Zaccharie Risacher est maladroit : pas de panique, ça va venir

Zaccharie Risacher doit avoir un peu la tête dans le seau après son match pour le moins compliqué face aux Kings cette nuit. Titulaire avec les Hawks, le rookie français, n°1 de la Draft 2024, n'a passé que 18 minutes sur le terrain en shootant à 1/8, avec un différentiel de -25 en sa présence. Depuis ses premiers pas en NBA, Risacher a du mal à régler la mire (31%) et fait déjà l'objet de critiques sans doute un peu prématurées.

Oui, l'ancien ailier de la JL Bourg est maladroit, c'est incontestable. Mais, et c'est un grand mais, la manière dont il se procure ses tirs et les positions dans lesquelles il les prend laissent peu de place au doute. La confiance et la répétition sont fondamentales en NBA, particulièrement pour un rookie.

S'il continue d'avoir sa chance et l'opportunité de prendre et reprendre les mêmes tirs, ils rentreront. Ses choix de jeu, en dépit de ce manque de réussite, sont bons. Sa mécanique de tir ne souffre d'aucune contestation. Quant au rythme et à l'intensité du jeu, il finira par s'y adapter. Tous les joueurs installés en NBA ont évoqué cette sensation qui fait que le jeu ralentit après plusieurs mois - parfois plusieurs saisons - dans la ligue.

Il y a de bonnes chances que le vrai visage de Zaccharie Risacher en attaque soit à mi-chemin entre celui entrevu contre le Thunder (13 pts à 6/12) et Washington (17 pts à 7/15), et ses plus belles sorties avec Bourg la saison dernière. Une fois que ses tentatives à 3 points seront mieux récompensées (il est à 6/27 pour moment), la confiance viendra et le scepticisme qu'il peut y avoir autour de lui s'atténuera.

Donc, non, ce n'est pas ici que vous lirez, comme on peut malheureusement le voir en traînant sur les réseaux après seulement 6 matches, que Zaccharie Risacher est le pire n°1 de Draft depuis Anthony Bennett. On croit en son potentiel et les Hawks aussi. Quin Snyder et Trae Young n'ont de cesse de dire du bien sur lui et leur confiance sera justifiée.

