permettre aux Grizzlies de l'emporter. C'est la 4e victoire de suite pour les Grizzlies, qui font bonne figure à l'Ouest.

Du côté des Pistons, on peut noter le retour à la compétition d'Ausar Thompson (3 pts, 4 asts en 20 min), présent et titulaire pour la première fois de la saison.

- Après 7 matches d'absence, Malik Monk a fait un retour remarqué pour Sacramento, vainqueur (115-104) des Timberwolves. Monk a fini avec 27 points, 9 passes et 8 rebonds, pour épauler De'Aaron Fox (26 pts, 8 asts) et Domantas Sabonis (27 pts, 12 rbds). C'est dans les cinq dernières minutes que tout s'est joué, avec un 17-2 passé par les Kings contre une équipe de Minnesota qui a vraiment du mal cette saison. Les Wolves ont perdu 7 de leurs 9 derniers matches.

Rudy Gobert a encore dû se contenter du travail défensif (9 pts, 7 rbds, 4 blks à 2/2).

- Les retours combinés de Dejounte Murray et CJ McCollum ont mis du baume au coeur des Pelicans, mais pas assez pour éviter une défaite (119-93) très nette contre des Raptors pourtant prenables sur le papier. NOLA a perdu son 6e match de suite et son 15e sur les 17 derniers... Ochai Agbaji et Jamison Battle ont inscrit 24 points tous les deux, RJ Barrett en ajoutant 22. Toronto n'avait pas encore gagné à l'extérieur cette saison.

- Rayan Rupert n'a joué que 3 minutes lors de la défaite de Portland à Indiana. Les Pacers ont poursuivi leur remontée au classement grâce à une bonne partie collective et un Tyrese Haliburton lui aussi sur le chemin d'un retour en forme (28 pts, 10 asts).