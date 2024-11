Les résultats de la nuit en NBA

Pistons @ Hornets : 107-108

Magic @ Pacers : 111-118

Knicks @ Hawks : 116-121

Warriors @ Celtics : 118-112

Spurs @ Rockets : 100-127

Lakers @ Grizzlies : 114-131

Cavs @ Pelicans : 131-122

Bulls @ Mavs : 99-119

Thunder @ Nuggets : 122-124

Heat @ Suns : 112-115

Sixers @ Clippers : 98-110

Raptors @ Kings : 107-122

Zaccharie Risacher est maladroit : pas de panique, ça va venir

- Le voilà le match référence de Zaccharie Risacher en NBA ! Les Hawks ont dominé les Knicks (121-116) et le n°1 de la Draft 2024 a fêté sa 7e titularisation dans la ligue avec un énorme match à 33 points, 7 rebonds, 3 passes, 3 interceptions et 2 contres à 11/18 (6/10 à 3 pts), pour épauler Jalen Johnson et Trae Young (23 pts chacun). Risacher a été à l'aise, en confiance et particulièrement tranchant pour réaliser une performance qui lui permet de rejoindre Lamar Odom, LeBron James, Kevin Durant et Victor Wembanyama dans le club fermé des joueurs qui ont inscrit au moins 30 points, 2 contres et 2 interceptions dans un match avant de fêter leurs 20 ans. Il est le seul parmi ceux-là à avoir aussi inscrit au moins 5 paniers primés dans l'opération.

No. 1 overall pick Zaccharie Risacher had it ROLLING in the @ATLHawks win! 🔥 33 PTS (career high)

🔥 7 REB

🔥 6 3PM

🔥 3 STL

🔥 11-18 FGM A career day for a career just underway 🌟 pic.twitter.com/b6nYLSM6HX — NBA (@NBA) November 7, 2024

En face, les 34 points de Karl-Anthony Towns n'ont pas suffi. Pacôme Dadiet n'est pas entré en jeu.

- Parlons justement des trois joueurs toujours en activité du petit club fermé évoqué un peu plus haut.

Victor Wembanyama (15 pts, 6 rbds, 3 blks) n'a pas pu éviter la défaite (127-100) des Spurs à Houston, toujours sans Gregg Popovich sur le banc, dans un match à sens unique où Houston menait de 25 points à la mi-temps. Le cinq CP3-Castle-Champagnie-Barnes-Wembanyama n'a pas donné grand chose.

Kevin Durant (32 pts) continue sur sa belle dynamique et a porté les Suns face au Heat, dans une partie où Phoenix a dû effacer 15 points de retard. KD a en plus été clutch pour donner 4 points d'avance à son équipe à 16 secondes de la fin sur un petit shoot à mi-distance. C'est la 6e victoire de suite pour les Suns.

LeBron James et les Lakers ont été bousculés et ont pris l'eau défensivement à Memphis (131-114), qui était coaché par l'ancien du Paris Basket, Tuomas Iisalo, Taylor Jenkins étant excusé après un décès familial. En l'absence d'Anthony Davis, touché au talon, et de Rui Hachimura, Los Angeles a de nouveau montré ses limites. Malgré les 39 points de LeBron, la première titularisation en carrière de Dalton Knecht (3 pts à 1/7) et la blessure aux ischios de Ja Morant dans le 3e quart-temps, les Californiens ont été impuissants. Morant, le rookie Jaylen Wells et Jaren Jackson Jr ont tous les trois inscrit 20 points, et le banc des Grizzlies s'est montré prolifique (52 pts).

