Les résultats de la nuit en NBA

Rockets @ Hornets : 114-101

Jazz @ Cavs : 113-124

Celtics @ Magic : 104-108

Spurs @ Sixers : 106-111

Wolves @ Hawks : 104-117

Nets @ Heat : 95-110

Raptors @ Knicks : 125-139

Bucks @ Bulls : 112-91

Clippers @ Grizzlies : 114-110

Wizards @ Thunder : 105-123

Blazers @ Mavs : 108-132

Suns @ Nuggets : 90-117

Pacers @ Warriors : 111-105

Pistons @ Lakers : 117-114

---

- Certes, Jayson Tatum était au repos dans le camp des C's, mais le Magic a été chercher une victoire splendide face à Boston, 24 heures après avoir appris la grave blessure au genou de Moritz Wagner, venue s'ajouter à celles de son frère Franz et de Paolo Banchero. Menés de 15 points à la mi-temps, les Floridiens n'ont pas rendu les armes. Dans le sillage de Trevelin Queen (17 pts pour sa première titularisation en NBA) et Jalen Suggs (16 pts) notamment, Orlando a raccroché le wagon, jusqu'au panier clutch du rookie allemand Tristan Da Silva, à un peu moins de 10 secondes de la fin à 3 points. Da Silva a fini avec 18 points au compteur et Orlando s'est encore mis en mode "next man up".

TRISTAN DA SILVA ICES IT 🧊 MAGIC WIN! pic.twitter.com/456bKlAYNY — NBA (@NBA) December 24, 2024

On notera qu'au rayon des galères, le Magic a dû faire sans Goga Bitadze dans les 3 dernières minutes du match, puisque le Géorgien s'était fait éjecter pour s'être mêlé d'une altercation entre Suggs et Porzingis. Orlando, c'est fou !

- Les Sixers ont battu les Spurs (111-106) et ce n'est pas grâce à Joel Embiid, qui a pété un plomb en première mi-temps en se faisant éjecter pour protestation après une faute offensive sur Victor Wembanyama et ne pas avoir lâché l'affaire auprès de l'arbitre Jenna Schroeder.

WEMBY DRAWS A CHARGE ON EMBIID THEN EMBIID GETS EJECTED FOR COMPLAINING pic.twitter.com/nxSf2OklJA — WembyMuse (@Wemby_Muse) December 24, 2024

En revanche, Philadelphie peut remercier Tyrese Maxey (31 pts), auteur de deux actions déterminantes dans la dernière minute de jeu, alors que les Spurs menaient d'un point : un dunk en contre-attaque après une interception et un shoot à 3 points pour donner +4 à son équipe à 30 secondes de la fin.

Malgré la défaite, Victor Wembanyama a refait une block party pour finir avec 26 points à 9/19 (6 paniers primés), 9 rebonds, 4 passes et 8 contres. Guerschon Yabusele a été très bon en sortie de banc pour les Sixers, avec 17 points, 4 rebonds, 4 interceptions et 2 passes en 32 minutes.

- Avant, Phoenix ne perdait que quand Kevin Durant manquait à l'appel. Maintenant, même avec KD, les Suns ont du mal. Beaucoup de mal. Ils se sont inclinés très nettement (117-90) à Denver après une deuxième mi-temps apocalyptique où ils ont pris un 62-39. Le retour des vestiaires a été violent. KD et Beal (23 pts chacun) étaient trop seuls sans Devin Booker, de nouveau absent. Nikola Jokic (32 pts) et Michael Porter Jr (24 pts) ont fait le gros du boulot en l'absence de Jamal Murray, avec aussi un très bon et énergique Russell Westbrook (11 pts, 7 asts).

- Dans un match assez décousu où ils ont fini par dominer les Wolves, les Hawks l'ont emporté à la maison (117-104). Les deux acteurs principaux du succès sont Trae Young (29 pts, 7 asts), Garrison Matthews, qui a marqué 25 pts en sortie de banc avec 7 paniers à 3 points, et Jalen Johnson (17 pts, 11 rbds, 7 asts). Zaccharie Risacher était titulaire mais n'a pas marqué les esprits (5 pts en 19 min).

Du côté de Minnesota, qui en est à 3 défaites de suite, Rudy Gobert a été très discret avec 2 points, 6 rebonds et 1 contre.

