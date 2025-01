Les résultats de la nuit en NBA

Celtics @ Thunder : 92-105

Hornets @ Cavs : 105-115

Pelicans @ Wizards : 110-98

Jazz @ Magic : 105-92

Lakers @ Rockets : 115-119

Kings @ Warriors : 129-99

- Le choc de ce début de saison, entre Oklahoma City et Boston, les deux favoris des bookmakers - et pas que - pour le titre NBA, a tenu ses promesses dimanche. En tout cas pendant trois quart-temps en ce qui concerne les Celtics, qui semblaient avoir le match en main mais se sont effondrés dans le 4e quart-temps. En tête de 10 points à la pause, les joueurs de Joe Mazzulla ont petit à petit perdu leur avance et se sont pris un 29-12 dans l'ultime période. Le Thunder a déployé ses armes et verrouillé en défense tout en profitant de la maladresse adverse, pour aller chercher une 15e victoire consécutive (la finale de la NBA Cup ne compte pas dans le bilan), record de la franchise en NBA.

Shai Gilgeous-Alexander (33 pts, 11 rbds) a évidemment mené la danse, mais les contributions au bon moment de Lu Dort (14 pts, dont trois paniers primés dans le 4e QT), Aaron Wiggins (15 pts), Cason Wallace (13 pts), Jalen Williams (10 pts) ou Isaiah Hartenstein (8 pts, 10 rbds, 3 blks) ont été précieuses pour OKC.

Les Celtics ont été catastrophiques à 3 points (9/46), mais avaient trouvé une forme d'efficacité avant la pause, en s'appuyant sur Jaylen Brown (21 pts en 1e mi-temps, 0 en deuxième...) et Jayson Tatum (26 pts, 10 rbds).

Le Thunder continue de caracoler en tête de la Conférence Ouest et a montré qu'il n'avait peur de personne cette saison. Pas même des champions en titre.

- Cleveland a sauté sur l'occasion pour accroître son avance à l'Est, avec un dixième succès consécutif décroché à domicile contre Charlotte (115-105). Les Cavs, qui ont pu s'appuyer sur Darius Garland (25 pts) et Jarrett Allen (19 pts, 11 rbds) pour ne citer qu'eux, comptent cinq victoires d'avance et le tie-breaker sur Boston.

Tidjane Salaün a joué 23 minutes et a compilé 6 points, 9 rebonds, 1 passe et 1 interception. Moussa Diabaté était lui avec l'équipe de G-League du Swarm.

- Si les Pelicans affrontaient les Wizards à chaque match, la franchise ne serait pas autant dans la mouise au classement... NOLA a remporté un deuxième match en trois jours contre Washington, après une série de 11 défaites consécutives. CJ McCollum (25 pts) et Dejounte Murray, en triple-double, (14 pts, 12 asts, 10 rbds) ont permis à leur équipe de s'imposer et de doubler les Wizards au général.

Les 28 points de Kyle Kuzma n'ont pas permis à D.C. de combler les absences, notamment, de Jordan Poole et Bilal Coulibaly, malade.

- New Orleans est tout de même toujours bon dernier à l'Ouest, puisque Utah commence à gagner des matches. Le Jazz s'est imposé à Orlando (105-92) pour signer une deuxième victoire de rang. Le Magic était à nouveau décimé, Jalen Suggs ayant rejoint l'infirmerie. Jett Howard (21 pts) a certes battu son record de points en NBA, mais c'était trop peu pour compenser la maladresse floridienne (36%). Du côté d'Utah, Brice Sensabaugh (27 pts) a réussi un deuxième gros match offensif de suite, avec l'aide de cinq autres camarades à au moins 10 points.

- Houston a décroché une victoire importante contre les Lakers (119-115) pour s'emparer de la 2e place à l'Ouest. Los Angeles menait de 18 points à la pause grâce à un très bon Anthony Davis notamment (30 pts, 13 rbds), mais les Texans ont renversé la table après le repos. Jalen Green (33 pts) et Amen Thompson (23 pts, 16 rbds pour son retour de suspension) ont été les Rockets les plus tranchants, jusqu'à ce que Fred VanVleet réussisse une interception cruciale sur la dernière remise en jeu en faveur des Lakers. LeBron James, à qui la remise était destinée, a fini avec 21 points, 13 rebonds et 9 passes, avec un début de rencontre assez poussif, mais une fin de partie où il a maintenu son équipe en vie. Les Californiens restent 5e à l'Ouest après cette défaite.

- Le retour de Stephen Curry (26 pts) n'a pas empêché les Warriors de prendre une rouste à domicile face aux Kings (129-99), désormais sur 4 victoires de suite avec leur coach intérimaire Doug Christie. Sacramento n'a jamais été derrière au tableau d'affichage et a imprimé son rythme, avec de gros matches de la part de Malik Monk (26 pts, 12 asts) et Domantas Sabonis (22 pts, 13 rbds, 7 asts), alors que De'Aaron Fox n'était pas de la partie.

Frustrés, beaucoup de fans des Warriors ont quitté la salle prématurément. Golden State est 9, à deux victoires du top 6. Les Kings, eux, sont de retour dans les bonnes eaux et naviguent à la 11e place, proches des Timberwolves, 10e.