Cleveland en mode Highlander

- Il n'y plus qu'une seule équipe invaincue en NBA :

Les Cavs ont été l'emporter (131-122) à New Orleans avec 29 points de Donovan Mitchell pour le premier 9-0 de leur histoire. Les Pelicans ont récupéré Zion Williamson (29 pts), toujours diminué, et ont pu compter sur 27 points de José Alvarado mais ça n'a pas suffi à dérouter la meilleure équipe du début de saison.

pour le premier 9-0 de leur histoire. Les Pelicans ont récupéré (29 pts), toujours diminué, et ont pu compter sur 27 points de José Alvarado mais ça n'a pas suffi à dérouter la meilleure équipe du début de saison. Si Cleveland est le Highlander de la NBA, c'est parce que le Thunder est tombé à Denver (124-122). Malgré les absences de Jamal Murray et Aaron Gordon, les Nuggets ont tenu OKC en respect grâce au triple-double de Nikola Jokic (23 pts, 20 rbds, 16 asts), aux 53 points combinés de Russell Westbrook (29) et Christian Braun (24), mais aussi au contre décisif de Peyton Watson sur Shai Gilgeous-Alexander à la dernière seconde pour éviter la prolongation. OKC, qui a mené de 16 points dans le dernier quart-temps, peut s'en vouloir.

PEYTON WATSON'S BLOCK SEALS THE WIN FOR DENVER 🛑 pic.twitter.com/hmWYlsNHNz — NBA (@NBA) November 7, 2024

Le game winner de Brandon Miller

- Brandon Miller (19 pts) aurait pu coûter la victoire aux Hornets face à Detroit avec une perte de balle fâcheuse dans les dernières secondes. Au lieu de ça, le sophomore a choisi d'être clutch dans l'autre sens, avec un panier au buzzer pour l'emporter, en s'arrachant sur un rebond offensif.

BRANDON MILLER BUZZER BEATER FOR THE WIN 🚨🔥 pic.twitter.com/1rjo3iDE1E — Bleacher Report (@BleacherReport) November 7, 2024

Dans cette partie où Cade Cunningham a fini en triple-double (20 pts, 10 asts, 10 rbds), Tidjane Salaün a joué 12 minutes pour 3 points (à 1/1 à 3 pts) et 1 rebond. Son compatriote Moussa Diabaté a lui apporté 4 points et 5 rebonds en 7 minutes.

Mais aussi :

- Les Warriors ont réussi un joli coup en allant s'imposer à Boston (118-112), pour se racheter de leur dernière visite sur le parquet des Celtics la saison dernière (ils avaient perdu de... 52 pts). Golden State a profité de l'absence de Jaylen Brown et de la bonne forme de Stephen Curry (27 pts) pour signer une 7e victoire en 8 matches dans ce début de saison réussi.

- Les galères continuent pour les Sixers de Nick Nurse, battus à Los Angeles par les Clippers. Toujours dans le coup à la pause, Philadelphie a lâché prise ensuite en prenant de plein fouet les 26 points de Norman Powell, tout en laissant beaucoup trop de liberté à L.A. en attaque (56%). Paul George a inscrit 18 points en 24 minutes et à 7/9 face à son ancienne équipe. Pour ne rien arranger, Tyrese Maxey a quitté ses camarades en deuxième mi-temps en raison d'une douleur aux ischios.

Nicolas Batum a joué 20 minutes en sortie de banc pour 7 points, 3 interceptions et 2 rebonds. Guerschon Yabusele (4 pts, 1 rbd) n'a lui eu droit qu'à 10 minutes

- Le Magic continue de couler sans Paolo Banchero. Orlando s'est logiquement incliné (118-111) face aux Pacers. Cinq joueurs d'Indiana ont inscrit entre 17 et 20 points, et Tyrese Haliburton a inscrit un panier à 3 points important dans la dernière minute de jeu.

- Dallas n'a pas eu trop de mal à dominer Chicago (119-99). Luka Doncic (27 pts, 13 asts) et Kyrie Irving (17 pts) faisant le gros du boulot avant d'être invités à souffler en fin de partie.

- Les Kings ont eu du mal à se défaire des Raptors mais ont fini par l'emporter. Menés de 4 points à l'entame du 4e quart-temps, les joueurs de Mike Brown ont pris le dessus en passant un 33-14 à leurs adversaires, dans le sillage de DeMar DeRozan (27 pts).