- Le triple-double de LeBron James (28 pts, 11 asts, 11 rbds) n'a pas suffi pour les Lakers, douchés à domicile par les Pistons (117-114). Le King a manqué un panier à 3 points pour égaliser dans les dernières secondes du match. Detroit, qui vient de se payer Phoenix et L.A. à l'extérieur, a rendu une bonne copie collective, avec Cade Cunningham (20 pts, 10 asts) à la baguette et un Malik Beasley (21 pts) tranchant en sortie de banc.

- Les Hornets ont été hués par leurs fans à la mi-temps, lorsqu'ils sont rentrés au vestiaire en étant menés 62-31 par les Rockets. S'ils ont un peu rectifié le tir après pour ne perdre "que" de 13 points, les joueurs de Charles Lee n'y arrivent plus et ont perdu leurs cinq derniers matches. Si Tidjane Salaün n'a pas eu un gros impact lors de ses passages sur le terrain (0 pt à 0/4), Moussa Diabaté a été productif (14 pts, 5 rbds, 1 stl à 6/6). Houston, grâce notamment aux 21 points de Jalen Green, a profité de la défaite des Grizzlies contre les Clippers pour prendre la 2e place de la Conférence Ouest.

- Memphis, justement, est tombé sur un os à la maison. Los Angeles a pu compter sur Norman Powell (29 pts), auteur d'un panier et de deux lancers dans les 25 dernières secondes du match. James Harden (21 pts) n'a pas eu besoin de faire un gros match, son partenaire de pick and roll préféré, Ivica Zubac, a lui fini avec 20 points et 20 rebonds.

- Pas grand chose à dire sur la nouvelle victoire des Cavs à domicile (ils sont à 17/18) contre le Jazz (124-113), si ce n'est que le match a commencé avec 35 minutes de retard à cause d'un panier endommagé. Darius Garland (23 pts), Evan Mobley (22 pts, 10 rbds), Donovan Mitchell (22 pts) et Sam Merrill (20 pts), le poulain d'Antoine Pimmel, se sont partagés la tâche.

- Miami a retrouvé le chemin de la victoire après 3 défaites de suite, à domicile contre les Nets (110-95), sans Jimmy Butler, pris de douleurs à l'estomac (il faut ralentir le café Jimmy !), mais avec Bam Adebayo (23 pts).

- New York a mis un quart-temps à se lancer, avant de corriger Toronto (139-125) en comptant près de 30 points d'avance, puis en se relâchant dans le garbage time. KAT a posé 31 points, 10 rebonds et 7 passes, avec l'aide d'OG Anunoby, qui a brillé face à son ancienne équipe en inscrivant 31 points à 13/15. C'est la 4e victoire de suite pour les Knicks, qui carburent bien et reviennent à trois longueurs de Boston, 2e à l'Est. Huitième revers consécutif pour les Raptors.

- Milwaukee a fait le court déplacement vers Chicago pour s'imposer (112-91) sans Giannis Antetokounmpo, ni Damian Lillard, ce qui a permis à Khris Middleton (21 pts), Brook Lopez (21 pts) et Bobby Portis (19 pts) de se mettre en évidence.

- OKC s'est sans surprise imposé face à Washington (123-105) mais il a quand même fallu que Shai Gilgeous-Alexander, qui n'avait marqué que deux points dans le 1er QT, se fâche un peu et claque 41 points pour infliger une 21e défaite en 23 matches aux Wizards, tout en validant un 8e succès consécutif. A Washington, Bilal Coulibaly et Alex Sarr étaient absents. Ousmane Dieng a joué 3 minutes pour OKC en sortie de banc.

- Après deux matches d'absence, Luka Doncic a retrouvé le cinq des Mavs, qui se sont sereinement imposés (132-108) à domicile contre les Blazers. Doncic a inscrit 23 points, Kyrie 20, et Daniel Gafford s'est fait plaisir avec 23 points à 7/7 en sortie de banc. Rayan Rupert a joué 8 minutes pour 6 points et un rebond.

- Les Pacers ont décroché une cinquième victoire consécutive sur le parquet des Warriors (111-105). Les double-doubles de Tyrese Haliburton (16 pts, 12 asts) et Myles Turner (23 pts, 10 rbds) ont été précieux, Turner inscrivant lui le panier le plus important du match à 3 points et à 16 secondes de la fin. Stephen Curry n'était pas dans un bon soir (10 pts à 2/13). Jonathan Kuminga, en revanche, s'est réveillé après les critiques récentes de Steve Kerr et a inscrit 26 points en sortie de banc.