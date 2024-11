Les résultats de la nuit en NBA

Celtics @ Hornets : 124-109

Magic @ Cavs : 109-120

Thunder @ Blazers : 137-114

Nuggets @ Wolves : 116-119

Knicks @ Pistons : 128-98

Kings @ Hawks : 123-115

Bulls @ Nets : 112-120

Lakers @ Raptors : 131-125

Pacers @ Pelicans : 118-125

---

- La plus belle affiche de la nuit aura été ce Minnesota-Denver, un thriller qui a tourné à l'avantage des Wolves, grâce à un panier plein de sang froid d'Anthony Edwards (29 pts) à 25 secondes de la fin, suivi de deux lancers réussis par Rudy Gobert (17 pts, 14 rbds) pour valider la victoire. Le pivot des Bleus a également bien défendu sur Nikola Jokic (26 pts, 13 asts, 9 rbds) sur la dernière possession des Nuggets dans la foulée de ses lancers, en poussant le MVP sortant à prendre un tir à 3 points compliqué dans le corner.

Rudy Gobert hits both free throws and defends Nikola Jokic forcing a tough three he misses - Wolves win pic.twitter.com/6JikqeA6tc — CJ Fogler 🫡 (@cjzero) November 2, 2024

Quelques instants auparavant, c'était assez chaud entre Rudy Gobert et Christian Braun, après un dunk du joueur des Nuggets sur la truffe de Rudy, qui ne s'est pas laissé provoquer derrière...

Christian Braun and Rudy Gobert got into it after this play. Double technical fouls were assessed. pic.twitter.com/lSCC7J4sNY — ESPN (@espn) November 2, 2024

Denver, emmené par un excellent Aaron Gordon (31 pts) menait pourtant de 7 points à 2:30 de la fin et continue de vivre un début de saison pour le moins compliqué. Jamal Murray a quitté ses partenaires prématurément dans le 3e quart-temps après un choc qui l'a poussé à suivre le protocole commotion.

Salaün, Dieng et Rupert se montrent !

- Tidjane Salaün a marqué le premier panier à 3 points de sa carrière en NBA et a célébré ça avec enthousiasme. Le Français, titulaire pour les Hornets lors de la défaite face à Boston, est sorti du banc et a inscrit 9 points, 6 rebonds et 1 passe à 3/5 à 3 points.

Malgré cet apport du rookie tricolore et une bataille valeureuse avec 31 points de LaMelo Ball, Charlotte n'a pas pu renverser les champions en titre (124-109). La fin de match a été accrochée, avec une expulsion directe pour l'ancien Celtic Grant Williams après une faute sur Jayson Tatum (32 pts, 11 rbds), une flagrante pour LaMelo et une expulsion pour Miles Bridges, coupable d'avoir joué au volleyball.

MILES BRIDGES JUST GOT EJECTED FOR PLAYING VOLLEYBALL 😭😭😭 pic.twitter.com/b6cvhdY3em — IcyVert (@IcyVert) November 2, 2024

- La première du Magic sans Paolo Banchero, blessé pour de longues semaines, ne s'est pas très bien passée. Orlando s'est incliné à Cleveland, qui continue de faire la course en tête à l'Est avec une sixième victoire (120-109) en six matches, grâce notamment aux 25 points de Darius Garland et aux 22 de Donovan Mitchell. Les Cavs sont la seule équipe invaincue de ce côté-ci du pays.

- A l'Ouest, Félicie OKC aussi, n'a toujours pas perdu le moindre match et a confirmé sa belle entame (5-0) en allant gagner à Portland cette nuit. Chet Holmgren n'a pas été aussi rayonnant que face aux Spurs, mais le reste du groupe a fait le job, notamment Shai Gilgeous-Alexander (30 pts en 28 min), Jalen Williams (22 pts) et la paire Cason Wallace-Aaron Wiggins (13 pts chacun).

Ousmane Dieng s'est montré à son avantage en sortie de banc avec 11 points, 3 rebonds et 2 passes en 19 minutes. Son compatriote Rayan Rupert a lui aussi été prolifique côté Blazers, avec 14 points à 4/7 à 3 points. Le sophomore a montré à Chauncey Billups qu'il devrait peut-être lui donner un peu plus d'opportunités...

In just eight minutes so far tonight, Rups has tied his career-high with three made 3-pointers 🔥 🔥 🔥 pic.twitter.com/Mk4FXZhdvA — Portland Trail Blazers (@trailblazers) November 2, 2024

Le reste de la NBA

- Comme souvent lorsque LeBron James se rend à Toronto, cela se termine par une victoire. Les Lakers ont décroché leur premier succès (131-125) à l'extérieur de la saison sur le parquet des Raptors, après avoir mené de bout en bout. Le "King" (27 pts, 10 asts, 6 rbds) s'est montré à son avantage, mais pas autant qu'Anthony Davis, incontrôlable pour Toronto avec 38 points, 12 rebonds, 3 interceptions et 2 contres. Les Lakers, qui ont compté jusqu'à 26 points d'avance avant de baisser de pied, n'ont pas été plus chamboulés que ça par les 33 points et 12 rebonds de RJ Barrett et les 31 points (record personnel) de Gradey Dick.

Après avoir marqué son premier panier en NBA face à Cleveland, Bronny James a joué les 7 dernières secondes du match.

- Les Knicks ont pris l'habitude de battre les Pistons et l'ont fait pour la 16e fois de suite cette nuit. New York l'a tranquillement emporté grâce à un bon début de match où les hommes de Tom Thibodeau ont marqué trois fois plus de points que leurs hôtes (39-13). Jalen Brunson (36 pts à 14/22) a mené la danse. Le rookie français Pacôme Dadiet a joué 5 minutes en sortie de banc et a marqué sur sa seule tentative (2 pts à 1/1).

- Les Kings sont repassés dans le positif (3-2) grâce à leur victoire (123-115) à Atlanta. De'Aaron Fox a fait son meilleur match du début de saison (31 pts) avec l'aide de DeMar DeRozan (27 pts) et Domantas Sabonis (15 pts, 14 rbds) pour venir à bout de Hawks qui jouaient sans deux titulaires habituels (Hunter et Daniels) et trois joueurs de rotation (Bogdanovic, Krejci et Bufkin), blessés. Zaccharie Risacher, titulaire, est passé à côté de son match (3 points à 1/9 et -25 de différentiel en 20 minutes).

- Cam Thomas fait un début de saison divertissant et les Nets le sont aussi. Brooklyn est à l'équilibre (3-3) après son deuxième succès consécutif, décroché à la maison face à Chicago (120-112). Thomas a inscrit 10 de ses 32 points dans le 4e quart-temps, dont 8 de suite pour permettre aux Nets de se faire un matelas confortable à moins de 2 minutes de la fin. Le double-double et le gros match de Nikola Vucevic (28 pts, 11 rbds à 10/11) n'ont pas suffi pour les Bulls, également à 3-3.

Cam Thomas from the PARKING LOT 😯 Finished with 32 PTS in the @BrooklynNets win at home! pic.twitter.com/2spDX4WJfQ — NBA (@NBA) November 2, 2024

- Après trois défaites de suite, les Pelicans sont repartis de l'avant en dominant Indiana (125-118). Zion Williamson (34 pts, 10 rbds) était d'humeur vorace et a bien été aidé par Brandon Ingram (26 pts). Les Pacers n'ont pas été aidés par les blessures, puisqu'ils ont perdu Aaron Nesmith (cheville) et Isaiah Jackson (jambe) en cours de route. Tyrese Haliburton a été discret au scoring (11 pts à 2/8) même s'il a distribué 11 passes décisives.